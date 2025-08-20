Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовин

Після візиту Президента України Володимира Зеленського та європейських лідерів до Вашингтона для зустрічі з очільником Білого дому Дональдом Трампом питання проведення тристоронньої зустрічі лідерів стало ще більш актуальним не лише для нашої держави, але й усього світового співтовариства. Зокрема, ціла низка країн висловила готовність організувати зустріч Зеленського, Трампа та російського диктатора володимира путіна. Де все ж може зустрітись український президент із російським диктатором і чи доєднається до них Трамп - проаналізував УНН.

Європейці шукають місто для зустрічі Зеленського і путіна

Ще до саміту Трампа і путіна на Алясці партнери України почали розмірковувати над тим, де має пройти зустріч. Розглядалися кілька європейських міст для можливої зустрічі Дональда Трампа, Володимира Зеленського та російського диктатора путіна.

Зокрема, повідомлялося, що вибір майбутнього місця для зустрічі буде обиратися залежно від результатів саміту на Алясці. Але від початку всі сходилися на думці, що це точно має бути європейське місто.

Зеленський раніше пропонував Рим як місце зустрічі. При цьому він висловив переконання, що також можливим було б проведення зустрічі у Ватикані.

Зі свого боку Папа Римський Лев XIV підтвердив готовність Ватикану стати переговорним майданчиком між Україною і росією.

Втім, уряди Франції, Фінляндії, Іспанії та Німеччини вважають за краще, щоб місцем зустрічі була більш нейтральна територія. Наприклад, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що зустріч може відбутися у Швейцарії.

"Можливо, Швейцарія, я виступаю за Женеву", – заявив Макрон.

Міністерства закордонних справ Італії та Швейцарії повідомили про готовність цих країн прийняти переговори. При цьому Швейцарія обіцяє главі кремля путіну "імунітет", якщо він "приїде на мирну конференцію" на тлі намірів світових лідерів організувати саміт Україна-рф

Дипломати ЄС також оцінюють інші місця проведення, включаючи Будапешт та Гельсінкі.

З-поміж європейських країн також Австрія заявила про готовність прийняти саміт президента Зеленського та диктатора путіна. На спеціальному саміті Європейського Союзу, присвяченому війні в Україні, прем'єр-міністр Австрії Крістіан Штокер запропонував обрати Відень як можливе місце переговорів з росією.

"Наша столиця має давні традиції як місце діалогу та пропонує чудові умови для міжнародних організацій, що базуються тут, - особливо ОБСЄ", - заявив Штокер.

Трамп пояснив, від чого залежить майбутня тристороння зустріч

Білий дім розглядає Будапешт

Посадовці з адміністрації Трампа повідомляються, що Білий дім планує можливу тристоронню зустріч між президентами США, росії та України в столиці Угорщини Будапешті як наступний крок у переговорах щодо припинення багаторічної війни.

Джерела Politico повідомили, що Секретна служба США готується до саміту в цій центральноєвропейській країні. Це зумовлено тим, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан є близьким до президента Дональда Трампа ще з часів першого терміну американського президента на посаді.

Прессекретарка Білого дому Каролін Лівітт сказала: "Я не збираюся підтверджувати чи спростовувати місця проведення", коли її запитали про Будапешт під час брифінгу для ЗМІ у вівторок у Білому домі.

Хоча Секретна служба часто розглядає кілька місць, і остаточне місце проведення може змінитися, Будапешт стає першим вибором для Білого дому, сказали двоє людей на правах анонімності.

москва або Мінськ

російський диктатор путін запропонував президенту Трампу провести зустріч у москві. Як повідомляє AFP з посиланням на власні джерела "під час розмови з Дональдом Трампом володимир путін запропонував зустрітися з Володимиром Зеленським у москві".

Втім, американська сторона відкинула цю ідею.

"путін запропонував москву як місце проведення, пропозицію, яку він вперше зробив в Анкориджі, повідомив високопоставлений європейський дипломат, поінформований про розмову. Європейські лідери були налякані таким сценарієм, але Трамп чемно відмовив путіну, сказав дипломат", - ідеться у публікації The New York Times.

Прессекретар президента білорусі олександра лукашенка наталія ейсмонт заявила, що мінськ готовий виступити посередником у можливій зустрічі президентів росії та України, якщо це сприятиме мирному врегулюванню конфлікту.

"білорусь на роль посередника не напрошувалася і не напрошується, але якщо потрібно для миру в нашій братській республіці – ми будь-яку зустріч організувати готові. І проведемо все на найвищому рівні", - наголосила Ейсмонт.

Вона також зазначила, що питання можливої зустрічі не обговорювалося президентом білорусі лукашенком під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом.

І знову Стамбул

Стамбул стабільно залишається однією з найбільш можливих платформ для тристоронньої зустрічі хоча б тому, що три зустрічі робочих груп України і росії відбулися саме в цьому місці. Турецький лідер Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що його країна готова прийняти саміт на рівні керівників України і росії. Він також висловив переконання, що створення робочих груп з військових, гуманітарних та політичних питань прокладе шлях до проведення саміту.

Зокрема, до цієї ідеї прихильний французький президент Емманюель Макрон.

"Востаннє двосторонні переговори відбувалися у Стамбулі (Туреччина)", - додав він.

