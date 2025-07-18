Польша призывает граждан воздержаться от поездок в россию: заявление МИД
Киев • УНН
Министерство иностранных дел Польши советует гражданам воздержаться от поездок в россию из-за войны в Украине и признания Польши недружественной страной. Возможности оказания помощи польским гражданам в россии ограничены из-за сокращения количества консульских работников.
Министерство иностранных дел Польши советует гражданам воздержаться от поездок в россию из-за войны в Украине, а также из-за признания Польши недружественной страной российским правительством. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в соцсети "Х", передает УНН.
Детали
В польском МИД также предупредили об ограничениях предоставления польским гражданам из-за сокращения количества консульских работников Республики Польша в российской федерации.
Министерство иностранных дел советует воздержаться от поездок в россию из-за войны в Украине и признания Польши властями рф недружественным государством. Из-за сокращения количества консульских работников Республики Польша в россии, возможности оказания помощи гражданам Польши ограничены
Напомним
Недавно российские беспилотники атаковали завод Barlinek Group в Виннице, причинив ранения, в том числе двух человек с тяжелыми ожогами.
После этого МИД Польши вызвал представителя российского посольства из-за удара БПЛА по заводу группы Barlinek в Виннице.
Также УНН сообщал, что на польско-белорусской границе произошла стрельба. Трое мигрантов из Афганистана пытались пересечь реку - один из них напал на пограничника.