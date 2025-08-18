Европейские дипломаты расходятся во мнениях о месте возможного саммита Трамп-Зеленский-путин: какие варианты

$41.340.11
48.310.13
ukenru
Эксклюзив
08:34 • 28124 просмотра
Шуфрич и Кузьминых: что общего в деле о госизмене и взяточничестве
08:23 • 40210 просмотра
Европейские страны ограничивают покупку недвижимости гражданами рф: какие страны в спискеPhoto
18 августа, 03:44 • 28521 просмотра
Трамп: Зеленский может почти немедленно закончить войну с Россией, если захочетPhoto
17 августа, 18:51 • 48600 просмотра
Коалиция желающих готова разместить силы сдерживания в Украине и взять под защиту небо и море - заявление
Эксклюзив
17 августа, 10:14 • 65317 просмотра
В Александрии на Кировоградщине женщина случайно переехала дочь
Эксклюзив
17 августа, 07:17 • 118674 просмотра
Переломная неделя: что ждет все знаки Зодиака 18–24 августа
16 августа, 12:47 • 147921 просмотра
Имеем успехи на чрезвычайно сложных участках под Добропольем и Покровском: Зеленский провел заседание Ставки
Эксклюзив
16 августа, 10:46 • 91670 просмотра
Саммит Трампа и путина на Аляске: что изменилось для Украины
16 августа, 09:52 • 88819 просмотра
Лидеры Европы сделали заявление после разговора с Зеленским и Трампом о саммите на Аляске: что сказали о территориях и гарантиях безопасности
16 августа, 08:59 • 68572 просмотра
Зеленский в понедельник прибудет в Белый дом, затем возможна встреча с путиным - Трамп
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+21°
4.8м/с
41%
749мм
Популярные новости
Сенаторы США предлагают признать РФ и Беларусь спонсорами терроризма из-за похищения украинских детей18 августа, 02:03 • 29547 просмотра
Сумщина под атакой дронов: удары нанесены по гражданской инфраструктуре18 августа, 02:08 • 33156 просмотра
Украину накроет облачность и дожди: Где ждать гроз в первый день неделиPhoto18 августа, 04:09 • 32813 просмотра
Сумы и область оказались под ударом рф дронами: есть повреждения гражданской инфраструктуры07:20 • 20088 просмотра
Учебный год 2025-2026: как будет осуществляться обучение и когда ожидать каникул09:00 • 20761 просмотра
публикации
Верховный Суд поставил крест на делах акционеров банков, выводимых с рынка: что произошло10:51 • 5102 просмотра
Учебный год 2025-2026: как будет осуществляться обучение и когда ожидать каникул09:00 • 21388 просмотра
Шуфрич и Кузьминых: что общего в деле о госизмене и взяточничестве
Эксклюзив
08:34 • 28140 просмотра
Европейские страны ограничивают покупку недвижимости гражданами рф: какие страны в спискеPhoto08:23 • 40236 просмотра
Переломная неделя: что ждет все знаки Зодиака 18–24 августа
Эксклюзив
17 августа, 07:17 • 118691 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Юлия Свириденко
Джорджия Мелони
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьков
Европа
Запорожье
Реклама
УНН Lite
Карл III модернизировал Сандрингем: солнечная энергия обеспечивает все поместье и часть национальной сети17 августа, 11:21 • 43664 просмотра
Продолжение «Дьявол носит Prada»: стало известно, кто сыграет нового мужа главного редактора Миранды Пристли17 августа, 07:47 • 37859 просмотра
В США женщина нашла в алмазном парке белый бриллиант стоимостью почти 30 000 долларовPhotoVideo16 августа, 07:05 • 72768 просмотра
Рекордный марсианский метеорит за $5,3 млн и его продажа спровоцировали международный скандал16 августа, 03:37 • 60880 просмотра
Netflix показал трейлер второй части второго сезона «Уэнсдей»Video14 августа, 14:12 • 181124 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Гривна
Строительство
Доллар США
Шахед-136

Европейские дипломаты расходятся во мнениях о месте возможного саммита Трамп-Зеленский-путин: какие варианты

Киев • УНН

 • 170 просмотра

Европейские дипломаты обсуждают возможное место проведения трехстороннего саммита Трамп-Зеленский-Путин. Рим и Женева являются основными вариантами, но стороны имеют разные предпочтения.

Европейские дипломаты расходятся во мнениях о месте возможного саммита Трамп-Зеленский-путин: какие варианты

Европейские дипломаты расходятся во мнениях относительно места проведения возможного саммита Трамп-Зеленский-путин, сообщает Sky News со ссылкой на источники, пишет УНН.

Детали

По данным Sky News, в зависимости от того, как пройдет сегодняшняя встреча, европейские дипломаты получили от своих коллег из США просьбу быть готовыми к трехсторонней встрече между президентом США Дональдом Трампом, Президентом Украины Владимиром Зеленским и главой кремля владимиром путиным позже на этой неделе.

Союзники США намерены призвать Трампа поддержать Украину после саммита с путиным - Bloomberg18.08.25, 08:59 • 2458 просмотров

Если не будет никаких изменений в последнюю минуту, союзники США и ЕС договорились, что встреча состоится в Европе.

Во время видеозвонка "коалиции желающих" в минувшие выходные премьер-министр Италии Джорджа Мелони предложила Рим в качестве места проведения, тогда как президент Франции Эммануэль Макрон предложил Женеву.

Мелони и Макрон спорят о вводе войск и месте саммита Зеленский-путин-Трамп - СМИ18.08.25, 11:46 • 1866 просмотров

Считается, что Зеленский и Трамп предпочитают Рим, в частности Ватикан, но Путин предпочитает Женеву.

Министерства иностранных дел Италии и Швейцарии настаивают на своей готовности принять переговоры, а дипломаты ЕС также оценивают другие места проведения, включая Будапешт и Хельсинки, пишет издание.

Эрдоган о трехсторонней встрече в переговорах РФ-Украина: важно сформировать рабочие группы по ключевым сферам12.08.25, 17:09 • 3024 просмотра

Юлия Шрамко

политикаНовости Мира
Владимир Путин
Женева
Хельсинки
Джорджия Мелони
Рим
Швейцария
Дональд Трамп
Европейский Союз
Эмманюэль Макрон
Франция
Италия
Европа
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Будапешт
Ватикан