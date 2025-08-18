$41.340.11
Мелоні і Макрон сперечаються щодо надсилання військ і місця саміту Зеленський-путін-Трамп - ЗМІ

Київ • УНН

 • 1280 перегляди

Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні попередила союзників про необхідність підтримати зусилля президента США щодо миру. Вона також сперечається з президентом Франції Еммануелем Макроном щодо місця проведення тристоронньої зустрічі путін-Зеленський-Трамп.

Мелоні і Макрон сперечаються щодо надсилання військ і місця саміту Зеленський-путін-Трамп - ЗМІ

Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні, перед зустріччю у Вашингтоні у межах мирних зусиль щодо війни рф проти України, попередила союзників, що зараз необхідно підтримати зусилля президента США, при цьому сперечаючись з президентом Франції Еммануелем Макроном щодо надсилання військ і щодо місця проведення тристоронньої зустрічі путін-Зеленський-Трамп - вона наполягає на Римі, Макрон націлений на Женеву, повідомляє Corriere della Sera, пише УНН.

Деталі

Повідомляється, що напередодні у Римі Мелоні приєднатися до відеодзвінка "коаліції охочих", щоб розробити спільну лінію, яку буде представлено сьогодні в Білому домі, коли провідні європейські лідери, президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та генеральний секретар НАТО Марк Рютте зустрінуться з президентом США Дональдом Трампом та Президентом України Володимиром Зеленським. А ввечері, усе ще розмовляючи по телефону, вирушила до Вашингтона.

Зеленський прибув до США для зустрічі з Трампом та європейськими лідерами18.08.25, 05:50 • 3240 переглядiв

"Ніхто не може передбачити, чи буде зроблено реальний крок вперед. (...) Кажуть, що справжнім каменем спотикання на вчорашніх переговорах лідерів став формат прес-релізів. Білий дім розглядав можливість короткого спілкування Трампа і Зеленського в Овальному кабінеті одразу після їхньої особистої зустрічі. Але ризик, якого варто побоюватися, як пояснила Мелоні своїм союзникам, полягає в тому, що все це може перетворитися на захоплення влади під керівництвом Трампа, що зрештою змусить замовкнути Зеленського та всіх лідерів, або на небезпечне перекриття голосів та позицій. Тому на Трампа чиниться сильний тиск, щоб він натомість прийняв більш інституційну модель, як на Алясці: заяви обох президентів без можливості поставити запитання, зрештою", - пише видання.

І підсумовує: "Побачимо, чи переконають Трампа". "Звичайно, як каже Мелоні своїм колегам, наразі все, що можна зробити, це підтримувати його зусилля з терпінням і наполегливістю, не нападаючи на нього, навіть якщо його надмірно доброзичливий тон у спілкуванні з путіним послабить це бажання. Але прем'єр-міністр також сказала іншим лідерам учора: ризик полягає в тому, що Трамп, якщо на нього нападуть, підірве все і фактично скаже, що Україна не хоче миру, що Європа не співпрацює, і потім вони можуть робити, що їм заманеться, бо американці безпосередньо домовляться з росіянами. Катастрофа, яка залишить Європу в глухому куті. Тому задовольнятимуться тим, що є", - ідеться у публікації.

Як зазначається, Мелоні написала у заяві, що під час раніших обговорень "було підтверджено важливість продовження співпраці зі Сполученими Штатами для припинення конфлікту та досягнення миру, який гарантує суверенітет і безпеку України, що має бути залучено до кожного рішення". Крім того, "обговорення підтвердило необхідність підтримки колективного тиску на росію та надання твердих і надійних гарантій безпеки".

"Еквівалентні статті 5 НАТО": ЗМІ дізналися про обговорювані гарантії безпеки для України16.08.25, 14:12 • 6854 перегляди

"Очевидно, що слова, якими обмінялися лідери в їхніх більш інтимних розмовах, були більш загальними. Ключовим моментом для прем'єр-міністра, яка також обговорювала це питання із Зеленським, було запевнити Україну, що вона не залишиться сама в майбутньому. І що - план, "винайдений нами", як повторює прем'єр-міністр, - застосування статті 5 НАТО може бути розширене таким чином, що у разі нападу на Україну її захищатиме альянс, навіть якщо вона структурно не є його частиною", - зауважує видання.

Ця ідея, як пише видання, "не переконує Макрона, який наполягає на прямому втручанні європейських країн для захисту України військовими контингентами". Але, як зауважується, Мелоні заперечила: "У росії 1,3 мільйона солдатів: скільки ми повинні відправити, щоб вони виконали завдання?" І знову: "Якщо один з наших солдатів загине, чи зробимо ми вигляд, що нічого не сталося, чи нам слід відреагувати? Бо якщо ми відреагуємо, очевидно, що НАТО доведеться зробити те саме. І тоді ми могли б так само негайно активувати цю статтю".

"Здається, ця ідея цікавить як Зеленського, так і Трампа, але менше Макрона, якому не подобається позиція Італії, у зіткненні позицій, яке триває вже деякий час. Це буде вирішальний крок, перший з інших "надзвичайно складних" питань, як висловилася прем'єр-міністр: прийняття російської мови як офіційної, території, на які претендує путін, припинення вогню", - пише видання. І зазначає: "Але питання безпеки є превентивним: що може принести Зеленський, щоб поступитися деяким умовам росіян і пояснити своїм співвітчизникам, що "смерть чогось варта"? Автоматична оборона, переконана прем'єр-міністр, була б для нього "конкретним, твердим результатом". Побачимо вже сьогодні ввечері, чи буде якийсь прогрес", - зазначає видання.

"І чи, можливо, італійська пропозиція Риму як місця проведення можливої тристоронньої зустрічі путін-Зеленський-Трамп вдасться реалізувати. Останні двоє не заперечували б, але тут також триває перетягування каната: схоже, що вчора Макрон обурився цією можливістю, запропонувавши замість цього Женеву. Мелоні, як повідомляється, заспокоїла його (словесною - ред.) "шпилькою". Нині не час для розбіжностей", - вказує видання.

Союзники США мають намір закликати Трампа підтримати Україну після саміту з путіним - Bloomberg18.08.25, 08:59 • 2174 перегляди

Доповнення

Перед зустріччю Трамп вказав у своїй соцмережі Truth Social: "Завтра (18 серпня - ред.) великий день у Білому домі. Ще ніколи не було стільки європейських лідерів одночасно. Для мене велика честь приймати їх!!!".

Трамп: Зеленський може майже негайно закінчити війну з росією, якщо захоче18.08.25, 06:44 • 18058 переглядiв

Юлія Шрамко

