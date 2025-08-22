$41.220.16
Ексклюзив
12:16 • 1492 перегляди
Військові відпустки: що змінює підписаний Президентом закон - пояснення експерта
Ексклюзив
11:30 • 8834 перегляди
Кузьміних готує "закон-вбивцю" аптек: українці можуть залишать без доступу до ліків
Ексклюзив
11:01 • 11647 перегляди
Осінь 2025: модні тренди, кольори та лайфхаки, щоб виглядати стильно
Ексклюзив
09:34 • 9816 перегляди
Вседозволеність НБУ: нардеп розкритикувала рішення Верховного Суду у справі "Конкорду"
08:26 • 11419 перегляди
Ведуться дискусії з військовими щодо виїзду за кордон чоловіків до 22 років - Свириденко
07:36 • 10357 перегляди
Єрмак запропонував Зеленському реформувати Офіс Президента
22 серпня, 05:52 • 12889 перегляди
Україна повернула ще 65 застряглих на російсько-грузинському кордоні громадян - МЗС
22 серпня, 01:26 • 22167 перегляди
Трамп змінює риторику: Україна має перейти в наступ - CNN
21 серпня, 14:24 • 44194 перегляди
Defence City прийнято – яка ситуація з резидентством української авіації?
Ексклюзив
21 серпня, 12:55 • 37744 перегляди
Втручання Кабміну у маркетингові угоди між фармвиробниками та аптеками загрожує конкуренції та розвитку сфери - Американська торгівельна палата
США будуть залучені до формування гарантій безпеки України - Рютте

Київ • УНН

 • 66 перегляди

Генсек НАТО Марк Рютте повідомив, що США братимуть участь у наданні гарантій безпеки Україні. Гарантії складатимуться з двох рівнів, один з яких передбачає посилення ЗСУ, а інший – підтримку від США та Європи.

США будуть залучені до формування гарантій безпеки України - Рютте

Президент США Дональд Трамп поставив за пріоритетне завдання не лише вийти з глухого кута у відносинах з російським диктатором володимиром путіним, а й дати йому зрозуміти, що США братимуть участь у наданні гарантій безпеки Україні, які будуть складатися з двох рівнів.

Про це заявив генсек НАТО Марк Рютте під час зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським, передає УНН.

Деталі

Президент поставив за пріоритетне завдання не лише вийти з глухого кута у відносинах з путіним, але й дати йому зрозуміти, що США братимуть участь у наданні гарантій безпеки Україні

- сказав Рютте.

Він наголосив, що безпекові гарантії для України відіграватимуть надважливу роль.

Ми зараз працюємо над їх визначенням. І як тільки настане момент початку двосторонніх переговорів, ти, Володимире, будеш знати, що з тобою сила друзів, яка забезпечить дотримання росією угоди і що рф ніколи знову не зазіхне на будь-який квадратний метр української землі

 - додав Рютте.

За його словами, партнери домовляються про два рівні гарантій безпеки для України.

Перший рівень - встановлення якоїсь мирної угоди або припинення вогню, або поєднання того й іншого. Перший рівень буде для того, щоб ЗСУ були посилені, щоб вони могли витримати будь-які виклики. Другий рівень – це те, що нададуть Сполучені Штати і Європа

- наголосив генсек. 

Окрім того, він додав, що майбутні гарантії мають бути такого рівня, щоб "владімір владімірович путін, сидячи у москві, ніколи навіть не подумав нападати на Україну знову".

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський сьогодні прийняв Генсека НАТО Марка Рютте, основною темою переговорів стало те, "які наші наступні спільні кроки можуть дати Україні та всій Європі більше безпеки й наблизити реальне завершення війни". 

Павло Башинський

Політика
Володимир Путін
Марк Рютте
НАТО
Збройні сили України
Дональд Трамп
Європа
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна