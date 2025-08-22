Рубіо долучився до обіцянки Трампа підтримки гарантій безпеки для України, але Європа має взяти на себе провідну роль - CNN

Держсекретар США Марко Рубіо заявив європейським колегам у четвер, що США братимуть участь у повоєнних гарантіях безпеки для України, але адміністрація Дональда Трампа вважає, що Європа має взяти на себе провідну роль, з посиланням на європейського дипломата, знайомого із ходом телефонної розмови, повідомляє CNN, пише УНН.

Деталі

За словами дипломата, під час телефонної розмови з європейськими радниками з національної безпеки Рубіо, який також виконує обов'язки радника президента США Дональда Трампа з національної безпеки, не надав подробиць про конкретні гарантії безпеки, які США можуть взяти на себе.

Рубіо очолить комісію з гарантій безпеки України

Однак ця розмова, факт якої підтвердив представник адміністрації, надає імпульсу у критичний момент, коли Європа прагне подальшої взаємодії з адміністрацією Трампа, зазначив дипломат. На тлі того, як Трамп наполягає на досягненні мирної угоди між Україною та росією, переговори між союзниками щодо того, як гарантувати, що москва не нападе в майбутньому, прискорилися.

Американські та європейські військові розробили варіанти підтримки України у разі припинення вогню

США заявили про свою готовність грати обмежену роль у наданні гарантій безпеки Україні у разі досягнення мирної угоди з росією, яка потенційно може включати участь американських пілотів у пілотованих місіях авіаційної підтримки, повідомили CNN джерела, знайомі з переговорами з союзниками цього тижня.

Трамп виключив можливість розміщення американських військ на суші, але США та їхні союзники розглядають низку інших варіантів, повідомили джерела.

Білий дім висміяв ідею рф стати одним із гарантів безпеки України

Європейці повідомили американських офіційних осіб, що одна з функцій, яку вони хотіли б бачити від США, - це продовження надання даних військової розвідки та спостереження, повідомив європейський дипломат, знайомий із телефонною розмовою Рубіо у четвер. Чиновник додав, що це питання було порушено безпосередньо перед Трампом у понеділок, коли кілька європейських лідерів відвідали Білий дім, і президент США, схоже, поставився до цього з розумінням, але не дав конкретних обіцянок.

Вони повідомили, що у четвер у телефонній розмові брали участь радники з національної безпеки з НАТО, Європейського Союзу, Франції, Великої Британії, Фінляндії, Італії та Німеччини.

У середу відбулася зустріч голови Об'єднаного комітету начальників штабів ЗС США генерала Дена Кейна, командувача Європейського командування ЗС США та Верховного головнокомандувача ОЗС НАТО в Європі генерала Алексуса Гринкевича з міністрами оборони ключових європейських країн. У середу також відбулася розширена нарада міністрів оборони НАТО під керівництвом голови Військового комітету НАТО адмірала Джузеппе Каво Драгоне.

Пріоритетом залишається справедливий, надійний і тривалий мир: начальники Генштабів НАТО підтвердили підтримку Україні

Зустрічі військових відбулися після переговорів у Білому домі, що відбулися у понеділок між Трампом, Президентом України Володимиром Зеленським та кількома іншими ключовими європейськими союзниками. Під час зустрічей Трамп заявив, що США братимуть участь у забезпеченні безпеки України, але ясно дав зрозуміти, що Європа буде першою лінією оборони.

Трамп не має наміру бути залученим у переговори Зеленського і путіна - The Guardian

Офіційний представник, знайомий із зустрічами у середу, заявив, що заява про участь США "змінила все" у плануванні гарантій безпеки для України. Військові планувальники з "коаліції охочих" - ключової групи союзників України - уже обговорювали питання безпеки України, але ці обговорення "просунулися лише до певного моменту, оскільки їм було неясно, якою є позиція США", сказав чиновник.

Проте, за словами чиновника, союзники "безумовно визнають, що, незважаючи на участь США, яку, за їхніми словами, ще не визначено конкретно, вони несуть невід'ємну відповідальність за безпеку Європи".

Спочатку Трамп залишив можливість розміщення американських військ на місцях в Україні, але виключив це наступного дня під час телефонного інтерв'ю Fox News, припустивши, одначе, що США можуть розглянути можливість надання повітряної підтримки.

