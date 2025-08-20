$41.360.10
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовин
Нардепа Німченка обікрали на парковці біля супермаркету
Спецпосланець Трампа Віткофф: гарантії безпеки будуть відправною точкою для українців у будь-якій мирній угоді
Близько 10 країн Європи погодилися відправити свої війська в Україну
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
Лісовий про програму "Захист України" для школярів: планується ширше залучення ветеранів
Зустріч Зеленського і путіна можлива в Угорщині - Reuters
Генсек НАТО заявив, що 30 країн працюють над гарантіями безпеки для України
