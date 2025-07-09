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Предложение встреч лидеров в Ватикане для остановки агрессии рф и ради мира остается возможным - Зеленский

Киев • УНН

 • 103 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что предложение встреч в Ватикане для остановки российской агрессии остается возможным. Сейчас только москва отвергает эту мирную инициативу.

Предложение встреч лидеров в Ватикане для остановки агрессии рф и ради мира остается возможным - Зеленский

Предложение о встречах на уровне лидеров в Ватикане, чтобы остановить российскую агрессию и достичь мира, остается абсолютно возможным, сообщил Президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с Папой Львом XIV в Ватикане в среду, пишет УНН.

Остается открытым и абсолютно возможным предложение о встречах на уровне лидеров в Ватикане, чтобы остановить российскую агрессию и достичь стабильного, длительного и настоящего мира. Сейчас только москва отвергает это предложение, как и все другие мирные предложения

- написал Зеленский в соцсетях.

По его словам, "будем и дальше наращивать глобальную солидарность, чтобы дипломатия все же могла сработать".

Понтифик подтвердил Зеленскому готовность Ватикана принять представителей Украины и РФ для возможных переговоров09.07.25, 16:35 • 316 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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