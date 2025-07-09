Предложение встреч лидеров в Ватикане для остановки агрессии рф и ради мира остается возможным - Зеленский

Предложение о встречах на уровне лидеров в Ватикане, чтобы остановить российскую агрессию и достичь мира, остается абсолютно возможным, сообщил Президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с Папой Львом XIV в Ватикане в среду, пишет УНН.

Остается открытым и абсолютно возможным предложение о встречах на уровне лидеров в Ватикане, чтобы остановить российскую агрессию и достичь стабильного, длительного и настоящего мира. Сейчас только москва отвергает это предложение, как и все другие мирные предложения - написал Зеленский в соцсетях.



По его словам, "будем и дальше наращивать глобальную солидарность, чтобы дипломатия все же могла сработать".

Понтифик подтвердил Зеленскому готовность Ватикана принять представителей Украины и РФ для возможных переговоров