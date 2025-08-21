Кремль отказывается от двусторонней встречи Путина с Зеленским, предлагая "стамбульский формат" - ISW

$41.360.10
20 августа, 15:55 • 15815 просмотра
США ввели санкции против судей Международного уголовного суда
20 августа, 11:22 • 54435 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
20 августа, 09:46 • 37029 просмотра
Реорганизация Министерства национального единства: в Минсоцполитики объяснили, повлияет ли это на политику в отношении ВПЛ
20 августа, 09:29 • 64253 просмотра
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
20 августа, 08:14 • 236276 просмотра
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоровPhoto
20 августа, 06:54 • 79508 просмотра
Нардепа Нимченко обокрали на парковке возле супермаркета
20 августа, 06:49 • 74588 просмотра
Спецпосланник Трампа Уиткофф: гарантии безопасности будут отправной точкой для украинцев в любом мирном соглашении
19 августа, 21:51 • 69780 просмотра
Около 10 стран Европы согласились отправить свои войска в Украину
19 августа, 12:13 • 230601 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
19 августа, 12:09 • 182018 просмотра
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
"Порошенко не может указывать Украине, как вести переговоры, потому что при нем разворовали армию, защищали русский язык, а сам служил в УПЦ МП" - ветеран
20 августа, 15:26
Эстония согласилась отправить в Украину роту миротворцев
20 августа, 16:54
Украинцы получат бесплатные лекарства от аутоиммунных и нейромышечных заболеваний
20 августа, 17:02
Польша не будет отправлять свои войска в Украину - министр обороны
20 августа, 17:07
Атака дронов: в Киеве прогремели взрывы
20:48
Народные депутаты еще в 2020 году предупреждали о правовой коллизии, которая теперь лишила акционеров банков доступа к правосудию
20 августа, 12:11
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
20 августа, 11:22 • 54435 просмотра
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
20 августа, 09:29 • 64253 просмотра
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоровPhoto20 августа, 08:14 • 236276 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
19 августа, 12:13 • 230601 просмотра
Руслан Кравченко
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Юлия Свириденко
Андрій Єрмак
Украина
Соединённые Штаты
Вашингтон
Европа
Китай
Холли Берри отпраздновала 59-й день рождения на Бора-Бора и поделилась эффектными снимками в бикини
20 августа, 12:51
Valentino назначил Риккардо Беллини новым генеральным директором
20 августа, 12:45
Звезда "Звездных войн" рассказал, что размышлял об эмиграции из-за переизбрания Трампа
20 августа, 11:47
Звезда "Purple Rain" судится с наследниками Prince из-за имени "Аполлония"
20 августа, 09:18
Евровидение-2026 состоится в Вене: "Винер Штадтхалле" снова станет ареной мирового шоу
20 августа, 08:11
Пистолет
Нефть
Беспилотный летательный аппарат
Крылатая ракета
Дія (сервис)

Кремль отказывается от двусторонней встречи Путина с Зеленским, предлагая "стамбульский формат" - ISW

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Кремль продолжает уклоняться от двусторонней встречи Путина и Зеленского, предложенной Трампом. В Москве заявили о готовности к переговорам в "стамбульском формате", что "отличается от встречи глав государств".

Кремль отказывается от двусторонней встречи Путина с Зеленским, предлагая "стамбульский формат" - ISW

Кремль продолжает намекать на то, что российский диктатор Владимир Путин не желает немедленно проводить двустороннюю встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским в формате, предложенном президентом США Дональдом Трампом. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Детали

Аналитики указывают, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров накануне заявил, что Путин подтвердил свою готовность продолжать прямые переговоры с Украиной в "стамбульском формате".

российская и украинская делегации провели три раунда двусторонних переговоров в Стамбуле с февраля 2025 года, в результате которых состоялось девять обменов военнопленными, но не более того

- отмечается в статье.

В ISW предполагают, что Лавров пытался представить предложение Кремля по продолжению переговоров в рамках "Стамбульского соглашения" и рабочих групп как выполнение обещания Путина Трампу провести двустороннюю встречу с Зеленским.

Однако продолжение переговоров в рамках "Стамбульского соглашения" очень отличается от двусторонней встречи на уровне глав государств, и заявление Лаврова, вероятно, является частью постоянных усилий Кремля по затягиванию мирных переговоров и перекладыванию вины за задержку на Украину и Запад", - резюмируют аналитики.

Напомним

По информации RaiNews, президент США Дональд Трамп отложил собственный отпуск на фоне подготовки очередного раунда переговоров между Россией и Украиной. По его словам, Зеленский и Путин находятся "в процессе организации" двусторонней встречи.

Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоров
20.08.25, 11:14

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Владимир Путин
Институт изучения войны
Дональд Трамп
Стамбул
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина