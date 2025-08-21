Зустріч путіна та Зеленського можлива - лавров пояснив необхідні умови
Київ • УНН
російський президент володимир путін готовий до зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським. Зустріч можлива за умови добре опрацьованих питань, що потребують розгляду на вищому рівні.
У москві стверджують, що путін готовий до зустрічі з українським колегою Володимиром Зеленським. Але слід добре опрацювати всі питання, які потребують розгляду на вищому рівні, заявив керівник мзс рф, передає УНН із посиланням на росЗМІ.
Деталі
Наш президент неодноразово говорив, що він готовий зустрічатися, в тому числі і з паном Зеленським, — за умови, що всі питання, які вимагають розгляду на вищому рівні, будуть добре опрацьовані, а експерти та міністри підготують відповідні рекомендації
Нагадаємо
Під час розмови з президентом США Дональдом Трампом очільник росії володимир путін нібито запропонував провести зустріч із президентом України Володимиром Зеленським у москві, повідомляв УНН з посиланням на BFMTV.
Президент США Дональд Трамп заявив, що сподівається, що зустріч із російським президентом володимиром путіним буде доброю.