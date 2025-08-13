$41.430.02
Трамп назвал условие встречи с путиным и Зеленским
Мы согласовали 5 общих принципов по завершению войны: Зеленский о переговорах с президентом США и европейскими лидерами
Defence City – возможность не потерять авиацию: в Верховной Раде работают над поддержкой отрасли
Число жертв среди гражданских в Украине в июле достигло трехлетнего максимума, больше было только в начале вторжения рф - ООН
Военный обозреватель о Ми-8: передача контроля за ремонтом компании с российским следом – это риск
В Запорожье мужчина стрелял по ТЦК - полиция
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
Скандал на концерте Макса Коржа в Польше: в МИД подтвердили задержание трех украинцев
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"PhotoVideo
Макрон выразил поддержку трехсторонней встрече Трампа, Зеленского и Путина в Европе

Киев • УНН

 • 38 просмотра

Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал трехстороннюю встречу между президентами США, Украины и РФ. Встреча должна состояться в Европе, в нейтральной стране, при условии участия Украины в обсуждении ее территории.

Макрон выразил поддержку трехсторонней встрече Трампа, Зеленского и Путина в Европе

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил поддержку трехсторонней встречи между президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, российским диктатором Владимиром Путиным и Президентом Украины Владимиром Зеленским в Европе, пишет УНН со ссылкой на DPA.

Детали

После видеозвонка с президентом США и европейскими лидерами Макрон заявил, находясь в своей летней резиденции в Борм-ле-Мимоза на юге Франции, что Трамп хочет настаивать на такой встрече.

Мы хотим, чтобы она состоялась в Европе, в нейтральной стране, которую принимают все стороны

- написал Макрон в социальной сети X.

Макрон также сказал, что Трамп четко дал понять, что целью США является достижение прекращения огня в Украине на встрече с Путиным на Аляске.

Президент Франции также подчеркнул, что вопросы, касающиеся территории Украины, не должны и не будут обсуждаться без Украины. Он также сказал, что важно, чтобы Европу услышали до того, как встреча Путина и Трампа состоится.

Хотя для США и России является нормальным явлением двусторонние разговоры, важно, чтобы при обсуждении вопросов, касающихся Европы, нашей общей безопасности, была координация с нами, европейцами

- сказал Макрон.

Дополнение

 Президент Зеленский подчеркнул необходимость трехстороннего формата переговоров с участием Украины, США и России. Он отметил, что должно быть прекращение огня и гарантии безопасности.

В конце следующей недели, вероятно, состоится встреча президента США Дональда Трампа, Президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина. США работают над местом для встречи.

Ранее Зеленский заявил, что для завершения войны нужны две двусторонние и одна трехсторонняя встречи с участием США.

