Ексклюзив
11:50 • 70 перегляди
Публікації
Шуфрич та Кузьміних: що спільного у справі про держзраду та хабарництво
Ексклюзив
08:34 • 28459 перегляди
Європейські країни обмежують купівлю нерухомості громадянами рф: які країни в списку
Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня
Ексклюзив
17 серпня, 07:17 • 119040 перегляди
Європейські дипломати розходяться в думках про місце можливого саміту Трамп-Зеленський-путін: які варіанти

Київ • УНН

 • 260 перегляди

Європейські дипломати обговорюють можливе місце проведення тристороннього саміту Трамп-Зеленський-путін. Рим та Женева є основними варіантами, але сторони мають різні вподобання.

Європейські дипломати розходяться в думках про місце можливого саміту Трамп-Зеленський-путін: які варіанти

Європейські дипломати розходяться в думках щодо місця проведення можливого саміту Трамп-Зеленський-путін, повідомляє Sky News з посиланням на джерела, пише УНН.

Деталі

За даними Sky News, залежно від того, як пройде сьогоднішня зустріч, європейські дипломати отримали від своїх колег з США прохання бути готовими до тристоронньої зустрічі між президентом США Дональдом Трампом, Президентом України Володимиром Зеленським та главою кремля володимиром путіним пізніше цього тижня.

Союзники США мають намір закликати Трампа підтримати Україну після саміту з путіним - Bloomberg18.08.25, 08:59 • 2460 переглядiв

Якщо не буде жодних змін в останню хвилину, союзники США та ЄС домовилися, що зустріч відбудеться в Європі.

Під час відеодзвінка "коаліції охочих" минулими вихідними прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні запропонувала Рим як місце проведення, тоді як президент Франції Еммануель Макрон запропонував Женеву.

Мелоні і Макрон сперечаються щодо надсилання військ і місця саміту Зеленський-путін-Трамп - ЗМІ18.08.25, 11:46 • 1876 переглядiв

Вважається, що Зеленський та Трамп надають перевагу Риму, зокрема Ватикану, але путін віддає перевагу Женеві.

Міністерства закордонних справ Італії та Швейцарії наполягають на своїй готовності прийняти переговори, а дипломати ЄС також оцінюють інші місця проведення, включаючи Будапешт та Гельсінкі, пише видання.

Ердоган про тристоронню зустріч у переговорах рф-Україна: важливо сформувати робочі групи по ключових сферах12.08.25, 17:09 • 3024 перегляди

Юлія Шрамко

