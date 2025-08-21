Зараз сигнали з росії непристойні, вони намагаються “зіскочити” з необхідності проводити зустріч - Зеленський
Київ • УНН
росія посилає непристойні сигнали щодо закінчення війни. В москві намагаються "зіскочити" з необхідності проводити зустріч на рівні лідерів, продовжуючи масовані атаки проти України. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні, передає УНН.
Деталі
Дуже показовий удар, як і вся ця масована атака, якраз коли світ очікує від росіян чіткої відповіді, відповіді щодо перемовин про закінчення війни. Є два формати, в яких реально досягти прогресу - це формати на рівні лідерів, двосторонній формат Україна та росія, і тристоронній - Україна, США, росія. Ми обговорювали це у Вашингтоні. путін говорив про це на дзвінку президенту Трампу. Зараз сигнали з росії просто, якщо чесно, непристойні. Вони намагаються зіскочити з необхідності проводити зустріч, вони не хочуть закінчувати цю війну. Вони продовжують масовані атаки проти України, та дуже жорсткі штурми на фронті
Він додав, що цю війну необхідно завершувати, посилюючи тиск на рф.
Нічого, крім сили й тиску, путін не розуміє. Звісно, ми робимо й будемо робити все необхідне, щоб захистити нашу державу та захистити наших людей. Президент США абсолютно правильно говорить: не тільки в обороні це треба робити
Нагадаємо
російський диктатор володимир путін вимагає від України вивести війська з Донбасу, відмовитися від вступу до НАТО і не "впускати" західні війська до країни.
У москві стверджують, що путін готовий до зустрічі з Володимиром Зеленським. Але "слід добре опрацювати всі питання, які потребують розгляду на вищому рівні".