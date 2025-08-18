Мелони и Макрон спорят о вводе войск и месте саммита Зеленский-Путин-Трамп - СМИ

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, перед встречей в Вашингтоне в рамках мирных усилий по войне РФ против Украины, предупредила союзников, что сейчас необходимо поддержать усилия президента США, при этом споря с президентом Франции Эммануэлем Макроном относительно отправки войск и относительно места проведения трехсторонней встречи Путин-Зеленский-Трамп - она настаивает на Риме, Макрон нацелен на Женеву, сообщает Corriere della Sera, пишет УНН.

Детали

Сообщается, что накануне в Риме Мелони присоединилась к видеозвонку "коалиции желающих", чтобы разработать общую линию, которая будет представлена сегодня в Белом доме, когда ведущие европейские лидеры, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте встретятся с президентом США Дональдом Трампом и Президентом Украины Владимиром Зеленским. А вечером, все еще разговаривая по телефону, отправилась в Вашингтон.

Зеленский прибыл в США для встречи с Трампом и европейскими лидерами

"Никто не может предсказать, будет ли сделан реальный шаг вперед. (...) Говорят, что настоящим камнем преткновения на вчерашних переговорах лидеров стал формат пресс-релизов. Белый дом рассматривал возможность короткого общения Трампа и Зеленского в Овальном кабинете сразу после их личной встречи. Но риск, которого стоит опасаться, как объяснила Мелони своим союзникам, заключается в том, что все это может превратиться в захват власти под руководством Трампа, что в конечном итоге заставит замолчать Зеленского и всех лидеров, или в опасное перекрытие голосов и позиций. Поэтому на Трампа оказывается сильное давление, чтобы он вместо этого принял более институциональную модель, как на Аляске: заявления обоих президентов без возможности задать вопрос, в конечном итоге", - пишет издание.

И подытоживает: "Посмотрим, убедят ли Трампа". "Конечно, как говорит Мелони своим коллегам, сейчас все, что можно сделать, это поддерживать его усилия с терпением и настойчивостью, не нападая на него, даже если его чрезмерно доброжелательный тон в общении с Путиным ослабит это желание. Но премьер-министр также сказала другим лидерам вчера: риск заключается в том, что Трамп, если на него нападут, подорвет все и фактически скажет, что Украина не хочет мира, что Европа не сотрудничает, и потом они могут делать, что им заблагорассудится, потому что американцы непосредственно договорятся с русскими. Катастрофа, которая оставит Европу в тупике. Поэтому будут довольствоваться тем, что есть", - говорится в публикации.

Как отмечается, Мелони написала в заявлении, что во время более ранних обсуждений "была подтверждена важность продолжения сотрудничества с Соединенными Штатами для прекращения конфликта и достижения мира, который гарантирует суверенитет и безопасность Украины, которая должна быть вовлечена в каждое решение". Кроме того, "обсуждение подтвердило необходимость поддержания коллективного давления на Россию и предоставления твердых и надежных гарантий безопасности".

"Эквивалентны статье 5 НАТО": СМИ узнали об обсуждаемых гарантиях безопасности для Украины

"Очевидно, что слова, которыми обменялись лидеры в их более интимных разговорах, были более общими. Ключевым моментом для премьер-министра, которая также обсуждала этот вопрос с Зеленским, было заверить Украину, что она не останется одна в будущем. И что - план, "изобретенный нами", как повторяет премьер-министр, - применение статьи 5 НАТО может быть расширено таким образом, что в случае нападения на Украину ее будет защищать альянс, даже если она структурно не является его частью", - отмечает издание.

Эта идея, как пишет издание, "не убеждает Макрона, который настаивает на прямом вмешательстве европейских стран для защиты Украины военными контингентами". Но, как отмечается, Мелони возразила: "У России 1,3 миллиона солдат: сколько мы должны отправить, чтобы они выполнили задачу?" И снова: "Если один из наших солдат погибнет, сделаем ли мы вид, что ничего не произошло, или нам следует отреагировать? Потому что если мы отреагируем, очевидно, что НАТО придется сделать то же самое. И тогда мы могли бы так же немедленно активировать эту статью".

"Кажется, эта идея интересует как Зеленского, так и Трампа, но меньше Макрона, которому не нравится позиция Италии, в столкновении позиций, которое длится уже некоторое время. Это будет решающий шаг, первый из других "чрезвычайно сложных" вопросов, как выразилась премьер-министр: принятие русского языка как официального, территории, на которые претендует Путин, прекращение огня", - пишет издание. И отмечает: "Но вопрос безопасности является превентивным: что может принести Зеленский, чтобы уступить некоторым условиям русских и объяснить своим соотечественникам, что "смерть чего-то стоит"? Автоматическая оборона, убеждена премьер-министр, была бы для него "конкретным, твердым результатом". Посмотрим уже сегодня вечером, будет ли какой-то прогресс", - отмечает издание.

"И удастся ли, возможно, реализовать итальянское предложение Рима как места проведения возможной трехсторонней встречи Путин-Зеленский-Трамп. Последние двое не возражали бы, но здесь также продолжается перетягивание каната: похоже, что вчера Макрон возмутился этой возможностью, предложив вместо этого Женеву. Мелони, как сообщается, успокоила его (словесной - ред.) "шпилькой". Сейчас не время для разногласий", - указывает издание.

Союзники США намерены призвать Трампа поддержать Украину после саммита с Путиным - Bloomberg

Дополнение

Перед встречей Трамп указал в своей соцсети Truth Social: "Завтра (18 августа - ред.) большой день в Белом доме. Еще никогда не было столько европейских лидеров одновременно. Для меня большая честь принимать их!!!".

Трамп: Зеленский может почти немедленно закончить войну с Россией, если захочет