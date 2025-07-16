Уже 8 пострадавших от массированной атаки рф дронами на Винницкую область: показали последствия

Число пострадавших в результате атаки российских войск дронами на Винницкую область возросло до 8, сообщили в ГСЧС Украины в среду, показав последствия, пишет УНН.

8 человек травмированы и госпитализированы в больницу из-за атаки российскими БпЛА в Винницкой области - сообщили в ГСЧС.

Под ударом, как указано, "оказались два объекта гражданской промышленности, на которых возникли масштабные пожары". "По состоянию на 8:00 один пожар ликвидирован, на другом объекте работы продолжаются", - говорится в сообщении.

Также в области повреждены 4 жилых дома.

Напомним

Ранее было известно о 7 пострадавших.

В Виннице количество пострадавших из-за атаки РФ возросло до 7, двое из них в тяжелом состоянии