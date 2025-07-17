МЗС Польщі викликало дипломата рф через атаку "шахедів" на польське підприємство у Вінниці

МЗС Польщі викликало представника російського посольства через удар БПЛА "шахед" по заводу групи Barlinek у Вінниці. Підприємство займається цивільним виробництвом і є частиною польського бізнесу. Про це повідомляє польське зовнішньополітичне відомство, пише УНН.

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Зазначається, що розмова відбулася 16 липня після атаки "шахедів", внаслідок якої було уражено підприємство з виготовлення підлогового покриття.

Міністерство закордонних справ Польщі повідомило представнику російського посольства, що атака на фабрику Barlinek у Вінниці, який є польським бізнесом і займається виключно цивільним виробництвом, є порушенням міжнародного права - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Російські безпілотники атакували завод Barlinek Group у Вінниці, спричинивши поранення, зокрема двох осіб з важкими опіками. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський прокоментував інцидент, зазначивши, що атака була навмисною.