Поки що це єдине, що остаточно виключено, повідомив CNN чиновник, знайомий із перебігом зустрічей у середу. Цього тижня військові керівники та стратеги обговорювали різні варіанти: від підтримки з повітря США - безпілотними апаратами та пілотованими літаками - до того, які країни готові розмістити війська на території України, які бази НАТО використовуватимуться та багато іншого, пише видання.

Друге джерело, інформоване про зустріч, також повідомило, що можлива повітряна підтримка була головною темою, і що хоча в адміністрації Трампа існує певне занепокоєння щодо залучення американських пілотів до виконання місій пілотованої повітряної підтримки над Україною, існує більша відкритість до виконання місій безпілотної повітряної підтримки.

Американських пілотів також можуть запросити для проведення спостережних польотів над Україною, надаючи зображення лінії фронту та переміщень військ у високій роздільній здатності, як частину того, що вважатиметься проміжним варіантом, який не передбачає залучення американських винищувачів до виконання патрульних місій, повідомили два джерела, знайомі з поточними обговореннями щодо гарантій безпеки.

Бен Дженсен, старший науковий співробітник Центру стратегічних та міжнародних досліджень, повідомив CNN, що навіть місії безпілотних літальних апаратів будуть значним кроком, оскільки це може "тримати росію в сумніві щодо того, скільки США візьмуть на себе".

Але безпілотні дрони занадто повільні для виконання так званих місій "по тривозі", зазначило третє джерело, знайоме з обговореннями, а це означає, що, ймовірно, інші країни повинні будуть надавати додаткові повітряні засоби, якщо це буде максимально можливою мірою, на яку США готові піти.

Посадовець, знайомий із зустрічами в середу, повідомив CNN, що дехто помилково припустив, що коментарі Трампа про те, що США не розміщуватимуть війська на землі в Україні, також однозначно означають, що над ними не літатимуть американські пілоти.

"І я б сказав, що президент цього не казав", – сказали вони.

Зеленський заявив у середу, що Київ очікує протягом наступних двох тижнів зрозуміти, які саме гарантії безпеки готові надати союзники у разі мирної угоди.

30 країн заявили про готовність надати гарантії безпеки, сказав він, але не всі ці зобов'язання будуть військовою допомогою. Деякі країни зобов'язалися лише надати фінансову підтримку або запровадити економічні санкції проти москви у разі чергового нападу росії, сказав Зеленський.

"Ми не знаємо, скільки країн готові до "чобіт на землі", - сказав Зеленський журналістам на брифінгу. - Деякі можуть надати сили на землі. Деякі готові забезпечити протиповітряну оборону. Деякі будуть прикривати небо або проводити повітряне патрулювання протягом певного періоду, використовуючи відповідні літаки в необхідній кількості".

Зеленський сказав, що заява Трампа про участь США у гарантіях безпеки заспокоїла інші країни, які раніше вагалися. Він вказав на Туреччину як на країну, яка тепер готова допомогти з безпекою на Чорному морі. "Без координації гарантій безпеки для України з боку Сполучених Штатів Америки серед наших європейських колег виникла певна невизначеність", – сказав Зеленський.

Деякі союзники вже повідомили про свої наміри. Велика Британія, Франція та Німеччина у спільній заяві в середу заявили, що готові планувати активну роль, включаючи розгортання "сил запевнення" ("сил підтримки") після припинення бойових дій.

"Сумніви зберігаються": Euractiv оцінило, як "сили запевнення" вписуються у гарантії безпеки для України

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі знову заявив у середу, що Велика Британія готова розгорнути війська в Україні.

Британія готова розглянути відправку військових в Україну після мирної угоди – міністр оборони Гілі

Але хоча офіційні особи США стверджували, що їхні російські колеги сигналізували про свою готовність прийняти гарантії безпеки для України під час зустрічі Трампа з путіним на Алясці минулого тижня, москва з того часу публічно відкинула будь-які гарантії безпеки, на які росія також не мала б права вето - умова, яка була б неприйнятною для України, пише видання.

"москва не погодиться на колективні гарантії безпеки, узгоджені без росії", – заявив у середу міністр закордонних справ рф сергій лавров, додавши, що москва також хотіла б, щоб союзник Китай був частиною угоди про безпеку. "Я впевнений, що на Заході – перш за все у Сполучених Штатах – вони чудово розуміють, що обговорення питання безпеки без російської федерації – це утопія, шлях у нікуди", – додав лавров.

Заява лаврова зірвала переговори москви з Вашингтоном щодо гарантій безпеки України - Bloomberg