Предложение встреч лидеров в Ватикане для остановки агрессии рф и ради мира остается возможным - Зеленский
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что предложение встреч в Ватикане для остановки российской агрессии остается возможным. Сейчас только москва отвергает эту мирную инициативу.
Предложение о встречах на уровне лидеров в Ватикане, чтобы остановить российскую агрессию и достичь мира, остается абсолютно возможным, сообщил Президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с Папой Львом XIV в Ватикане в среду, пишет УНН.
Остается открытым и абсолютно возможным предложение о встречах на уровне лидеров в Ватикане, чтобы остановить российскую агрессию и достичь стабильного, длительного и настоящего мира. Сейчас только москва отвергает это предложение, как и все другие мирные предложения
По его словам, "будем и дальше наращивать глобальную солидарность, чтобы дипломатия все же могла сработать".
Понтифик подтвердил Зеленскому готовность Ватикана принять представителей Украины и РФ для возможных переговоров09.07.25, 16:35 • 316 просмотров