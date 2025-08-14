Европа рассматривает варианты места для саммита Трампа, Зеленского и путина - СМИ

Союзники "активно" рассматривают несколько европейских мест для возможной встречи президента США Дональда Трампа, Президента Украины Владимира Зеленского и главы кремля владимира путина до конца этого месяца, со ссылкой на источники в ЕС сообщает Sky News, пишет УНН.

Детали

Источники сообщают, что вторая встреча будет зависеть от того, как пройдет завтрашняя встреча на Аляске, но союзники согласны с тем, что место встречи должно быть в Европе.

Макрон выразил поддержку трехсторонней встрече Трампа, Зеленского и Путина в Европе

Если завтрашняя встреча пройдет успешно, ожидается, что ЕС и США проведут телефонную конференцию по вопросу следующей встречи всех трех лидеров в субботу, 16 августа, днем, пишет издание.

Зеленский ранее предлагал Рим как место встречи, но такие страны, как Франция, Финляндия, Испания и Германия, считают, что нейтральное место, например, Женева, было бы более подходящим, отмечает издание.

Турция также дважды предлагала провести переговоры.

Эрдоган о трехсторонней встрече в переговорах РФ-Украина: важно сформировать рабочие группы по ключевым сферам