Уже 8 постраждалих від масованої атаки рф дронами на Вінниччину: показали наслідки
Київ • УНН
Внаслідок атаки російських дронів на Вінниччині травмовано 8 осіб, пошкоджено два об'єкти цивільної промисловості та чотири житлові будинки. На одному з об'єктів тривають роботи з ліквідації пожежі.
Кількість постраждалих через атаку російських військ дронами на Вінницьку область зросла до 8, повідомили у ДСНС України у середу, показавши наслідки, пише УНН.
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Під ударом, як вказано, "опинилися два об’єкти цивільної промисловості, на яких виникли масштабні пожежі". "Станом на 8:00 одна пожежа ліквідована, на іншому об’єкті роботи продовжуються", - ідеться у повідомленні.
Також в області пошкоджено 4 житлові будинки.
Нагадаємо
Раніше було відомо про 7 постраждалих.
У Вінниці кількість постраждалих через атаку рф зросла до 7, двоє з них у важкому стані16.07.25, 07:17 • 3056 переглядiв