Трамп розглядає введення американських військ в Україну: що він сказав

Президент США Дональд Трамп висловився про можливість введення американських військ в Україну у якості миротворців. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.

Під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським він заявив, що повідомить про це пізніше.

Ми повідомимо вам про це, можливо, пізніше сьогодні