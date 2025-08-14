Трамп оцінює шанси на провал зустрічі з путіним у 25%

Президент США Дональд Трамп заявив, що його зустріч із російським диктатором володимиром путіним провалиться з "25% ймовірністю", передає УНН із посиланням на Sky News.

Деталі

Президент США зазначив, що зустріч на Алясці стане етапом підготовки другої зустрічі.

"Друга зустріч буде дуже, дуже важливою, тому що на ній буде досягнуто згоди", - наголосив Трамп.

Американський лідер заявив, що друга зустріч — за участю Президента України Володимира Зеленського — включатиме "взаємні поступки" з питань кордонів і земельних ділянок, але деталей не навів.

Він охарактеризував завтрашні переговори з путіним як "шахову партію".

"Є 25% ймовірності, що ця зустріч не буде успішною", - сказав він.

Якщо все закінчиться невдало, Трамп додав, що готовий запровадити щодо росії додаткові санкції.

"Так, я б... якщо проблему не буде вирішено", - сказав він.

Трамп сподівається досягти припинення бойових дій на саміті з путіним - Рубіо

Доповнення

Президент США Дональд Трамп заявив європейським лідерам, що не обговорюватиме поділ територій з путіним. Метою зустрічі є забезпечення припинення вогню в Україні.

російська сторона підтвердила, що її позиція щодо війни проти України не змінилася, а цілі кремля залишаються тими самими напередодні саміту на Алясці 15 серпня.