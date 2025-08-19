Австрія готова прийняти саміт Зеленського та путіна у Відні
Київ • УНН
Австрія запропонувала Відень як місце для можливих переговорів між Україною та росією. Прем'єр-міністр Австрії Крістіан Штокер заявив про готовність забезпечити участь путіна, попри ордер МКС.
Австрія заявила про готовність прийняти саміт президента України Володимира Зеленського та очільника кремля володимира путіна. Потенційним місцем зустрічі називають Відень. Про це інформує Vienna Online, передає УНН.
Деталі
На спеціальному саміті Європейського Союзу, присвяченому війні в Україні, прем'єр-міністр Австрії Крістіан Штокер запропонував обрати Відень як можливе місце переговорів з росією.
Наша столиця має давні традиції як місце діалогу та пропонує чудові умови для міжнародних організацій, що базуються тут, - особливо ОБСЄ
Коментуючи питання щодо ордера на арешт путіна, виданого Міжнародним кримінальним судом (МКС), у канцелярії прем'єра Австрії заявили, що "питання участі в можливих мирних переговорах осіб, проти яких видано ордер МКС, має бути попередньо узгоджено з судом".
"Якщо переговори відбудуться у Відні, ми зв’яжемося з МКС через наші угоди про штаб-квартиру з міжнародними організаціями у Відні (...), щоб забезпечити участь президента путіна", - зазначили в уряді.
Нагадаємо
Президенти України та рф висловили готовність до переговорів із Дональдом Трампом. Білий дім підтвердив підготовку до цієї зустрічі.
Білий дім сподівається організувати зустріч путіна та Зеленського до кінця серпня, за сприяння Дональда Трампа. Президент США вже обговорив гарантії безпеки для України та координує дії з росією та Україною.
Високопосадовець США заявив, що зустріч Путіна та Зеленського може відбутися в Угорщині. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повідомив, що вони зустрінуться протягом двох тижнів.
Президент Франції Еммануель Макрон пропонує Женеву як нейтральну країну для саміту України та рф. Він наголошує на важливості гарантій безпеки для України та застерігає від поспішного миру.
володимир путін нібито запропонував Дональду Трампу організувати зустріч із Володимиром Зеленським у москві.