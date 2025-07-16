Польский завод "Barlinek" атакован дронами РФ в Виннице: глава МИД Польши отреагировал

Дроны ВС РФ атаковали завод компании Barlinek Group в Виннице. Сообщается о пострадавших: двое из них с тяжелыми ожогами. Инцидент прокомментировал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, передает УНН.

Детали

Очередная атака российских ударных беспилотников по территории Украины привела к повреждениям на предприятии. Пострадал завод польской компании Barlinek.

Ситуацию прокомментировал глава МИД Польши Радослав Сикорский:

Российские беспилотники нанесли удар по заводу Barlinek Group в Виннице. Руководитель завода сказал мне недавно, что это было намеренно, с трех направлений. Есть раненые, в том числе двое сильно обгорели. Работают украинские службы, в том числе наше консульство. Преступная война Путина приближается к нашим границам. - заявил руководитель МИД Польши на своей странице в сети Х.

Напомним

УНН передавал, что в Винницкой области в результате вражеской атаки пострадали 8 человек, среди них работники предприятий и прохожие.

Повреждены два промышленных предприятия, 18 частных домохозяйств и автомобиль.