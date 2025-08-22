$41.220.16
США будут вовлечены в формирование гарантий безопасности Украины - Рютте

Киев • УНН

 • 34 просмотра

Генсек НАТО Марк Рютте сообщил, что США будут участвовать в предоставлении гарантий безопасности Украине. Гарантии будут состоять из двух уровней, один из которых предусматривает усиление ВСУ, а другой – поддержку от США и Европы.

США будут вовлечены в формирование гарантий безопасности Украины - Рютте

Президент США Дональд Трамп поставил приоритетной задачей не только выйти из тупика в отношениях с российским диктатором Владимиром Путиным, но и дать ему понять, что США будут участвовать в предоставлении гарантий безопасности Украине, которые будут состоять из двух уровней.

Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте во время встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским, передает УНН.

Детали

Президент поставил приоритетной задачей не только выйти из тупика в отношениях с Путиным, но и дать ему понять, что США будут участвовать в предоставлении гарантий безопасности Украине

- сказал Рютте.

Он подчеркнул, что гарантии безопасности для Украины будут играть важнейшую роль.

Мы сейчас работаем над их определением. И как только наступит момент начала двусторонних переговоров, ты, Владимир, будешь знать, что с тобой сила друзей, которая обеспечит соблюдение Россией соглашения и что РФ никогда снова не посягнет на любой квадратный метр украинской земли

 - добавил Рютте.

По его словам, партнеры договариваются о двух уровнях гарантий безопасности для Украины.

Первый уровень - установление какого-то мирного соглашения или прекращения огня, или сочетание того и другого. Первый уровень будет для того, чтобы ВСУ были усилены, чтобы они могли выдержать любые вызовы. Второй уровень – это то, что предоставят Соединенные Штаты и Европа

- подчеркнул генсек. 

Кроме того, он добавил, что будущие гарантии должны быть такого уровня, чтобы "Владимир Владимирович Путин, сидя в Москве, никогда даже не подумал нападать на Украину снова".

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня принял Генсека НАТО Марка Рютте, основной темой переговоров стало то, "какие наши следующие совместные шаги могут дать Украине и всей Европе больше безопасности и приблизить реальное завершение войны". 

Павел Башинский

