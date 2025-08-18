$41.340.11
48.310.13
ukenru
18:34 • 302 перегляди
Трамп розглядає введення американських військ в Україну: що він сказав
18:12 • 3942 перегляди
Україна не буде в НАТО, але матиме гарантії безпеки - Трамп
17:41 • 6058 перегляди
Ми допускаємо проведення виборів - Зеленський
14:38 • 18225 перегляди
"Знаю, що роблю - мені не потрібні поради": Трамп накинувся на критиків його дій щодо припинення війни в УкраїніPhoto
Ексклюзив
14:23 • 51117 перегляди
Безпека, оборона та Defence City - серед пріоритетів уряду на 2026 рік: чому без науки не обійтися, пояснив експерт Долінце
13:21 • 38630 перегляди
Стармер готовий підтримати мирну угоду з Україною без умови припинення вогню
Ексклюзив
13:19 • 54874 перегляди
Податкові пільги – не подарунок, а інвестиція: як авіація бореться за місце у Defence City
Ексклюзив
18 серпня, 11:50 • 40507 перегляди
Буде епохальним: міністр економіки про новий Трудовий кодекс
Ексклюзив
18 серпня, 08:34 • 116955 перегляди
Шуфрич та Кузьміних: що спільного у справі про держзраду та хабарництво
18 серпня, 08:23 • 106462 перегляди
Європейські країни обмежують купівлю нерухомості громадянами рф: які країни в списку Photo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
1.6м/с
59%
750мм
Популярнi новини
Навчальний рік 2025-2026: як здійснюватиметься навчання та коли очікувати канікул18 серпня, 09:00 • 113756 перегляди
Будапешт звинувачує Україну в атаці на нафтопровід, Київ відповідаєVideo18 серпня, 10:02 • 95288 перегляди
Верховний Суд поставив хрест на справах акціонерів банків, які виводяться з ринку: що відбулося18 серпня, 10:51 • 92847 перегляди
Україна на фініші: коли можуть відкритися переговорні кластери з ЄС18 серпня, 11:22 • 36161 перегляди
ЗМІ дізналися склад учасників зустрічі Зеленського та Трампа16:07 • 28878 перегляди
Публікації
Безпека, оборона та Defence City - серед пріоритетів уряду на 2026 рік: чому без науки не обійтися, пояснив експерт Долінце
Ексклюзив
14:23 • 51112 перегляди
Податкові пільги – не подарунок, а інвестиція: як авіація бореться за місце у Defence City
Ексклюзив
13:19 • 54867 перегляди
Верховний Суд поставив хрест на справах акціонерів банків, які виводяться з ринку: що відбулося18 серпня, 10:51 • 93843 перегляди
Навчальний рік 2025-2026: як здійснюватиметься навчання та коли очікувати канікул18 серпня, 09:00 • 114742 перегляди
Шуфрич та Кузьміних: що спільного у справі про держзраду та хабарництво
Ексклюзив
18 серпня, 08:34 • 116950 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кір Стармер
Андрій Сибіга
Марк Рютте
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Вашингтон
Європа
Реклама
УНН Lite
На зустрічі Зеленського і Трампа порушили тему "костюма"Video17:45 • 1804 перегляди
Чарльз III модернізував Сандрінгем: сонячна енергія забезпечує весь маєток і частину національної мережі17 серпня, 11:21 • 69494 перегляди
Продовження "Диявол носить Prada": стало відомо, хто зіграє нового чоловіка головної редакторки Міранди Прістлі17 серпня, 07:47 • 61756 перегляди
У США жінка знайшла в алмазному парку білий діамант вартістю майже 30 000 доларів PhotoVideo16 серпня, 07:05 • 94878 перегляди
Рекордний марсіанський метеорит за $5,3 млн і його продаж спровокував міжнародний скандал16 серпня, 03:37 • 80953 перегляди
Актуальне
The Guardian
Гривня
Truth Social
Готовність 2030
Readiness 2030

Трамп розглядає введення американських військ в Україну: що він сказав

Київ • УНН

 • 270 перегляди

Президент США Дональд Трамп заявив про можливість введення американських військ в Україну як миротворців. Він повідомить про це пізніше, після зустрічі із Зеленським.

Трамп розглядає введення американських військ в Україну: що він сказав

Президент США Дональд Трамп висловився про можливість введення американських військ в Україну у якості миротворців. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським він заявив, що повідомить про це пізніше.

Ми повідомимо вам про це, можливо, пізніше сьогодні

- сказав Трамп.

Нагадаємо

Інститут вивчення війни повідомив, що Україні необхідні міжнародні гарантії безпеки та розгортання миротворчого контингенту для стримування майбутньої російської агресії. Повна окупація Донбасу дозволить росіянам  відновити віну проти України на вигідніших умовах.

Також УНН повідомляв, що Британія відмовилася від 30-тисячного миротворчого контингенту в Україні, замінивши його на повітряну безпеку, навчання та розмінування.

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
Bloomberg
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна