Европейские дипломаты расходятся во мнениях о месте возможного саммита Трамп-Зеленский-путин: какие варианты
Киев • УНН
Европейские дипломаты обсуждают возможное место проведения трехстороннего саммита Трамп-Зеленский-Путин. Рим и Женева являются основными вариантами, но стороны имеют разные предпочтения.
Европейские дипломаты расходятся во мнениях относительно места проведения возможного саммита Трамп-Зеленский-путин, сообщает Sky News со ссылкой на источники, пишет УНН.
Детали
По данным Sky News, в зависимости от того, как пройдет сегодняшняя встреча, европейские дипломаты получили от своих коллег из США просьбу быть готовыми к трехсторонней встрече между президентом США Дональдом Трампом, Президентом Украины Владимиром Зеленским и главой кремля владимиром путиным позже на этой неделе.
Союзники США намерены призвать Трампа поддержать Украину после саммита с путиным - Bloomberg18.08.25, 08:59 • 2458 просмотров
Если не будет никаких изменений в последнюю минуту, союзники США и ЕС договорились, что встреча состоится в Европе.
Во время видеозвонка "коалиции желающих" в минувшие выходные премьер-министр Италии Джорджа Мелони предложила Рим в качестве места проведения, тогда как президент Франции Эммануэль Макрон предложил Женеву.
Мелони и Макрон спорят о вводе войск и месте саммита Зеленский-путин-Трамп - СМИ18.08.25, 11:46 • 1866 просмотров
Считается, что Зеленский и Трамп предпочитают Рим, в частности Ватикан, но Путин предпочитает Женеву.
Министерства иностранных дел Италии и Швейцарии настаивают на своей готовности принять переговоры, а дипломаты ЕС также оценивают другие места проведения, включая Будапешт и Хельсинки, пишет издание.
Эрдоган о трехсторонней встрече в переговорах РФ-Украина: важно сформировать рабочие группы по ключевым сферам12.08.25, 17:09 • 3024 просмотра