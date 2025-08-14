$41.510.09
Ексклюзив
14:49 • 13835 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
14:23 • 19104 перегляди
Зустріч Трампа та путіна на Алясці: що відомо на цей час
Ексклюзив
13:54 • 21088 перегляди
БАДи під прицілом: кому вигідно витіснити біодобавки з України
Ексклюзив
12:57 • 18415 перегляди
"Це можна кваліфікувати як підрив нацбезпеки" - Олексій Баганець про рішення Державіаслужби щодо Ми-8
11:53 • 23564 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін: повернули 84 людини, у тому числі утримуваних з 2014 рокуPhoto
14 серпня, 09:32 • 38375 перегляди
Верховний Суд самоусунувся від виконання конституційних обовʼязків у справі банку "Конкорд" - суддя у відставці
Ексклюзив
14 серпня, 08:11 • 120597 перегляди
Чи вплинули погодні умови на урожай картоплі в Україні: в Асоціації виробників дали відповідь
14 серпня, 07:55 • 66589 перегляди
В Україні підтвердили нові субваріанти коронавірусу "Nimbus" та "Stratus" - МОЗ
14 серпня, 07:51 • 63248 перегляди
КНДР може перекинути до росії ще 6000 військових та до сотні одиниць техніки - Буданов
Ексклюзив
14 серпня, 06:07 • 56637 перегляди
Є дефіцит й ситуація погіршується кожного місяця: експерт про водіїв приватних маршруток
Трамп оцінює шанси на провал зустрічі з путіним у 25%

Київ • УНН

 • 326 перегляди

Президент США Дональд Трамп заявив про 25% ймовірність провалу зустрічі з путіним. Він готовий запровадити нові санкції проти росії, якщо переговори не будуть успішними.

Трамп оцінює шанси на провал зустрічі з путіним у 25%

Президент США Дональд Трамп заявив, що його зустріч із російським диктатором володимиром путіним провалиться з "25% ймовірністю", передає УНН із посиланням на Sky News.

Деталі

Президент США зазначив, що зустріч на Алясці стане етапом підготовки другої зустрічі.

"Друга зустріч буде дуже, дуже важливою, тому що на ній буде досягнуто згоди", - наголосив Трамп.

Американський лідер заявив, що друга зустріч — за участю Президента України  Володимира Зеленського — включатиме "взаємні поступки" з питань кордонів і земельних ділянок, але деталей не навів.

Він охарактеризував завтрашні переговори з путіним як "шахову партію".

"Є 25% ймовірності, що ця зустріч не буде успішною", - сказав він.

Якщо все закінчиться невдало, Трамп додав, що готовий запровадити щодо росії додаткові санкції.

"Так, я б... якщо проблему не буде вирішено", - сказав він.

Трамп сподівається досягти припинення бойових дій на саміті з путіним - Рубіо14.08.25, 19:11 • 1634 перегляди

Доповнення

Президент США Дональд Трамп заявив європейським лідерам, що не обговорюватиме поділ територій з путіним. Метою зустрічі є забезпечення припинення вогню в Україні.

російська сторона підтвердила, що її позиція щодо війни проти України не змінилася, а цілі кремля залишаються тими самими напередодні саміту на Алясці 15 серпня.

Антоніна Туманова

