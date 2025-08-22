Зеленський зустрівся з Генсеком НАТО Рютте у Києві: обговорили наступні спільні кроки для безпеки і наближення завершення війни

Президент України Володимир Зеленський сьогодні прийняв Генсека НАТО Марка Рютте, основною темою переговорів стало те, "які наші наступні спільні кроки можуть дати Україні та всій Європі більше безпеки й наблизити реальне завершення війни", зазначив Глава держави, пише УНН.

Сьогодні в Україні Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, і під час нашої зустрічі ми говорили передусім про те, які наші наступні спільні кроки можуть дати Україні та всій Європі більше безпеки й наблизити реальне завершення війни