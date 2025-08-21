$41.380.02
Defence City прийнято – яка ситуація з резидентством української авіації?
Ексклюзив
12:55 • 11095 перегляди
Втручання Кабміну у маркетингові угоди між фармвиробниками та аптеками загрожує конкуренції та розвитку сфери - Американська торгівельна палата
Ексклюзив
12:13 • 17673 перегляди
Депутати оскаржать в КСУ закон, який позбавляє акціонерів банків, що перебувають в процесі ліквідації, доступу до правосуддя - нардеп
21 серпня, 11:27 • 11552 перегляди
Свириденко: уряд готує 155 шкіл до повернення до офлайн-навчання та обіцяє гарячі обіди для учнів з 1-го по 11-й класи
Ексклюзив
21 серпня, 10:22 • 21600 перегляди
Міністерство соцполітики, сім'ї та єдності продовжить роботу над платформою для українців за кордоном
21 серпня, 07:38 • 54470 перегляди
"Фламінго" з радіусом 3000 км: Зеленський розповів про успіхи української ракетної програми
21 серпня, 06:16 • 63209 перегляди
546 з 574 російських дронів та 31 з 40 ракет знешкоджено над Україною, у тому числі один з 4 "Кинджалів"
21 серпня, 05:30 • 66235 перегляди
Віцепрезидент США Венс: Європі доведеться взяти на себе "левову частку" витрат за гарантії безпеки для України
20 серпня, 15:55 • 89332 перегляди
США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 207715 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Зараз сигнали з росії непристойні, вони намагаються "зіскочити" з необхідності проводити зустріч - Зеленський

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 108 перегляди

Президент Зеленський заявив, що росія посилає непристойні сигнали щодо закінчення війни, продовжуючи масовані атаки. москва намагається уникнути зустрічі на рівні лідерів.

Зараз сигнали з росії непристойні, вони намагаються “зіскочити” з необхідності проводити зустріч - Зеленський

росія посилає непристойні сигнали щодо закінчення війни. В москві намагаються "зіскочити" з необхідності проводити зустріч на рівні лідерів, продовжуючи масовані атаки проти України. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні, передає УНН.

Деталі

Дуже показовий удар, як і вся ця масована атака, якраз коли світ очікує від росіян чіткої відповіді, відповіді щодо перемовин про закінчення війни. Є два формати, в яких реально досягти прогресу - це формати на рівні лідерів, двосторонній формат Україна та росія, і тристоронній - Україна, США, росія. Ми обговорювали це у Вашингтоні. путін говорив про це на дзвінку президенту Трампу. Зараз сигнали з росії просто, якщо чесно, непристойні. Вони намагаються зіскочити з необхідності проводити зустріч, вони не хочуть закінчувати цю війну. Вони продовжують масовані атаки проти України, та дуже жорсткі штурми на фронті

- сказав Зеленський.

Він додав, що цю війну необхідно завершувати, посилюючи тиск на рф.

Нічого, крім сили й тиску, путін не розуміє. Звісно, ми робимо й будемо робити все необхідне, щоб захистити нашу державу та захистити наших людей. Президент США абсолютно правильно говорить: не тільки в обороні це треба робити

- додав Зеленський.

Нагадаємо

російський диктатор володимир путін вимагає від України вивести війська з Донбасу, відмовитися від вступу до НАТО і не "впускати" західні війська до країни.

У москві стверджують, що путін готовий до зустрічі з Володимиром Зеленським. Але "слід добре опрацювати всі питання, які потребують розгляду на вищому рівні".

Павло Башинський

Війна в Україні Політика
Володимир Путін
Донецька область
НАТО
Вашингтон
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Україна