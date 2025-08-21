Встреча Путина и Зеленского возможна – Лавров объяснил необходимые условия

$41.380.02
Эксклюзив
10:22 • 3844 просмотра
Министерство социальной политики, семьи и единства продолжит работу над платформой для украинцев за рубежом
07:38 • 19610 просмотра
"Фламинго" с радиусом 3000 км: Зеленский рассказал об успехах украинской ракетной программы
06:16 • 30235 просмотра
546 из 574 российских дронов и 31 из 40 ракет обезврежены над Украиной, в том числе один из 4 "Кинжалов"
21 августа, 05:30 • 34651 просмотра
Вице-президент США Вэнс: Европе придется взять на себя "львиную долю" расходов по гарантиям безопасности для Украины
20 августа, 15:55 • 60874 просмотра
США ввели санкции против судей Международного уголовного суда
Эксклюзив
20 августа, 11:22 • 156839 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
20 августа, 09:46 • 69159 просмотра
Реорганизация Министерства национального единства: в Минсоцполитики объяснили, повлияет ли это на политику в отношении ВПЛ
Эксклюзив
20 августа, 09:29 • 128023 просмотра
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
20 августа, 08:14 • 334159 просмотра
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоровPhoto
Эксклюзив
20 августа, 06:54 • 102840 просмотра
Нардепа Нимченко обокрали на парковке возле супермаркета
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Украина под массированным ночным ударом: взрывы в Киеве, Львове и Луцке21 августа, 01:48 • 58372 просмотра
Удар по Мукачево: не менее 12 пострадавших, местных просят оставаться дома21 августа, 04:21 • 55042 просмотра
Ракетная атака рф на предприятие на Закарпатье: разрушены склады - ОВА21 августа, 05:21 • 37568 просмотра
Ночной удар рф вызвал задержки восьми поездов более чем на час: список06:48 • 21747 просмотра
Поручение Президента по удешевлению лекарств остается невыполненным – эксперт10:15 • 13561 просмотра
Поручение Президента по удешевлению лекарств остается невыполненным – эксперт10:15 • 13671 просмотра
Народные депутаты еще в 2020 году предупреждали о правовой коллизии, которая теперь лишила акционеров банков доступа к правосудию20 августа, 12:11 • 75445 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
20 августа, 11:22 • 156839 просмотра
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
Эксклюзив
20 августа, 09:29 • 128023 просмотра
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоровPhoto20 августа, 08:14 • 334159 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Руслан Кравченко
Фридрих Мерц
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Европа
Крым
Холли Берри отпраздновала 59-й день рождения на Бора-Бора и поделилась эффектными снимками в бикиниPhoto20 августа, 12:51 • 44500 просмотра
Valentino назначил Риккардо Беллини новым генеральным директором20 августа, 12:45 • 40659 просмотра
Звезда "Звездных войн" рассказал, что размышлял об эмиграции из-за переизбрания Трампа20 августа, 11:47 • 41025 просмотра
Звезда "Purple Rain" судится с наследниками Prince из-за имени "Аполлония"20 августа, 09:18 • 69405 просмотра
Евровидение-2026 состоится в Вене: "Винер Штадтхалле" снова станет ареной мирового шоу20 августа, 08:11 • 85260 просмотра
Беспилотный летательный аппарат
Крылатая ракета
Нефть
Пистолет
Гривна

Встреча Путина и Зеленского возможна – Лавров объяснил необходимые условия

Киев • УНН

 • 22 просмотра

Российский президент Владимир Путин готов к встрече с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Встреча возможна при условии хорошо проработанных вопросов, требующих рассмотрения на высшем уровне.

Встреча Путина и Зеленского возможна – Лавров объяснил необходимые условия

В Москве утверждают, что Путин готов к встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Но следует хорошо проработать все вопросы, требующие рассмотрения на высшем уровне, заявил руководитель МИД РФ, передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

Наш президент неоднократно говорил, что он готов встречаться, в том числе и с господином Зеленским, — при условии, что все вопросы, которые требуют рассмотрения на высшем уровне, будут хорошо проработаны, а эксперты и министры подготовят соответствующие рекомендации

- сообщил Сергей Лавров, министр иностранных дел России.

Напомним

  Во время разговора с президентом США Дональдом Трампом глава России Владимир Путин якобы предложил провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Москве, сообщал УНН со ссылкой на BFMTV.  

Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется, что встреча с российским президентом Владимиром Путиным будет хорошей.

Игорь Тележников

ПолитикаНовости Мира
Владимир Путин
BFM TV
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Венгрия
Украина