Пропозиція зустрічей лідерів у Ватикані для зупинки агресії рф та задля миру залишається можливою - Зеленський
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що пропозиція зустрічей у Ватикані для зупинки російської агресії залишається можливою. Наразі лише москва відкидає цю мирну ініціативу.
Пропозиція зустрічей на рівні лідерів у Ватикані, щоб зупинити російську агресію та досягти миру, залишається абсолютно можливою, повідомив Президент України Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з Папою Левом XIV у Ватикані у середу, пише УНН.
Залишається відкритою та абсолютно можливою пропозиція зустрічей на рівні лідерів у Ватикані, щоб зупинити російську агресію та досягти стабільного, тривалого й справжнього миру. Наразі лише москва відкидає цю пропозицію, як і всі інші мирні пропозиції
З його слів, "будемо й надалі нарощувати глобальну солідарність, щоб дипломатія все ж таки могла спрацювати".
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