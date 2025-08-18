Трамп розглядає введення американських військ в Україну: що він сказав
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп заявив про можливість введення американських військ в Україну як миротворців. Він повідомить про це пізніше, після зустрічі із Зеленським.
Президент США Дональд Трамп висловився про можливість введення американських військ в Україну у якості миротворців. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.
Деталі
Під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським він заявив, що повідомить про це пізніше.
Ми повідомимо вам про це, можливо, пізніше сьогодні
Нагадаємо
Інститут вивчення війни повідомив, що Україні необхідні міжнародні гарантії безпеки та розгортання миротворчого контингенту для стримування майбутньої російської агресії. Повна окупація Донбасу дозволить росіянам відновити віну проти України на вигідніших умовах.
Також УНН повідомляв, що Британія відмовилася від 30-тисячного миротворчого контингенту в Україні, замінивши його на повітряну безпеку, навчання та розмінування.