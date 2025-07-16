В Виннице количество пострадавших из-за атаки РФ возросло до 7, двое из них в тяжелом состоянии

В Виннице количество пострадавших в результате российской атаки в среду, 16 июля, возросло до 7. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщила первая заместитель председателя Винницкой областной военной администрации (ОВА) Наталья Заболотная, передает УНН.

По состоянию на 6:40 у нас уже 7 пострадавших. 5 из них - с ожогами. С ожогами 2 тяжелых, 3 средней степени - сообщила Заболотная.

По ее словам, зафиксированы попадания по объектам промышленной инфраструктуры. На одном из объектов пожар локализован. На другом - спасатели еще над этим работают.

Также в области повреждены 4 жилых дома. Повреждения кровель, окон, дверей. Один из домов получил существенные повреждения.

"В целом Винницкую область сегодня атаковали 28 БПЛА, из них ориентировочно 18 целей уничтожено. Спасибо силам ПВО за защиту неба", - добавила первая заместитель председателя Винницкой ОВА.

Напомним

В ночь на 16 июля Винницу и район атаковали ударные беспилотники, что привело к попаданиям в объекты гражданской инфраструктуры. Городские власти под утро сообщили о по меньшей мере 4 пострадавших.