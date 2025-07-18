Польша призывает граждан воздержаться от поездок в россию: заявление МИД

Министерство иностранных дел Польши советует гражданам воздержаться от поездок в россию из-за войны в Украине, а также из-за признания Польши недружественной страной российским правительством. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в соцсети "Х", передает УНН.

Детали

В польском МИД также предупредили об ограничениях предоставления польским гражданам из-за сокращения количества консульских работников Республики Польша в российской федерации.

Министерство иностранных дел советует воздержаться от поездок в россию из-за войны в Украине и признания Польши властями рф недружественным государством. Из-за сокращения количества консульских работников Республики Польша в россии, возможности оказания помощи гражданам Польши ограничены - заявили в ведомстве.

Напомним

Недавно российские беспилотники атаковали завод Barlinek Group в Виннице, причинив ранения, в том числе двух человек с тяжелыми ожогами.

После этого МИД Польши вызвал представителя российского посольства из-за удара БПЛА по заводу группы Barlinek в Виннице.

Также УНН сообщал, что на польско-белорусской границе произошла стрельба. Трое мигрантов из Афганистана пытались пересечь реку - один из них напал на пограничника.