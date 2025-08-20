Трамп відмовив путіну щодо зустрічі у москві - NYT

Президент США Дональд Трамп відмовився від запропонованої главою кремля володимиром путіним зустрічі у москві на тлі обговорень можливості двосторонньої зустрічі між путіним та Президентом України Володимиром Зеленським, а також тристоронньої подальшої зустрічі за участю Трампа, з посиланням на джерела повідомляє The New York Times, пише УНН.

В один із найдраматичніших моментів дня під час візиту європейських лідерів та Зеленського до Вашингтона Трамп, як повідомляється, залишив своїх гостей, щоб зателефонувати путіну. Вони обговорили можливість двосторонньої зустрічі між путіним та Зеленським, а також тристоронньої подальшої зустрічі за участю Трампа.

путін запропонував москву як місце проведення, пропозицію, яку він вперше зробив в Анкориджі, повідомив високопоставлений європейський дипломат, поінформований про розмову. Європейські лідери були налякані таким сценарієм, але Трамп чемно відмовив путіну, сказав дипломат