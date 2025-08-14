Європа розглядає варіанти місця для саміту Трампа, Зеленського та путіна - ЗМІ
Київ • УНН
Союзники розглядають кілька європейських міст для можливої зустрічі президентів США, України та глави кремля. Місце зустрічі залежить від результатів завтрашньої зустрічі на Алясці.
Союзники "активно" розглядають кілька європейських місць для можливої зустрічі президента США Дональда Трампа, Президента України Володимира Зеленського та глави кремля володимира путіна до кінця цього місяця, з посиланням на джерела в ЄС повідомляє Sky News, пише УНН.
Деталі
Джерела повідомляють, що друга зустріч залежатиме від того, як відбудеться завтрашня зустріч на Алясці, але союзники згодні з тим, що місце зустрічі має бути в Європі.
Макрон висловив підтримку тристоронній зустрічі Трампа, Зеленського і путіна в Європі13.08.25, 20:03 • 5038 переглядiв
Якщо завтрашня зустріч пройде успішно, очікується, що ЄС та США проведуть телефонну конференцію з питання наступної зустрічі всіх трьох лідерів у суботу, 16 серпня, вдень, пише видання.
Зеленський раніше пропонував Рим як місце зустрічі, але такі країни, як Франція, Фінляндія, Іспанія та Німеччина, вважають, що нейтральне місце, наприклад, Женева, було б більш підходящим, зазначає видання.
Туреччина також двічі пропонувала провести переговори.
Ердоган про тристоронню зустріч у переговорах рф-Україна: важливо сформувати робочі групи по ключових сферах12.08.25, 17:09 • 2882 перегляди