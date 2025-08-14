$41.510.09
Ексклюзив
14:49 • 22712 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
14:23 • 32079 перегляди
Зустріч Трампа та путіна на Алясці: що відомо на цей час
Ексклюзив
13:54 • 32189 перегляди
БАДи під прицілом: кому вигідно витіснити біодобавки з України
Ексклюзив
12:57 • 25065 перегляди
"Це можна кваліфікувати як підрив нацбезпеки" - Олексій Баганець про рішення Державіаслужби щодо Ми-8
14 серпня, 11:53 • 29495 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін: повернули 84 людини, у тому числі утримуваних з 2014 рокуPhoto
14 серпня, 09:32 • 44944 перегляди
Верховний Суд самоусунувся від виконання конституційних обовʼязків у справі банку "Конкорд" - суддя у відставці
Ексклюзив
14 серпня, 08:11 • 146218 перегляди
Чи вплинули погодні умови на урожай картоплі в Україні: в Асоціації виробників дали відповідь
14 серпня, 07:55 • 79079 перегляди
В Україні підтвердили нові субваріанти коронавірусу "Nimbus" та "Stratus" - МОЗ
14 серпня, 07:51 • 76347 перегляди
КНДР може перекинути до росії ще 6000 військових та до сотні одиниць техніки - Буданов
Ексклюзив
14 серпня, 06:07 • 67515 перегляди
Є дефіцит й ситуація погіршується кожного місяця: експерт про водіїв приватних маршруток
Трамп: більш важливою буде друга зустріч, на якій будуть присутні путін, Зеленський і я

Київ • УНН

 • 274 перегляди

Президент США Дональд Трамп сподівається на успіх зустрічі з путіним. Він вважає, що друга зустріч за участю путіна, Зеленського та Трампа буде більш важливою.

Трамп: більш важливою буде друга зустріч, на якій будуть присутні путін, Зеленський і я

Президент США Дональд Трамп заявив, що сподівається, що зустріч із російським диктатором володимиром путіним буде доброю, але важливою буде друга зустріч, на якій будуть присутні путін, Президент України Володимир Зеленський Зеленський і Трамп, передає УНН.

Побачимо, що буде, у нас велика зустріч. Я думаю, що це буде дуже важливо для росії, і це буде дуже важливо для нас, тому що ми врятуємо багато життів 

- сказав Трамп.

Він додав, що зустрічається з путіним, "щоб врятувати тисячі солдатів на тиждень".

Говорячи про завтрашню зустріч, Трамп заявив: "Я думаю, що все буде добре".

Але більш важливою буде друга зустріч, на якій будуть присутні президент путін, президент Зеленський, я і, можливо, деякі європейські лідери, а може і ні 

- додав Трамп.

Окрім того, він заявив, що, на його думку, путін і Зеленський "укладуть мир".

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що його зустріч із російським диктатором володимиром путіним провалиться з "25% ймовірністю".

Павло Башинський

Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна