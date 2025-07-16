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Financial Times

Уже 8 пострадавших от массированной атаки рф дронами на Винницкую область: показали последствия

Киев • УНН

 • 858 просмотра

В результате атаки российских дронов в Винницкой области травмированы 8 человек, повреждены два объекта гражданской промышленности и четыре жилых дома. На одном из объектов продолжаются работы по ликвидации пожара.

Уже 8 пострадавших от массированной атаки рф дронами на Винницкую область: показали последствия

Число пострадавших в результате атаки российских войск дронами на Винницкую область возросло до 8, сообщили в ГСЧС Украины в среду, показав последствия, пишет УНН.

8 человек травмированы и госпитализированы в больницу из-за атаки российскими БпЛА в Винницкой области

- сообщили в ГСЧС.

Под ударом, как указано, "оказались два объекта гражданской промышленности, на которых возникли масштабные пожары". "По состоянию на 8:00 один пожар ликвидирован, на другом объекте работы продолжаются", - говорится в сообщении.

Также в области повреждены 4 жилых дома.

Напомним

Ранее было известно о 7 пострадавших.

В Виннице количество пострадавших из-за атаки РФ возросло до 7, двое из них в тяжелом состоянии16.07.25, 07:17 • 3036 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Винницкая область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
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