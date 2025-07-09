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Пропозиція зустрічей лідерів у Ватикані для зупинки агресії рф та задля миру залишається можливою - Зеленський

Київ • УНН

 • 126 перегляди

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що пропозиція зустрічей у Ватикані для зупинки російської агресії залишається можливою. Наразі лише москва відкидає цю мирну ініціативу.

Пропозиція зустрічей лідерів у Ватикані для зупинки агресії рф та задля миру залишається можливою - Зеленський

Пропозиція зустрічей на рівні лідерів у Ватикані, щоб зупинити російську агресію та досягти миру, залишається абсолютно можливою, повідомив Президент України Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з Папою Левом XIV у Ватикані у середу, пише УНН.

Залишається відкритою та абсолютно можливою пропозиція зустрічей на рівні лідерів у Ватикані, щоб зупинити російську агресію та досягти стабільного, тривалого й справжнього миру. Наразі лише москва відкидає цю пропозицію, як і всі інші мирні пропозиції

- написав Зеленський у соцмережах.

З його слів, "будемо й надалі нарощувати глобальну солідарність, щоб дипломатія все ж таки могла спрацювати".

Понтифік підтвердив Зеленському готовність Ватикану прийняти представників України та рф для можливих переговорів09.07.25, 16:35 • 330 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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Володимир Зеленський
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