Винница подверглась ночной атаке БПЛА: есть попадания в объекты гражданской инфраструктуры, 4 пострадавших

В ночь на среду, 16 июля, Россия атаковала Винницу и район ударными беспилотниками. Есть попадания в объекты гражданской инфраструктуры. Об этом информирует первая заместитель Начальника Винницкой областной военной администрации (ОВА) Наталья Заболотная, передает УНН.

Винницкая область под массированной атакой врага. Взрывы были слышны в том числе и в областном центре - написала Заболотная на своей странице в соцсети Facebook.

Позже она сообщила, что в результате вражеской атаки в городе Винница есть попадания в объекты гражданской инфраструктуры.

"На месте происшествия работают все профильные службы. В настоящее время есть информация о 4 пострадавших", - добавила первая заместитель Начальника Винницкой ОВА.

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