Встреча Путина и Зеленского возможна – Лавров объяснил необходимые условия
Киев • УНН
В Москве утверждают, что Путин готов к встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Но следует хорошо проработать все вопросы, требующие рассмотрения на высшем уровне, заявил руководитель МИД РФ, передает УНН со ссылкой на росСМИ.
Детали
Наш президент неоднократно говорил, что он готов встречаться, в том числе и с господином Зеленским, — при условии, что все вопросы, которые требуют рассмотрения на высшем уровне, будут хорошо проработаны, а эксперты и министры подготовят соответствующие рекомендации
Напомним
Во время разговора с президентом США Дональдом Трампом глава России Владимир Путин якобы предложил провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Москве, сообщал УНН со ссылкой на BFMTV.
Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется, что встреча с российским президентом Владимиром Путиным будет хорошей.