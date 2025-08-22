Зеленський зустрівся з Генсеком НАТО Рютте у Києві: обговорили наступні спільні кроки для безпеки і наближення завершення війни
Київ • УНН
Президент Зеленський прийняв Генсека НАТО Марка Рютте для обговорення спільних кроків щодо безпеки України та Європи. На зустрічі йшлося про дипломатію, гарантії безпеки та зброю для ЗСУ, зокрема програму PURL.
Президент України Володимир Зеленський сьогодні прийняв Генсека НАТО Марка Рютте, основною темою переговорів стало те, "які наші наступні спільні кроки можуть дати Україні та всій Європі більше безпеки й наблизити реальне завершення війни", зазначив Глава держави, пише УНН.
Сьогодні в Україні Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, і під час нашої зустрічі ми говорили передусім про те, які наші наступні спільні кроки можуть дати Україні та всій Європі більше безпеки й наблизити реальне завершення війни
Президент наголосив: "Найголовніше – це наша дипломатія, гарантії безпеки та зброя для наших воїнів. Зокрема, уже працює програма PURL, яка дозволяє купувати американську зброю за кошти партнерів. І вже є 1,5 млрд дол. від європейських країн. Це вагомо. Дякую кожному партнеру. Працюємо, щоб було більше".
"Дуже цінуємо підтримку Генерального секретаря НАТО. Дякую за готовність допомагати", - підкреслив Зеленський.
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак зазначив, що Генерального секретаря НАТО Марка Рютте - справжнього друга України - зустрічав разом із міністром закордонних справ Андрієм Сибігою.
"У центрі розмов президента Зеленського з Генсеком НАТО сьогодні – гарантії безпеки для нашої держави, постачання зброї від партнерів та розвиток власного виробництва, посилення тиску на росію", - вказав Єрмак у Telegram.
Доповнення
Візит Рютте до України проходить на тлі мирних зусиль щодо війни рф проти України.
У середу відбулася зустріч голови Об'єднаного комітету начальників штабів ЗС США генерала Дена Кейна, командувача Європейського командування ЗС США та Верховного головнокомандувача ОЗС НАТО в Європі генерала Алексуса Гринкевича з міністрами оборони ключових європейських країн. У середу також відбулася розширена нарада міністрів оборони НАТО під керівництвом голови Військового комітету НАТО адмірала Джузеппе Каво Драгоне.
У четвер пройшла телефонна розмова європейських радників з національної безпеки з Держсекретарем США Марко Рубіо, який також виконує обов'язки радника президента США Дональда Трампа з національної безпеки.
Зустрічі військових відбулися після переговорів у Білому домі, що відбулися у понеділок між Трампом, Президентом України Володимиром Зеленським та кількома іншими ключовими європейськими союзниками.