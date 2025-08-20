Трамп відмовив путіну щодо зустрічі у москві - NYT

$41.260.08
19 серпня, 21:51 • 6810 перегляди
Близько 10 країн Європи погодилися відправити свої війська в Україну
19 серпня, 12:26 • 56957 перегляди
Трамп: декілька країн Європи відправлять війська до України, але США - ні
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 100987 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:09 • 90848 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
19 серпня, 11:23 • 88012 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
19 серпня, 10:33 • 55747 перегляди
Не окупація територій? лавров знову видав брехливу заяву щодо причин нападу на Україну
Ексклюзив
19 серпня, 09:27 • 35547 перегляди
Лісовий про програму "Захист України" для школярів: планується ширше залучення ветеранів
19 серпня, 07:29 • 99581 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна можлива в Угорщині - Reuters
19 серпня, 05:19 • 74208 перегляди
Генсек НАТО заявив, що 30 країн працюють над гарантіями безпеки для України
18 серпня, 19:57 • 87057 перегляди
Зеленський про переговори із Трампом: показав деталі на карті, вважаю зустріч конструктивною і конкретною
Трамп після зустрічі з Зеленським і європейськими лідерами дзвонив Орбану, щоб з’ясувати, чому той блокує рух України в ЄС - ЗМІ 19 серпня, 20:26 • 6594 перегляди
Близько 10 країн Європи погодилися відправити свої війська в Україну19 серпня, 21:51 • 6578 перегляди
Зеленський змінив стиль для зустрічі з Трампом: чорний костюм став "талісманом щастя" та "надією на мир"19 серпня, 22:02 • 8172 перегляди
окупанти посилили фільтрацію в Криму під приводом міграційних перевірок - ЦНС20 серпня, 00:13 • 6706 перегляди
Політика умиротворення не принесе Трампу Нобелівську премію миру - Сенатор Блюменталь02:28 • 9208 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 100987 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
19 серпня, 12:09 • 90848 перегляди
Рада підтримала в першому читанні скандальний законопроєкт Гетманцева щодо діяльності Фонду гарантування вкладів19 серпня, 11:42 • 64452 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
Ексклюзив
19 серпня, 11:23 • 88012 перегляди
Солодкий День пасічника: топ медових рецептівPhoto19 серпня, 11:20 • 70259 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Керолайн Левітт
Юлія Свириденко
Александер ван дер Беллен
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Німеччина
Велика Британія
92-річна зірка серіалу "Династія" Джоан Коллінз показала себе в купальнику та заінтригувала новими планамиPhoto19 серпня, 17:03 • 19119 перегляди
Українка зі Львова стала винною принцесою в Німеччині19 серпня, 10:46 • 54935 перегляди
Зеленський подарував Трампу ключку для гри в гольф19 серпня, 05:54 • 118208 перегляди
На зустрічі Зеленського і Трампа порушили тему "костюма"Video18 серпня, 17:45 • 69680 перегляди
Чарльз III модернізував Сандрінгем: сонячна енергія забезпечує весь маєток і частину національної мережі17 серпня, 11:21 • 125512 перегляди
Безпілотний літальний апарат
Крилата ракета
Вибори
КАБ-500
КАБ-250

Трамп відмовив путіну щодо зустрічі у москві - NYT

Київ • УНН

 • 32 перегляди

Президент США Дональд Трамп відмовився від запропонованої путіним зустрічі в москві. Це сталося на тлі обговорень можливих зустрічей путіна із Зеленським.

Трамп відмовив путіну щодо зустрічі у москві - NYT

Президент США Дональд Трамп відмовився від запропонованої главою кремля володимиром путіним зустрічі у москві на тлі обговорень можливості двосторонньої зустрічі між путіним та Президентом України Володимиром Зеленським, а також тристоронньої подальшої зустрічі за участю Трампа, з посиланням на джерела повідомляє The New York Times, пише УНН.

Деталі

В один із найдраматичніших моментів дня під час візиту європейських лідерів та Зеленського до Вашингтона Трамп, як повідомляється, залишив своїх гостей, щоб зателефонувати путіну. Вони обговорили можливість двосторонньої зустрічі між путіним та Зеленським, а також тристоронньої подальшої зустрічі за участю Трампа.

путін запропонував москву як місце проведення, пропозицію, яку він вперше зробив в Анкориджі, повідомив високопоставлений європейський дипломат, поінформований про розмову. Європейські лідери були налякані таким сценарієм, але Трамп чемно відмовив путіну, сказав дипломат

- ідеться у публікації.

Юлія Шрамко

Політика
Володимир Путін
The New York Times
Вашингтон
Дональд Трамп
Європейський Союз
Північна Америка
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна