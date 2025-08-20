$41.360.10
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоров

Киев • УНН

 • 12863 просмотра

Ряд стран, включая Италию, Швейцарию, Австрию и Венгрию, выразили готовность организовать встречу президентов Украины и России. Белый дом рассматривает Будапешт как основное место проведения трехсторонних переговоров.

Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоров

После визита Президента Украины Владимира Зеленского и европейских лидеров в Вашингтон для встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом вопрос проведения трехсторонней встречи лидеров стал еще более актуальным не только для нашего государства, но и всего мирового сообщества. В частности, целый ряд стран выразил готовность организовать встречу Зеленского, Трампа и российского диктатора Владимира Путина. Где все же может встретиться украинский президент с российским диктатором и присоединится ли к ним Трамп - проанализировал УНН.

Европейцы ищут город для встречи Зеленского и Путина

Еще до саммита Трампа и Путина на Аляске партнеры Украины начали размышлять над тем, где должна пройти встреча. Рассматривались несколько европейских городов для возможной встречи Дональда Трампа, Владимира Зеленского и российского диктатора Путина.

В частности, сообщалось, что выбор будущего места для встречи будет выбираться в зависимости от результатов саммита на Аляске. Но изначально все сходились во мнении, что это точно должен быть европейский город.

Зеленский ранее предлагал Рим как место встречи. При этом он выразил убеждение, что также возможным было бы проведение встречи в Ватикане.

Со своей стороны Папа Римский Лев XIV подтвердил готовность Ватикана стать переговорной площадкой между Украиной и Россией.

Впрочем, правительства Франции, Финляндии, Испании и Германии считают предпочтительным, чтобы местом встречи была более нейтральная территория. Например, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что встреча может состояться в Швейцарии.

"Возможно, Швейцария, я выступаю за Женеву", – заявил Макрон.

Мелони и Макрон спорят о вводе войск и месте саммита Зеленский-путин-Трамп - СМИ18.08.25, 11:46 • 3532 просмотра

Министерства иностранных дел Италии и Швейцарии сообщили о готовности этих стран принять переговоры. При этом Швейцария обещает главе Кремля Путину "иммунитет", если он "приедет на мирную конференцию" на фоне намерений мировых лидеров организовать саммит Украина-РФ

Дипломаты ЕС также оценивают другие места проведения, включая Будапешт и Хельсинки.

Среди европейских стран также Австрия заявила о готовности принять саммит президента Зеленского и диктатора Путина. На специальном саммите Европейского Союза, посвященном войне в Украине, премьер-министр Австрии Кристиан Штокер предложил выбрать Вену как возможное место переговоров с Россией.

"Наша столица имеет давние традиции как место диалога и предлагает прекрасные условия для международных организаций, базирующихся здесь, - особенно ОБСЕ", - заявил Штокер.

Трамп объяснил, от чего зависит будущая трехсторонняя встреча18.08.25, 20:34 • 3672 просмотра

Белый дом рассматривает Будапешт

Чиновники из администрации Трампа сообщают, что Белый дом планирует возможную трехстороннюю встречу между президентами США, России и Украины в столице Венгрии Будапеште как следующий шаг в переговорах по прекращению многолетней войны.

Источники Politico сообщили, что Секретная служба США готовится к саммиту в этой центральноевропейской стране. Это обусловлено тем, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан близок к президенту Дональду Трампу еще со времен первого срока американского президента на посту.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт сказала: "Я не собираюсь подтверждать или опровергать места проведения", когда ее спросили о Будапеште во время брифинга для СМИ во вторник в Белом доме.

Хотя Секретная служба часто рассматривает несколько мест, и окончательное место проведения может измениться, Будапешт становится первым выбором для Белого дома, сказали два человека на правах анонимности.

Москва или Минск

Российский диктатор Путин предложил президенту Трампу провести встречу в Москве. Как сообщает AFP со ссылкой на собственные источники "во время разговора с Дональдом Трампом Владимир Путин предложил встретиться с Владимиром Зеленским в Москве".

Впрочем, американская сторона отвергла эту идею.

"Путин предложил Москву как место проведения, предложение, которое он впервые сделал в Анкоридже, сообщил высокопоставленный европейский дипломат, проинформированный о разговоре. Европейские лидеры были напуганы таким сценарием, но Трамп вежливо отказал Путину, сказал дипломат", - говорится в публикации The New York Times.

Пресс-секретарь президента Беларуси Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт заявила, что Минск готов выступить посредником в возможной встрече президентов России и Украины, если это будет способствовать мирному урегулированию конфликта.

"Беларусь на роль посредника не напрашивалась и не напрашивается, но если нужно для мира в нашей братской республике – мы любую встречу организовать готовы. И проведем все на высшем уровне", - подчеркнула Эйсмонт.

Она также отметила, что вопрос возможной встречи не обсуждался президентом Беларуси Лукашенко во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.

И снова Стамбул

Стамбул стабильно остается одной из наиболее возможных платформ для трехсторонней встречи хотя бы потому, что три встречи рабочих групп Украины и России состоялись именно в этом месте. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна готова принять саммит на уровне руководителей Украины и России. Он также выразил убеждение, что создание рабочих групп по военным, гуманитарным и политическим вопросам проложит путь к проведению саммита.

В частности, к этой идее благосклонен французский президент Эмманюэль Макрон.

"В последний раз двусторонние переговоры проходили в Стамбуле (Турция)", - добавил он.

Павел Зинченко

