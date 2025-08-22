$41.220.16
Рубио присоединился к обещанию Трампа о поддержке гарантий безопасности для Украины, но Европа должна взять на себя ведущую роль - CNN

Киев • УНН

 • 186 просмотра

Госсекретарь США Марко Рубио заявил европейским коллегам, что США будут участвовать в послевоенных гарантиях безопасности Украины, но администрация Трампа считает, что Европа должна взять на себя ведущую роль. США готовы играть ограниченную роль, потенциально включая участие американских пилотов в миссиях авиационной поддержки.

Рубио присоединился к обещанию Трампа о поддержке гарантий безопасности для Украины, но Европа должна взять на себя ведущую роль - CNN

Госсекретарь США Марко Рубио заявил европейским коллегам в четверг, что США будут участвовать в послевоенных гарантиях безопасности для Украины, но администрация Дональда Трампа считает, что Европа должна взять на себя ведущую роль, со ссылкой на европейского дипломата, знакомого с ходом телефонного разговора, сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

По словам дипломата, во время телефонного разговора с европейскими советниками по национальной безопасности Рубио, который также исполняет обязанности советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности, не предоставил подробностей о конкретных гарантиях безопасности, которые США могут взять на себя.

Рубио возглавит комиссию по гарантиям безопасности Украины19.08.25, 21:21 • 3278 просмотров

Однако этот разговор, факт которого подтвердил представитель администрации, придает импульс в критический момент, когда Европа стремится к дальнейшему взаимодействию с администрацией Трампа, отметил дипломат. На фоне того, как Трамп настаивает на достижении мирного соглашения между Украиной и Россией, переговоры между союзниками относительно того, как гарантировать, что Москва не нападет в будущем, ускорились.

Американские и европейские военные разработали варианты поддержки Украины в случае прекращения огня21.08.25, 18:45 • 3664 просмотра

США заявили о своей готовности играть ограниченную роль в предоставлении гарантий безопасности Украине в случае достижения мирного соглашения с Россией, которое потенциально может включать участие американских пилотов в пилотируемых миссиях авиационной поддержки, сообщили CNN источники, знакомые с переговорами с союзниками на этой неделе.

Трамп исключил возможность размещения американских войск на суше, но США и их союзники рассматривают ряд других вариантов, сообщили источники.

Белый дом высмеял идею рф стать одним из гарантов безопасности Украины21.08.25, 21:10 • 12733 просмотра

Европейцы сообщили американским официальным лицам, что одна из функций, которую они хотели бы видеть от США, - это продолжение предоставления данных военной разведки и наблюдения, сообщил европейский дипломат, знакомый с телефонным разговором Рубио в четверг. Чиновник добавил, что этот вопрос был поднят непосредственно перед Трампом в понедельник, когда несколько европейских лидеров посетили Белый дом, и президент США, похоже, отнесся к этому с пониманием, но не дал конкретных обещаний.

Они сообщили, что в четверг в телефонном разговоре принимали участие советники по национальной безопасности из НАТО, Европейского Союза, Франции, Великобритании, Финляндии, Италии и Германии.

В среду состоялась встреча главы Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерала Дэна Кейна, командующего Европейским командованием ВС США и Верховного главнокомандующего ОВС НАТО в Европе генерала Алексуса Гринкевича с министрами обороны ключевых европейских стран. В среду также состоялось расширенное совещание министров обороны НАТО под руководством главы Военного комитета НАТО адмирала Джузеппе Каво Драгоне.

Приоритетом остается справедливый, надежный и прочный мир: начальники Генштабов НАТО подтвердили поддержку Украине20.08.25, 19:16 • 3480 просмотров

Встречи военных состоялись после переговоров в Белом доме, состоявшихся в понедельник между Трампом, Президентом Украины Владимиром Зеленским и несколькими другими ключевыми европейскими союзниками. Во время встреч Трамп заявил, что США будут участвовать в обеспечении безопасности Украины, но ясно дал понять, что Европа будет первой линией обороны.

Трамп не намерен участвовать в переговорах Зеленского и путина - The Guardian21.08.25, 15:53 • 3208 просмотров

Официальный представитель, знакомый со встречами в среду, заявил, что заявление об участии США "изменило все" в планировании гарантий безопасности для Украины. Военные планировщики из "коалиции желающих" - ключевой группы союзников Украины - уже обсуждали вопросы безопасности Украины, но эти обсуждения "продвинулись лишь до определенного момента, поскольку им было неясно, какова позиция США", сказал чиновник.

Однако, по словам чиновника, союзники "безусловно признают, что, несмотря на участие США, которое, по их словам, еще не определено конкретно, они несут неотъемлемую ответственность за безопасность Европы".

Изначально Трамп оставил возможность размещения американских войск на местах в Украине, но исключил это на следующий день во время телефонного интервью Fox News, предположив, однако, что США могут рассмотреть возможность предоставления воздушной поддержки.

