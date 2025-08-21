Зараз сигнали з росії непристойні, вони намагаються “зіскочити” з необхідності проводити зустріч - Зеленський

росія посилає непристойні сигнали щодо закінчення війни. В москві намагаються "зіскочити" з необхідності проводити зустріч на рівні лідерів, продовжуючи масовані атаки проти України. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні, передає УНН.

Дуже показовий удар, як і вся ця масована атака, якраз коли світ очікує від росіян чіткої відповіді, відповіді щодо перемовин про закінчення війни. Є два формати, в яких реально досягти прогресу - це формати на рівні лідерів, двосторонній формат Україна та росія, і тристоронній - Україна, США, росія. Ми обговорювали це у Вашингтоні. путін говорив про це на дзвінку президенту Трампу. Зараз сигнали з росії просто, якщо чесно, непристойні. Вони намагаються зіскочити з необхідності проводити зустріч, вони не хочуть закінчувати цю війну. Вони продовжують масовані атаки проти України, та дуже жорсткі штурми на фронті