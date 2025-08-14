$41.510.09
Эксклюзив
14:49 • 13822 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
14:23 • 19091 просмотра
Встреча Трампа и путина на Аляске: что известно на данное время
Эксклюзив
13:54 • 21078 просмотра
БАДы под прицелом: кому выгодно вытеснить биодобавки из Украины
Эксклюзив
12:57 • 18408 просмотра
"Это можно квалифицировать как подрыв нацбезопасности" – Алексей Баганец о решении Госавиаслужбы по Ми-8
11:53 • 23555 просмотра
Зеленский сообщил о новом обмене: вернули 84 человека, в том числе удерживаемых с 2014 годаPhoto
14 августа, 09:32 • 38364 просмотра
Верховный Суд самоустранился от выполнения конституционных обязанностей по делу банка "Конкорд" - судья в отставке
Эксклюзив
14 августа, 08:11 • 120561 просмотра
Повлияли ли погодные условия на урожай картофеля в Украине: в Ассоциации производителей дали ответ
14 августа, 07:55 • 66568 просмотра
В Украине подтверждены новые субварианты коронавируса "Nimbus" и "Stratus" - Минздрав
14 августа, 07:51 • 63229 просмотра
КНДР может перебросить в россию еще 6000 военных и до сотни единиц техники - Буданов
Эксклюзив
14 августа, 06:07 • 56622 просмотра
Есть дефицит и ситуация ухудшается каждый месяц: эксперт о водителях частных маршруток
Трамп оценивает шансы на провал встречи с путиным в 25%

Киев • УНН

 • 318 просмотра

Президент США Дональд Трамп заявил о 25% вероятности провала встречи с путиным. Он готов ввести новые санкции против россии, если переговоры не будут успешными.

Трамп оценивает шансы на провал встречи с путиным в 25%

Президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с российским диктатором владимиром путиным провалится с "25% вероятностью", передает УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

Президент США отметил, что встреча на Аляске станет этапом подготовки второй встречи.

"Вторая встреча будет очень, очень важной, потому что на ней будет достигнуто соглашение", - подчеркнул Трамп.

Американский лидер заявил, что вторая встреча — с участием Президента Украины  Владимира Зеленского — будет включать "взаимные уступки" по вопросам границ и земельных участков, но деталей не привел.

Он охарактеризовал завтрашние переговоры с путиным как "шахматную партию".

"Есть 25% вероятности, что эта встреча не будет успешной", - сказал он.

Если все закончится неудачно, Трамп добавил, что готов ввести в отношении россии дополнительные санкции.

"Да, я бы... если проблема не будет решена", - сказал он.

Трамп надеется достичь прекращения боевых действий на саммите с путиным - Рубио14.08.25, 19:11 • 1622 просмотра

Дополнение

Президент США Дональд Трамп заявил европейским лидерам, что не будет обсуждать раздел территорий с путиным. Целью встречи является обеспечение прекращения огня в Украине.

Российская сторона подтвердила, что ее позиция по войне против Украины не изменилась, а цели кремля остаются теми же накануне саммита на Аляске 15 августа.

Антонина Туманова

