Макрон висловив підтримку тристоронній зустрічі Трампа, Зеленського і путіна в Європі

Президент Франції Еммануель Макрон висловив підтримку тристоронній зустрічі між президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом, російським диктатором володимиром путіним та Президентом України Володимиром Зеленським у Європі, пише УНН з посиланням на DPA.

Деталі

Після відеодзвінка з президентом США та європейськими лідерами Макрон заявив, перебуваючи у своїй літній резиденції в Борм-ле-Мімоза на півдні Франції, що Трамп хоче наполягати на такій зустрічі.

Ми хочемо, щоб вона відбулася в Європі, в нейтральній країні, яку приймають усі сторони - написав Макрон у соціальній мережі X.

Макрон також сказав, що Трамп чітко дав зрозуміти, що метою США є досягнення припинення вогню в Україні на зустрічі з путіним на Алясці.

Президент Франції також наголосив, що питання, що стосуються території України, не повинні і не будуть обговорюватися без України.Він також сказав, що важливо, щоб Європу почули до того, як зустріч путіна і Трампа відбудеться.

Хоча для США та росії є нормальним явищем двосторонні розмови, важливо, щоб під час обговорення питань, що стосуються Європи, нашої спільної безпеки, була координація з нами, європейцями - сказав Макрон.

Доповнення

Президент Зеленський наголосив на необхідності тристороннього формату розмов за участі України, США та росії. Він зазначив, що має бути припинення вогню та гарантії безпеки.

Наприкінці наступного тижня, ймовірно, відбудеться зустріч президента США Дональда Трампа, Президента України Володимира Зеленського та російського диктатора володимира путіна. США працюють над місцем для зустрічі.

Раніше Зеленський заявив, що для завершення війни потрібні дві двосторонні та одна тристороння зустрічі за участі США.