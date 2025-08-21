Кремль отказывается от двусторонней встречи Путина с Зеленским, предлагая "стамбульский формат" - ISW
Киев • УНН
Кремль продолжает уклоняться от двусторонней встречи Путина и Зеленского, предложенной Трампом. В Москве заявили о готовности к переговорам в "стамбульском формате", что "отличается от встречи глав государств".
Кремль продолжает намекать на то, что российский диктатор Владимир Путин не желает немедленно проводить двустороннюю встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским в формате, предложенном президентом США Дональдом Трампом. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.
Детали
Аналитики указывают, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров накануне заявил, что Путин подтвердил свою готовность продолжать прямые переговоры с Украиной в "стамбульском формате".
российская и украинская делегации провели три раунда двусторонних переговоров в Стамбуле с февраля 2025 года, в результате которых состоялось девять обменов военнопленными, но не более того
В ISW предполагают, что Лавров пытался представить предложение Кремля по продолжению переговоров в рамках "Стамбульского соглашения" и рабочих групп как выполнение обещания Путина Трампу провести двустороннюю встречу с Зеленским.
Однако продолжение переговоров в рамках "Стамбульского соглашения" очень отличается от двусторонней встречи на уровне глав государств, и заявление Лаврова, вероятно, является частью постоянных усилий Кремля по затягиванию мирных переговоров и перекладыванию вины за задержку на Украину и Запад", - резюмируют аналитики.
Напомним
По информации RaiNews, президент США Дональд Трамп отложил собственный отпуск на фоне подготовки очередного раунда переговоров между Россией и Украиной. По его словам, Зеленский и Путин находятся "в процессе организации" двусторонней встречи.
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоров20.08.25, 11:14 • 236276 просмотров