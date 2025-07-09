Пропозиція зустрічей лідерів у Ватикані для зупинки агресії рф та задля миру залишається можливою - Зеленський

Пропозиція зустрічей на рівні лідерів у Ватикані, щоб зупинити російську агресію та досягти миру, залишається абсолютно можливою, повідомив Президент України Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з Папою Левом XIV у Ватикані у середу, пише УНН.

Залишається відкритою та абсолютно можливою пропозиція зустрічей на рівні лідерів у Ватикані, щоб зупинити російську агресію та досягти стабільного, тривалого й справжнього миру. Наразі лише москва відкидає цю пропозицію, як і всі інші мирні пропозиції - написав Зеленський у соцмережах.



З його слів, "будемо й надалі нарощувати глобальну солідарність, щоб дипломатія все ж таки могла спрацювати".

Понтифік підтвердив Зеленському готовність Ватикану прийняти представників України та рф для можливих переговорів