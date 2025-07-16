Польский завод "Barlinek" атакован дронами РФ в Виннице: глава МИД Польши отреагировал
Киев • УНН
Российские беспилотники атаковали завод Barlinek Group в Виннице, причинив ранения, в том числе двум лицам с тяжелыми ожогами. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский прокомментировал инцидент, отметив, что атака была преднамеренной.
Дроны ВС РФ атаковали завод компании Barlinek Group в Виннице. Сообщается о пострадавших: двое из них с тяжелыми ожогами. Инцидент прокомментировал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, передает УНН.
Детали
Очередная атака российских ударных беспилотников по территории Украины привела к повреждениям на предприятии. Пострадал завод польской компании Barlinek.
Ситуацию прокомментировал глава МИД Польши Радослав Сикорский:
Российские беспилотники нанесли удар по заводу Barlinek Group в Виннице. Руководитель завода сказал мне недавно, что это было намеренно, с трех направлений. Есть раненые, в том числе двое сильно обгорели. Работают украинские службы, в том числе наше консульство. Преступная война Путина приближается к нашим границам.
Напомним
УНН передавал, что в Винницкой области в результате вражеской атаки пострадали 8 человек, среди них работники предприятий и прохожие.
Повреждены два промышленных предприятия, 18 частных домохозяйств и автомобиль.