Вінниця зазнала нічної атаки БпЛА: є влучання в об'єкти цивільної інфраструктури, 4 постраждалих
Київ • УНН
У ніч на 16 липня Вінницю та район атакували ударні безпілотники, спричинивши влучання в об'єкти цивільної інфраструктури. Міська влада повідомила про щонайменше 4 постраждалих.
У ніч проти середи, 16 липня росія атакувала Вінницю і район ударними безпілотниками. Є влучання в обʼєкти цивільної інфраструктури. Про це інформує перша заступниця Начальника Вінницької обласної військової адміністрації (ОВА) Наталя Заболотна, передає УНН.
Вінниччина під масованою атакою ворога. Вибухи було чути зокрема і в обласному центрі
Пізніше вона повідомила, що внаслідок ворожої атаки у місті Вінниця є влучання в обʼєкти цивільної інфраструктури.
"На місці події працюють всі профільні служби. На даний час є інформація про 4 постраждалих", - додала перша заступниця Начальника Вінницької ОВА.
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