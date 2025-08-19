Австрия готова принять саммит Зеленского и Путина в Вене

Австрия заявила о готовности принять саммит президента Украины Владимира Зеленского и главы кремля Владимира Путина. Потенциальным местом встречи называют Вену. Об этом информирует Vienna Online, передает УНН.

Детали

На специальном саммите Европейского Союза, посвященном войне в Украине, премьер-министр Австрии Кристиан Штокер предложил выбрать Вену как возможное место переговоров с Россией.

Наша столица имеет давние традиции как место диалога и предлагает прекрасные условия для международных организаций, базирующихся здесь, - особенно ОБСЕ - заявил Штокер.

Комментируя вопрос об ордере на арест Путина, выданного Международным уголовным судом (МУС), в канцелярии премьера Австрии заявили, что "вопрос участия в возможных мирных переговорах лиц, против которых выдан ордер МУС, должен быть предварительно согласован с судом".

"Если переговоры состоятся в Вене, мы свяжемся с МУС через наши соглашения о штаб-квартире с международными организациями в Вене (...), чтобы обеспечить участие президента Путина", - отметили в правительстве.

Напомним

Президенты Украины и РФ выразили готовность к переговорам с Дональдом Трампом. Белый дом подтвердил подготовку к этой встрече.

Белый дом надеется организовать встречу Путина и Зеленского до конца августа, при содействии Дональда Трампа. Президент США уже обсудил гарантии безопасности для Украины и координирует действия с Россией и Украиной.

Высокопоставленный представитель США заявил, что встреча Путина и Зеленского может состояться в Венгрии. Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что они встретятся в течение двух недель.

Президент Франции Эммануэль Макрон предлагает Женеву как нейтральную страну для саммита Украины и РФ. Он подчеркивает важность гарантий безопасности для Украины и предостерегает от поспешного мира.

Владимир Путин якобы предложил Дональду Трампу организовать встречу с Владимиром Зеленским в Москве.