Винница подверглась ночной атаке БПЛА: есть попадания в объекты гражданской инфраструктуры, 4 пострадавших
Киев • УНН
В ночь на 16 июля Винницу и район атаковали ударные беспилотники, вызвав попадания в объекты гражданской инфраструктуры. Городские власти сообщили о по меньшей мере 4 пострадавших.
В ночь на среду, 16 июля, Россия атаковала Винницу и район ударными беспилотниками. Есть попадания в объекты гражданской инфраструктуры. Об этом информирует первая заместитель Начальника Винницкой областной военной администрации (ОВА) Наталья Заболотная, передает УНН.
Винницкая область под массированной атакой врага. Взрывы были слышны в том числе и в областном центре
Позже она сообщила, что в результате вражеской атаки в городе Винница есть попадания в объекты гражданской инфраструктуры.
"На месте происшествия работают все профильные службы. В настоящее время есть информация о 4 пострадавших", - добавила первая заместитель Начальника Винницкой ОВА.
путин, не обращая внимания на Трампа, может продолжить войну в Украине - Reuters15.07.25, 16:35 • 6632 просмотра