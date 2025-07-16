Вінниця зазнала нічної атаки БпЛА: є влучання в об'єкти цивільної інфраструктури, 4 постраждалих

У ніч проти середи, 16 липня росія атакувала Вінницю і район ударними безпілотниками. Є влучання в обʼєкти цивільної інфраструктури. Про це інформує перша заступниця Начальника Вінницької обласної військової адміністрації (ОВА) Наталя Заболотна, передає УНН.

Вінниччина під масованою атакою ворога. Вибухи було чути зокрема і в обласному центрі - написала Заболотна на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

Пізніше вона повідомила, що внаслідок ворожої атаки у місті Вінниця є влучання в обʼєкти цивільної інфраструктури.

"На місці події працюють всі профільні служби. На даний час є інформація про 4 постраждалих", - додала перша заступниця Начальника Вінницької ОВА.

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