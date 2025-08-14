Європа розглядає варіанти місця для саміту Трампа, Зеленського та путіна - ЗМІ

Союзники "активно" розглядають кілька європейських місць для можливої зустрічі президента США Дональда Трампа, Президента України Володимира Зеленського та глави кремля володимира путіна до кінця цього місяця, з посиланням на джерела в ЄС повідомляє Sky News, пише УНН.

Деталі

Джерела повідомляють, що друга зустріч залежатиме від того, як відбудеться завтрашня зустріч на Алясці, але союзники згодні з тим, що місце зустрічі має бути в Європі.

Якщо завтрашня зустріч пройде успішно, очікується, що ЄС та США проведуть телефонну конференцію з питання наступної зустрічі всіх трьох лідерів у суботу, 16 серпня, вдень, пише видання.

Зеленський раніше пропонував Рим як місце зустрічі, але такі країни, як Франція, Фінляндія, Іспанія та Німеччина, вважають, що нейтральне місце, наприклад, Женева, було б більш підходящим, зазначає видання.

Туреччина також двічі пропонувала провести переговори.

