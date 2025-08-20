$41.260.08
19 августа, 21:51
Около 10 стран Европы согласились отправить свои войска в Украину
Эксклюзив
19 августа, 12:13 • 103174 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
19 августа, 12:09 • 92676 просмотра
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Эксклюзив
19 августа, 11:23 • 89630 просмотра
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
Эксклюзив
19 августа, 09:27 • 36006 просмотра
Лисовой о программе "Защита Украины" для школьников: планируется более широкое привлечение ветеранов
19 августа, 07:29 • 99779 просмотра
Встреча Зеленского и путина возможна в Венгрии - Reuters
19 августа, 05:19 • 74339 просмотра
Генсек НАТО заявил, что 30 стран работают над гарантиями безопасности для Украины
18 августа, 19:57 • 87095 просмотра
Зеленский о переговорах с Трампом: показал детали на карте, считаю встречу конструктивной и конкретной
18 августа, 18:34 • 104182 просмотра
Трамп рассматривает возможность ввода американских войск в Украину: что он сказал
18 августа, 18:12 • 80677 просмотра
Украина не будет в НАТО, но будет иметь гарантии безопасности - Трамп
Трамп отказал Путину во встрече в Москве - NYT

Киев • УНН

 • 800 просмотра

Президент США Дональд Трамп отказался от предложенной Путиным встречи в Москве. Это произошло на фоне обсуждений возможных встреч Путина с Зеленским.

Трамп отказал Путину во встрече в Москве - NYT

Президент США Дональд Трамп отказался от предложенной главой Кремля Владимиром Путиным встречи в Москве на фоне обсуждений возможности двусторонней встречи между Путиным и Президентом Украины Владимиром Зеленским, а также трехсторонней дальнейшей встречи с участием Трампа, со ссылкой на источники сообщает The New York Times, пишет УНН.

Детали

В один из самых драматичных моментов дня во время визита европейских лидеров и Зеленского в Вашингтон Трамп, как сообщается, оставил своих гостей, чтобы позвонить Путину. Они обсудили возможность двусторонней встречи между Путиным и Зеленским, а также трехсторонней дальнейшей встречи с участием Трампа.

Путин предложил Москву в качестве места проведения, предложение, которое он впервые сделал в Анкоридже, сообщил высокопоставленный европейский дипломат, проинформированный о разговоре. Европейские лидеры были напуганы таким сценарием, но Трамп вежливо отказал Путину, сказал дипломат

- говорится в публикации.

путин якобы предложил Трампу организовать встречу с Зеленским в москве19.08.25, 17:46 • 2908 просмотров

Юлия Шрамко