Пока что это единственное, что окончательно исключено, сообщил CNN чиновник, знакомый с ходом встреч в среду. На этой неделе военные руководители и стратеги обсуждали различные варианты: от поддержки с воздуха США - беспилотными аппаратами и пилотируемыми самолетами - до того, какие страны готовы разместить войска на территории Украины, какие базы НАТО будут использоваться и многое другое, пишет издание.

Второй источник, информированный о встрече, также сообщил, что возможная воздушная поддержка была главной темой, и что хотя в администрации Трампа существует определенное беспокойство относительно привлечения американских пилотов к выполнению миссий пилотируемой воздушной поддержки над Украиной, существует большая открытость к выполнению миссий беспилотной воздушной поддержки.

Американских пилотов также могут пригласить для проведения наблюдательных полетов над Украиной, предоставляя изображения линии фронта и перемещений войск в высоком разрешении, как часть того, что будет считаться промежуточным вариантом, который не предусматривает привлечения американских истребителей к выполнению патрульных миссий, сообщили два источника, знакомые с текущими обсуждениями относительно гарантий безопасности.

Бен Дженсен, старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований, сообщил CNN, что даже миссии беспилотных летательных аппаратов будут значительным шагом, поскольку это может "держать Россию в сомнении относительно того, сколько США возьмут на себя".

Но беспилотные дроны слишком медленны для выполнения так называемых миссий "по тревоге", отметил третий источник, знакомый с обсуждениями, а это означает, что, вероятно, другие страны должны будут предоставлять дополнительные воздушные средства, если это будет максимально возможной мерой, на которую США готовы пойти.

Чиновник, знакомый со встречами в среду, сообщил CNN, что некоторые ошибочно предположили, что комментарии Трампа о том, что США не будут размещать войска на земле в Украине, также однозначно означают, что над ними не будут летать американские пилоты.

"И я бы сказал, что президент этого не говорил", – сказали они.

Зеленский заявил в среду, что Киев ожидает в течение следующих двух недель понять, какие именно гарантии безопасности готовы предоставить союзники в случае мирного соглашения.

30 стран заявили о готовности предоставить гарантии безопасности, сказал он, но не все эти обязательства будут военной помощью. Некоторые страны обязались лишь предоставить финансовую поддержку или ввести экономические санкции против Москвы в случае очередного нападения России, сказал Зеленский.

"Мы не знаем, сколько стран готовы к "сапогам на земле", - сказал Зеленский журналистам на брифинге. - Некоторые могут предоставить силы на земле. Некоторые готовы обеспечить противовоздушную оборону. Некоторые будут прикрывать небо или проводить воздушное патрулирование в течение определенного периода, используя соответствующие самолеты в необходимом количестве".

Зеленский сказал, что заявление Трампа об участии США в гарантиях безопасности успокоило другие страны, которые ранее колебались. Он указал на Турцию как на страну, которая теперь готова помочь с безопасностью на Черном море. "Без координации гарантий безопасности для Украины со стороны Соединенных Штатов Америки среди наших европейских коллег возникла определенная неопределенность", – сказал Зеленский.

Некоторые союзники уже сообщили о своих намерениях. Великобритания, Франция и Германия в совместном заявлении в среду заявили, что готовы планировать активную роль, включая развертывание "сил заверения" ("сил поддержки") после прекращения боевых действий.

"Сомнения остаются": Euractiv оценил, как "силы заверения" вписываются в гарантии безопасности для Украины21.08.25, 13:43 • 2458 просмотров

Министр обороны Великобритании Джон Хили вновь заявил в среду, что Великобритания готова развернуть войска в Украине.

Британия готова рассмотреть отправку военных в Украину после мирного соглашения – министр обороны Хили20.08.25, 14:23 • 4596 просмотров

Но хотя официальные лица США утверждали, что их российские коллеги сигнализировали о своей готовности принять гарантии безопасности для Украины во время встречи Трампа с Путиным на Аляске на прошлой неделе, Москва с тех пор публично отвергла любые гарантии безопасности, на которые Россия также не имела бы права вето - условие, которое было бы неприемлемым для Украины, пишет издание.

"Москва не согласится на коллективные гарантии безопасности, согласованные без России", – заявил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, добавив, что Москва также хотела бы, чтобы союзник Китай был частью соглашения о безопасности. "Я уверен, что на Западе – прежде всего в Соединенных Штатах – они прекрасно понимают, что обсуждение вопроса безопасности без Российской Федерации – это утопия, путь в никуда", – добавил Лавров.

Заявление Лаврова сорвало переговоры Москвы с Вашингтоном по гарантиям безопасности Украины - Bloomberg22.08.25, 03:11 • 11574 просмотра

Юлия Шрамко

