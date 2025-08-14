Трамп: более важной будет вторая встреча, на которой будут присутствовать путин, Зеленский и я

Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется, что встреча с российским диктатором владимиром путиным будет хорошей, но важной будет вторая встреча, на которой будут присутствовать путин, Президент Украины Владимир Зеленский и Трамп, передает УНН.

Посмотрим, что будет, у нас большая встреча. Я думаю, что это будет очень важно для россии, и это будет очень важно для нас, потому что мы спасем много жизней - сказал Трамп.

Он добавил, что встречается с путиным, "чтобы спасти тысячи солдат в неделю".

Говоря о завтрашней встрече, Трамп заявил: "Я думаю, что все будет хорошо".

Но более важной будет вторая встреча, на которой будут присутствовать президент путин, президент Зеленский, я и, возможно, некоторые европейские лидеры, а может и нет - добавил Трамп.

Кроме того, он заявил, что, по его мнению, путин и Зеленский "заключат мир".

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с российским диктатором владимиром путиным провалится с "25% вероятностью".