Сейчас сигналы из россии непристойны, они пытаются "соскочить" с необходимости проводить встречу - Зеленский

россия посылает непристойные сигналы относительно окончания войны. В москве пытаются "соскочить" с необходимости проводить встречу на уровне лидеров, продолжая массированные атаки против Украины. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении, передает УНН.

Очень показательный удар, как и вся эта массированная атака, как раз когда мир ожидает от россиян четкого ответа, ответа относительно переговоров об окончании войны. Есть два формата, в которых реально достичь прогресса - это форматы на уровне лидеров, двусторонний формат Украина и россия, и трехсторонний - Украина, США, россия. Мы обсуждали это в Вашингтоне. Путин говорил об этом на звонке президенту Трампу. Сейчас сигналы из россии просто, если честно, непристойные. Они пытаются соскочить с необходимости проводить встречу, они не хотят заканчивать эту войну. Они продолжают массированные атаки против Украины, и очень жесткие штурмы на фронте