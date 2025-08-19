Австрия готова принять саммит Зеленского и Путина в Вене

$41.260.08
19 августа, 12:26 • 50433 просмотра
Трамп: несколько стран Европы отправят войска в Украину, но США – нет
Эксклюзив
19 августа, 12:13 • 81105 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
19 августа, 12:09 • 76855 просмотра
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Эксклюзив
19 августа, 11:23 • 75491 просмотра
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
19 августа, 10:33 • 47267 просмотра
Не оккупация территорий? лавров снова выдал лживое заявление о причинах нападения на Украину
Эксклюзив
19 августа, 09:27 • 33181 просмотра
Лисовой о программе "Защита Украины" для школьников: планируется более широкое привлечение ветеранов
19 августа, 07:29 • 97597 просмотра
Встреча Зеленского и путина возможна в Венгрии - Reuters
19 августа, 05:19 • 73296 просмотра
Генсек НАТО заявил, что 30 стран работают над гарантиями безопасности для Украины
18 августа, 19:57 • 86535 просмотра
Зеленский о переговорах с Трампом: показал детали на карте, считаю встречу конструктивной и конкретной
18 августа, 18:34 • 103824 просмотра
Трамп рассматривает возможность ввода американских войск в Украину: что он сказал
Популярные новости
Сладкий День пасечника: топ медовых рецептовPhoto19 августа, 11:20 • 64829 просмотра
Фицо заявил о необходимости территориальных изменений для прекращения войны РФ в Украине15:19 • 4938 просмотра
США депортировали первых украинских беженцев15:55 • 9872 просмотра
92-летняя звезда сериала "Династия" Джоан Коллинз показала себя в купальнике и заинтриговала новыми планамиPhoto17:03 • 13277 просмотра
Польша объяснила отсутствие своего представителя на встрече в Вашингтоне17:32 • 7696 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Каролин Ливитт
Антониу Кошта
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Вашингтон
Германия
УНН Lite
92-летняя звезда сериала "Династия" Джоан Коллинз показала себя в купальнике и заинтриговала новыми планамиPhoto17:03 • 13278 просмотра
Украинка из Львова стала винной принцессой в Германии19 августа, 10:46 • 51568 просмотра
Зеленский подарил Трампу клюшку для игры в гольф19 августа, 05:54 • 114875 просмотра
На встрече Зеленского и Трампа подняли тему "костюма"Video18 августа, 17:45 • 67231 просмотра
Карл III модернизировал Сандрингем: солнечная энергия обеспечивает все поместье и часть национальной сети17 августа, 11:21 • 123149 просмотра
Австрия готова принять саммит Зеленского и Путина в Вене

Киев • УНН

 • 504 просмотра

Австрия предложила Вену как место для возможных переговоров между Украиной и Россией. Премьер-министр Австрии Кристиан Штокер заявил о готовности обеспечить участие Путина, несмотря на ордер МУС.

Австрия готова принять саммит Зеленского и Путина в Вене

Австрия заявила о готовности принять саммит президента Украины Владимира Зеленского и главы кремля Владимира Путина. Потенциальным местом встречи называют Вену.  Об этом информирует Vienna Online, передает УНН.

Детали

На специальном саммите Европейского Союза, посвященном войне в Украине, премьер-министр Австрии Кристиан Штокер предложил выбрать Вену как возможное место переговоров с Россией.

Наша столица имеет давние традиции как место диалога и предлагает прекрасные условия для международных организаций, базирующихся здесь, - особенно ОБСЕ

- заявил Штокер.

Комментируя вопрос об ордере на арест Путина, выданного Международным уголовным судом (МУС), в канцелярии премьера Австрии заявили, что "вопрос участия в возможных мирных переговорах лиц, против которых выдан ордер МУС, должен быть предварительно согласован с судом".

"Если переговоры состоятся в Вене, мы свяжемся с МУС через наши соглашения о штаб-квартире с международными организациями в Вене (...), чтобы обеспечить участие президента Путина", - отметили в правительстве.

Напомним

Президенты Украины и РФ выразили готовность к переговорам с Дональдом Трампом. Белый дом подтвердил подготовку к этой встрече.

Белый дом надеется организовать встречу Путина и Зеленского до конца августа, при содействии Дональда Трампа. Президент США уже обсудил гарантии безопасности для Украины и координирует действия с Россией и Украиной.

Высокопоставленный представитель США заявил, что встреча Путина и Зеленского может состояться в Венгрии. Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что они встретятся в течение двух недель.

Президент Франции Эммануэль Макрон предлагает Женеву как нейтральную страну для саммита Украины и РФ. Он подчеркивает важность гарантий безопасности для Украины и предостерегает от поспешного мира.

Владимир Путин якобы предложил Дональду Трампу организовать встречу с Владимиром Зеленским в Москве. 

Вита Зеленецкая

