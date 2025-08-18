Європейські дипломати розходяться в думках про місце можливого саміту Трамп-Зеленський-путін: які варіанти
Київ • УНН
Європейські дипломати обговорюють можливе місце проведення тристороннього саміту Трамп-Зеленський-путін. Рим та Женева є основними варіантами, але сторони мають різні вподобання.
Європейські дипломати розходяться в думках щодо місця проведення можливого саміту Трамп-Зеленський-путін, повідомляє Sky News з посиланням на джерела, пише УНН.
Деталі
За даними Sky News, залежно від того, як пройде сьогоднішня зустріч, європейські дипломати отримали від своїх колег з США прохання бути готовими до тристоронньої зустрічі між президентом США Дональдом Трампом, Президентом України Володимиром Зеленським та главою кремля володимиром путіним пізніше цього тижня.
Якщо не буде жодних змін в останню хвилину, союзники США та ЄС домовилися, що зустріч відбудеться в Європі.
Під час відеодзвінка "коаліції охочих" минулими вихідними прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні запропонувала Рим як місце проведення, тоді як президент Франції Еммануель Макрон запропонував Женеву.
Вважається, що Зеленський та Трамп надають перевагу Риму, зокрема Ватикану, але путін віддає перевагу Женеві.
Міністерства закордонних справ Італії та Швейцарії наполягають на своїй готовності прийняти переговори, а дипломати ЄС також оцінюють інші місця проведення, включаючи Будапешт та Гельсінкі, пише видання.
