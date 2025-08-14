Трамп: більш важливою буде друга зустріч, на якій будуть присутні путін, Зеленський і я

Президент США Дональд Трамп заявив, що сподівається, що зустріч із російським диктатором володимиром путіним буде доброю, але важливою буде друга зустріч, на якій будуть присутні путін, Президент України Володимир Зеленський Зеленський і Трамп, передає УНН.

Побачимо, що буде, у нас велика зустріч. Я думаю, що це буде дуже важливо для росії, і це буде дуже важливо для нас, тому що ми врятуємо багато життів - сказав Трамп.

Він додав, що зустрічається з путіним, "щоб врятувати тисячі солдатів на тиждень".

Говорячи про завтрашню зустріч, Трамп заявив: "Я думаю, що все буде добре".

Але більш важливою буде друга зустріч, на якій будуть присутні президент путін, президент Зеленський, я і, можливо, деякі європейські лідери, а може і ні - додав Трамп.

Окрім того, він заявив, що, на його думку, путін і Зеленський "укладуть мир".

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що його зустріч із російським диктатором володимиром путіним провалиться з "25% ймовірністю".