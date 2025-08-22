США будуть залучені до формування гарантій безпеки України - Рютте

Президент США Дональд Трамп поставив за пріоритетне завдання не лише вийти з глухого кута у відносинах з російським диктатором володимиром путіним, а й дати йому зрозуміти, що США братимуть участь у наданні гарантій безпеки Україні, які будуть складатися з двох рівнів.

Про це заявив генсек НАТО Марк Рютте під час зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським, передає УНН.

Деталі

Він наголосив, що безпекові гарантії для України відіграватимуть надважливу роль.

Ми зараз працюємо над їх визначенням. І як тільки настане момент початку двосторонніх переговорів, ти, Володимире, будеш знати, що з тобою сила друзів, яка забезпечить дотримання росією угоди і що рф ніколи знову не зазіхне на будь-який квадратний метр української землі - додав Рютте.

За його словами, партнери домовляються про два рівні гарантій безпеки для України.

Перший рівень - встановлення якоїсь мирної угоди або припинення вогню, або поєднання того й іншого. Перший рівень буде для того, щоб ЗСУ були посилені, щоб вони могли витримати будь-які виклики. Другий рівень – це те, що нададуть Сполучені Штати і Європа - наголосив генсек.

Окрім того, він додав, що майбутні гарантії мають бути такого рівня, щоб "владімір владімірович путін, сидячи у москві, ніколи навіть не подумав нападати на Україну знову".

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський сьогодні прийняв Генсека НАТО Марка Рютте, основною темою переговорів стало те, "які наші наступні спільні кроки можуть дати Україні та всій Європі більше безпеки й наблизити реальне завершення війни".