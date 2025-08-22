$41.380.02
21 серпня, 14:24 • 18829 перегляди
Defence City прийнято – яка ситуація з резидентством української авіації?
Ексклюзив
21 серпня, 12:55 • 21788 перегляди
Втручання Кабміну у маркетингові угоди між фармвиробниками та аптеками загрожує конкуренції та розвитку сфери - Американська торгівельна палата
Ексклюзив
21 серпня, 12:13 • 27641 перегляди
Депутати оскаржать в КСУ закон, який позбавляє акціонерів банків, що перебувають в процесі ліквідації, доступу до правосуддя - нардеп
21 серпня, 11:27 • 17050 перегляди
Свириденко: уряд готує 155 шкіл до повернення до офлайн-навчання та обіцяє гарячі обіди для учнів з 1-го по 11-й класи
Ексклюзив
21 серпня, 10:22 • 29424 перегляди
Міністерство соцполітики, сім'ї та єдності продовжить роботу над платформою для українців за кордоном
21 серпня, 07:38 • 69519 перегляди
"Фламінго" з радіусом 3000 км: Зеленський розповів про успіхи української ракетної програми
21 серпня, 06:16 • 77625 перегляди
546 з 574 російських дронів та 31 з 40 ракет знешкоджено над Україною, у тому числі один з 4 "Кинджалів"
21 серпня, 05:30 • 80350 перегляди
Віцепрезидент США Венс: Європі доведеться взяти на себе "левову частку" витрат за гарантії безпеки для України
20 серпня, 15:55 • 102280 перегляди
США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 232178 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Заява лаврова зірвала переговори москви з Вашингтоном щодо гарантій безпеки України - Bloomberg

Київ • УНН

 • 16 перегляди

Заява міністра закордонних справ рф сергія лаврова про можливих гарантів безпеки для України зірвала переговори москви з Вашингтоном. кремль може спробувати знизити рівень двосторонньої зустрічі.

Заява лаврова зірвала переговори москви з Вашингтоном щодо гарантій безпеки України - Bloomberg

Заява міністра закордонних справ рф сергія лаврова про те, що державами-гарантами безпеки для України можуть виступити росія, Китай і США, фактично зірвала переговори москви з Вашингтоном. Про це пише Bloomberg із посиланням на неназваного європейського чиновника, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, кремль тепер може спробувати переконати Білий дім відмовитися від наполягання на гарантіях безпеки для України та знизити рівень зустрічі російського диктатора володимира путіна з Президентом України Володимиром Зеленським "до зустрічі з чиновниками нижчого рівня, щоб уникнути нових санкцій США".

Кілька високопоставлених європейських чиновників та дипломатів, які побажали залишитися анонімними, заявили, що розглядають коментарі Лаврова як спробу загальмувати процес, і висловили сумнів у тому, що путін готовий укласти угоду. Трамп наполягає на зустрічі путіна та Зеленського для прямих переговорів як наступному етапі зусиль США щодо припинення війни, яка триває вже четвертий рік

- йдеться у статті.

Автори зазначають, що лавров у своїй заяві окреслив давню позицію, що інтереси безпеки москви повинні враховуватися в будь-якому врегулюванні. При цьому росія неодноразово заявляла, що Україна повинна відмовитися від амбіцій вступити до НАТО та прийняти нейтральний статус. Вона також відхилила присутність військ країн НАТО в Україні.

"Це викликає питання про те, чи пішла москва на поступки на зустрічі путіна з Трампом - як стверджують США - чи делегація США могла неправильно зрозуміти відкритість путіна до гарантій безпеки для України", - резюмує видання.

Нагадаємо

Днями міністр закордонних справ росії сергій лавров заявив, що питання безпеки вирішувати без російської федерації "не вийде", а діалог без участі рф є "утопією і шляхом в нікуди".

Напередодні лавров уточнив, що путін готовий до зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським. Зустріч можлива за умови добре опрацьованих питань, що потребують розгляду на вищому рівні.

Зараз сигнали з росії непристойні, вони намагаються “зіскочити” з необхідності проводити зустріч - Зеленський21.08.25, 20:28 • 2858 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Білий дім
НАТО
Дональд Трамп
Китай
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна