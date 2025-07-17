МИД Польши вызвал дипломата рф из-за атаки "шахедов" на польское предприятие в Виннице

МИД Польши вызвал представителя российского посольства из-за удара БПЛА "шахед" по заводу группы Barlinek в Виннице. Предприятие занимается гражданским производством и является частью польского бизнеса. Об этом сообщает польское внешнеполитическое ведомство, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что разговор состоялся 16 июля после атаки "шахедов", в результате которой было поражено предприятие по изготовлению напольного покрытия.

Министерство иностранных дел Польши сообщило представителю российского посольства, что атака на фабрику Barlinek в Виннице, которая является польским бизнесом и занимается исключительно гражданским производством, является нарушением международного права - говорится в сообщении.

Напомним

Российские беспилотники атаковали завод Barlinek Group в Виннице, причинив ранения, в том числе двум лицам с тяжелыми ожогами. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский прокомментировал инцидент, отметив, что атака была преднамеренной.