Эксклюзив
14:49 • 24231 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
14:23 • 34364 просмотра
Встреча Трампа и путина на Аляске: что известно на данное время
Эксклюзив
13:54 • 34084 просмотра
БАДы под прицелом: кому выгодно вытеснить биодобавки из Украины
Эксклюзив
12:57 • 26233 просмотра
"Это можно квалифицировать как подрыв нацбезопасности" – Алексей Баганец о решении Госавиаслужбы по Ми-8
14 августа, 11:53 • 30490 просмотра
Зеленский сообщил о новом обмене: вернули 84 человека, в том числе удерживаемых с 2014 годаPhoto
14 августа, 09:32 • 45936 просмотра
Верховный Суд самоустранился от выполнения конституционных обязанностей по делу банка "Конкорд" - судья в отставке
Эксклюзив
14 августа, 08:11 • 150287 просмотра
Повлияли ли погодные условия на урожай картофеля в Украине: в Ассоциации производителей дали ответ
14 августа, 07:55 • 81012 просмотра
В Украине подтверждены новые субварианты коронавируса "Nimbus" и "Stratus" - Минздрав
14 августа, 07:51 • 78409 просмотра
КНДР может перебросить в россию еще 6000 военных и до сотни единиц техники - Буданов
Эксклюзив
14 августа, 06:07 • 69233 просмотра
Есть дефицит и ситуация ухудшается каждый месяц: эксперт о водителях частных маршруток
Трамп: более важной будет вторая встреча, на которой будут присутствовать путин, Зеленский и я

Киев • УНН

 • 1408 просмотра

Президент США Дональд Трамп надеется на успех встречи с путиным. Он считает, что вторая встреча с участием путина, Зеленского и Трампа будет более важной.

Трамп: более важной будет вторая встреча, на которой будут присутствовать путин, Зеленский и я

Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется, что встреча с российским диктатором владимиром путиным будет хорошей, но важной будет вторая встреча, на которой будут присутствовать путин, Президент Украины Владимир Зеленский и Трамп, передает УНН.

Посмотрим, что будет, у нас большая встреча. Я думаю, что это будет очень важно для россии, и это будет очень важно для нас, потому что мы спасем много жизней 

- сказал Трамп.

Он добавил, что встречается с путиным, "чтобы спасти тысячи солдат в неделю".

Говоря о завтрашней встрече, Трамп заявил: "Я думаю, что все будет хорошо".

Но более важной будет вторая встреча, на которой будут присутствовать президент путин, президент Зеленский, я и, возможно, некоторые европейские лидеры, а может и нет 

- добавил Трамп.

Кроме того, он заявил, что, по его мнению, путин и Зеленский "заключат мир".

Президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с российским диктатором владимиром путиным провалится с "25% вероятностью".

Павел Башинский

