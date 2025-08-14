$41.510.09
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Руслан Кравченко
Кір Стармер
Ілон Маск
Україна
Сполучені Штати Америки
Львів
Польща
Велика Британія
The Times
Fox News
Друга світова війна
Дія (сервіс)
Пістолет

Європа розглядає варіанти місця для саміту Трампа, Зеленського та путіна - ЗМІ

Київ • УНН

 • 268 перегляди

Союзники розглядають кілька європейських міст для можливої зустрічі президентів США, України та глави кремля. Місце зустрічі залежить від результатів завтрашньої зустрічі на Алясці.

Європа розглядає варіанти місця для саміту Трампа, Зеленського та путіна - ЗМІ

Союзники "активно" розглядають кілька європейських місць для можливої зустрічі президента США Дональда Трампа, Президента України Володимира Зеленського та глави кремля володимира путіна до кінця цього місяця, з посиланням на джерела в ЄС повідомляє Sky News, пише УНН.

Деталі

Джерела повідомляють, що друга зустріч залежатиме від того, як відбудеться завтрашня зустріч на Алясці, але союзники згодні з тим, що місце зустрічі має бути в Європі.

Макрон висловив підтримку тристоронній зустрічі Трампа, Зеленського і путіна в Європі13.08.25, 20:03 • 5038 переглядiв

Якщо завтрашня зустріч пройде успішно, очікується, що ЄС та США проведуть телефонну конференцію з питання наступної зустрічі всіх трьох лідерів у суботу, 16 серпня, вдень, пише видання.

Зеленський раніше пропонував Рим як місце зустрічі, але такі країни, як Франція, Фінляндія, Іспанія та Німеччина, вважають, що нейтральне місце, наприклад, Женева, було б більш підходящим, зазначає видання.

Туреччина також двічі пропонувала провести переговори.

Ердоган про тристоронню зустріч у переговорах рф-Україна: важливо сформувати робочі групи по ключових сферах12.08.25, 17:09 • 2882 перегляди

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Аляска
Женева
Рим
Дональд Трамп
Європейський Союз
Фінляндія
Франція
Іспанія
Європа
Німеччина
Туреччина
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки