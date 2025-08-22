Заява лаврова зірвала переговори москви з Вашингтоном щодо гарантій безпеки України - Bloomberg

Заява міністра закордонних справ рф сергія лаврова про те, що державами-гарантами безпеки для України можуть виступити росія, Китай і США, фактично зірвала переговори москви з Вашингтоном. Про це пише Bloomberg із посиланням на неназваного європейського чиновника, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, кремль тепер може спробувати переконати Білий дім відмовитися від наполягання на гарантіях безпеки для України та знизити рівень зустрічі російського диктатора володимира путіна з Президентом України Володимиром Зеленським "до зустрічі з чиновниками нижчого рівня, щоб уникнути нових санкцій США".

Кілька високопоставлених європейських чиновників та дипломатів, які побажали залишитися анонімними, заявили, що розглядають коментарі Лаврова як спробу загальмувати процес, і висловили сумнів у тому, що путін готовий укласти угоду. Трамп наполягає на зустрічі путіна та Зеленського для прямих переговорів як наступному етапі зусиль США щодо припинення війни, яка триває вже четвертий рік - йдеться у статті.

Автори зазначають, що лавров у своїй заяві окреслив давню позицію, що інтереси безпеки москви повинні враховуватися в будь-якому врегулюванні. При цьому росія неодноразово заявляла, що Україна повинна відмовитися від амбіцій вступити до НАТО та прийняти нейтральний статус. Вона також відхилила присутність військ країн НАТО в Україні.

"Це викликає питання про те, чи пішла москва на поступки на зустрічі путіна з Трампом - як стверджують США - чи делегація США могла неправильно зрозуміти відкритість путіна до гарантій безпеки для України", - резюмує видання.

Нагадаємо

Днями міністр закордонних справ росії сергій лавров заявив, що питання безпеки вирішувати без російської федерації "не вийде", а діалог без участі рф є "утопією і шляхом в нікуди".

Напередодні лавров уточнив, що путін готовий до зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським. Зустріч можлива за умови добре опрацьованих питань, що потребують розгляду на вищому рівні.

