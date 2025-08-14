Трамп оценивает шансы на провал встречи с путиным в 25%

Президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с российским диктатором владимиром путиным провалится с "25% вероятностью", передает УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

Президент США отметил, что встреча на Аляске станет этапом подготовки второй встречи.

"Вторая встреча будет очень, очень важной, потому что на ней будет достигнуто соглашение", - подчеркнул Трамп.

Американский лидер заявил, что вторая встреча — с участием Президента Украины Владимира Зеленского — будет включать "взаимные уступки" по вопросам границ и земельных участков, но деталей не привел.

Он охарактеризовал завтрашние переговоры с путиным как "шахматную партию".

"Есть 25% вероятности, что эта встреча не будет успешной", - сказал он.

Если все закончится неудачно, Трамп добавил, что готов ввести в отношении россии дополнительные санкции.

"Да, я бы... если проблема не будет решена", - сказал он.

Дополнение

Президент США Дональд Трамп заявил европейским лидерам, что не будет обсуждать раздел территорий с путиным. Целью встречи является обеспечение прекращения огня в Украине.

Российская сторона подтвердила, что ее позиция по войне против Украины не изменилась, а цели кремля остаются теми же накануне саммита на Аляске 15 августа.