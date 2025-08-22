$41.220.16
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Зеленский встретился с Генсеком НАТО Рютте в Киеве: обсудили следующие совместные шаги для безопасности и приближения завершения войны

Киев • УНН

 • 286 просмотра

Президент Зеленский принял Генсека НАТО Марка Рютте для обсуждения совместных шагов по безопасности Украины и Европы. На встрече речь шла о дипломатии, гарантиях безопасности и оружии для ВСУ, в частности программе PURL.

Зеленский встретился с Генсеком НАТО Рютте в Киеве: обсудили следующие совместные шаги для безопасности и приближения завершения войны

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня принял Генсека НАТО Марка Рютте, основной темой переговоров стало то, "какие наши следующие совместные шаги могут дать Украине и всей Европе больше безопасности и приблизить реальное завершение войны", указал Глава государства, пишет УНН.

Сегодня в Украине Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, и во время нашей встречи мы говорили прежде всего о том, какие наши следующие совместные шаги могут дать Украине и всей Европе больше безопасности и приблизить реальное завершение войны

- сообщил Зеленский в соцсетях.

Президент подчеркнул: "Самое главное – это наша дипломатия, гарантии безопасности и оружие для наших воинов. В частности, уже работает программа PURL, которая позволяет покупать американское оружие за средства партнеров. И уже есть 1,5 млрд долл. от европейских стран. Это весомо. Спасибо каждому партнеру. Работаем, чтобы было больше".

"Очень ценим поддержку Генерального секретаря НАТО. Спасибо за готовность помогать", - подчеркнул Зеленский.

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак отметил, что Генерального секретаря НАТО Марка Рютте - настоящего друга Украины - встречал вместе с министром иностранных дел Андреем Сибигой.

"В центре разговоров президента Зеленского с Генсеком НАТО сегодня – гарантии безопасности для нашего государства, поставки оружия от партнеров и развитие собственного производства, усиление давления на россию", - указал Ермак в Telegram.

Визит Рютте в Украину проходит на фоне мирных усилий относительно войны рф против Украины.

В среду состоялась встреча главы Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерала Дэна Кейна, командующего Европейским командованием ВС США и Верховного главнокомандующего ОВС НАТО в Европе генерала Алексуса Гринкевича с министрами обороны ключевых европейских стран. В среду также состоялось расширенное совещание министров обороны НАТО под руководством главы Военного комитета НАТО адмирала Джузеппе Каво Драгоне.

В четверг состоялся телефонный разговор европейских советников по национальной безопасности с Госсекретарем США Марко Рубио, который также исполняет обязанности советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности.

Встречи военных прошли после переговоров в Белом доме, состоявшихся в понедельник между Трампом, Президентом Украины Владимиром Зеленским и несколькими другими ключевыми европейскими союзниками.

Юлия Шрамко

