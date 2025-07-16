У Вінниці кількість постраждалих через атаку рф зросла до 7, двоє з них у важкому стані

У Вінниці кількість постраждалих через російську атаку у середу, 16 липня зросла до 7. Двоє з них у важкому стані. Про це повідомила перша заступниця голови Вінницької обласної військової адміністрації (ОВА) Наталя Заболотна, передає УНН.

Станом на 6:40 маємо вже 7 постраждалих. 5 з них - з опіками. З опіками 2 важких, 3 середнього ступеня - повідомила Заболотна.

За її словами, зафіксовані влучання по обʼєктах промислової інфраструктури. На одному з обʼєктів пожежу локалізовано. На іншому - рятувальники ще над цим працюють.

Також в області пошкоджено 4 житлових будинки. Пошкодження покрівель, вікна, двері. Один з будинків отримав суттєві пошкодження.

"Загалом Вінниччину сьогодні атакувало 28 БПЛА, з них орієнтовно 18 цілей знищено. Дякую силам ППО за захист неба", - додала перша заступниця голови Вінницької ОВА.

Нагадаємо

У ніч на 16 липня Вінницю та район атакували ударні безпілотники, спричинивши влучання в об'єкти цивільної інфраструктури. Міська влада під ранок повідомила про щонайменше 4 постраждалих.