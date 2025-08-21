Сейчас сигналы из россии непристойны, они пытаются "соскочить" с необходимости проводить встречу - Зеленский
Киев • УНН
Президент Зеленский заявил, что россия посылает непристойные сигналы относительно окончания войны, продолжая массированные атаки. москва пытается избежать встречи на уровне лидеров.
Детали
Очень показательный удар, как и вся эта массированная атака, как раз когда мир ожидает от россиян четкого ответа, ответа относительно переговоров об окончании войны. Есть два формата, в которых реально достичь прогресса - это форматы на уровне лидеров, двусторонний формат Украина и россия, и трехсторонний - Украина, США, россия. Мы обсуждали это в Вашингтоне. Путин говорил об этом на звонке президенту Трампу. Сейчас сигналы из россии просто, если честно, непристойные. Они пытаются соскочить с необходимости проводить встречу, они не хотят заканчивать эту войну. Они продолжают массированные атаки против Украины, и очень жесткие штурмы на фронте
Он добавил, что эту войну необходимо завершать, усиливая давление на рф.
Ничего, кроме силы и давления, путин не понимает. Конечно, мы делаем и будем делать все необходимое, чтобы защитить наше государство и защитить наших людей. Президент США абсолютно правильно говорит: не только в обороне это надо делать
Напомним
российский диктатор владимир путин требует от Украины вывести войска из Донбасса, отказаться от вступления в НАТО и не "впускать" западные войска в страну.
В москве утверждают, что путин готов к встрече с Владимиром Зеленским. Но "следует хорошо проработать все вопросы, которые требуют рассмотрения на высшем уровне".