Уже 8 постраждалих від масованої атаки рф дронами на Вінниччину: показали наслідки

Кількість постраждалих через атаку російських військ дронами на Вінницьку область зросла до 8, повідомили у ДСНС України у середу, показавши наслідки, пише УНН.

8 людей травмовані та госпіталізовані до лікарні через атаку російськими БпЛА на Вінниччині - повідомили у ДСНС.

Під ударом, як вказано, "опинилися два об’єкти цивільної промисловості, на яких виникли масштабні пожежі". "Станом на 8:00 одна пожежа ліквідована, на іншому об’єкті роботи продовжуються", - ідеться у повідомленні.

Також в області пошкоджено 4 житлові будинки.

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Раніше було відомо про 7 постраждалих.

У Вінниці кількість постраждалих через атаку рф зросла до 7, двоє з них у важкому стані