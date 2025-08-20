Трамп отказал Путину во встрече в Москве - NYT

Президент США Дональд Трамп отказался от предложенной главой Кремля Владимиром Путиным встречи в Москве на фоне обсуждений возможности двусторонней встречи между Путиным и Президентом Украины Владимиром Зеленским, а также трехсторонней дальнейшей встречи с участием Трампа, со ссылкой на источники сообщает The New York Times, пишет УНН.

Детали

В один из самых драматичных моментов дня во время визита европейских лидеров и Зеленского в Вашингтон Трамп, как сообщается, оставил своих гостей, чтобы позвонить Путину. Они обсудили возможность двусторонней встречи между Путиным и Зеленским, а также трехсторонней дальнейшей встречи с участием Трампа.

Путин предложил Москву в качестве места проведения, предложение, которое он впервые сделал в Анкоридже, сообщил высокопоставленный европейский дипломат, проинформированный о разговоре. Европейские лидеры были напуганы таким сценарием, но Трамп вежливо отказал Путину, сказал дипломат - говорится в публикации.

