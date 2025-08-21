Сейчас сигналы из россии непристойны, они пытаются "соскочить" с необходимости проводить встречу - Зеленский

$41.380.02
14:24
Defence City принят – какова ситуация с резидентством украинской авиации?
Эксклюзив
12:55
Вмешательство Кабмина в маркетинговые соглашения между фармпроизводителями и аптеками угрожает конкуренции и развитию сферы - Американская торговая палата
Эксклюзив
12:13
Депутаты обжалуют в КСУ закон, лишающий акционеров банков, находящихся в процессе ликвидации, доступа к правосудию - нардеп
21 августа, 11:27
Свириденко: правительство готовит 155 школ к возвращению к офлайн-обучению и обещает горячие обеды для учеников с 1-го по 11-й классы
Эксклюзив
21 августа, 10:22
Министерство социальной политики, семьи и единства продолжит работу над платформой для украинцев за рубежом
21 августа, 07:38
"Фламинго" с радиусом 3000 км: Зеленский рассказал об успехах украинской ракетной программы
21 августа, 06:16
546 из 574 российских дронов и 31 из 40 ракет обезврежены над Украиной, в том числе один из 4 "Кинжалов"
21 августа, 05:30
Вице-президент США Вэнс: Европе придется взять на себя "львиную долю" расходов по гарантиям безопасности для Украины
20 августа, 15:55
США ввели санкции против судей Международного уголовного суда
Эксклюзив
20 августа, 11:22
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Днепропетровская область оказалась под ударом рф дронами и ракетами: задело инфраструктуру и предприятия, есть пострадавший 21 августа, 07:51
Новые 20-гривневые банкноты с лозунгом "Слава Украине!" вводят в обращение: детали 21 августа, 07:52
Украина настаивает на "времени тишины"перед переговорами - путин ставит ультиматумы - Зеленский 21 августа, 09:07
Убийство на фуникулере: обвиняемый Косов объяснил, почему не сказал полиции, что его избивали подростки 21 августа, 09:16
Поручение Президента по удешевлению лекарств остается невыполненным – эксперт 21 августа, 10:15
Defence City принят – какова ситуация с резидентством украинской авиации? 14:24
Депутаты обжалуют в КСУ закон, лишающий акционеров банков, находящихся в процессе ликвидации, доступа к правосудию - нардеп
Эксклюзив
12:13
Поручение Президента по удешевлению лекарств остается невыполненным – эксперт 21 августа, 10:15
Народные депутаты еще в 2020 году предупреждали о правовой коллизии, которая теперь лишила акционеров банков доступа к правосудию 20 августа, 12:11
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
20 августа, 11:22
Беспилотный летательный аппарат
Facebook
Хранитель
Крылатая ракета
Instagram

Сейчас сигналы из россии непристойны, они пытаются "соскочить" с необходимости проводить встречу - Зеленский

Киев • УНН

 • 28 просмотра

Президент Зеленский заявил, что россия посылает непристойные сигналы относительно окончания войны, продолжая массированные атаки. москва пытается избежать встречи на уровне лидеров.

Сейчас сигналы из россии непристойны, они пытаются "соскочить" с необходимости проводить встречу - Зеленский

россия посылает непристойные сигналы относительно окончания войны. В москве пытаются "соскочить" с необходимости проводить встречу на уровне лидеров, продолжая массированные атаки против Украины. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении, передает УНН.

Детали

Очень показательный удар, как и вся эта массированная атака, как раз когда мир ожидает от россиян четкого ответа, ответа относительно переговоров об окончании войны. Есть два формата, в которых реально достичь прогресса - это форматы на уровне лидеров, двусторонний формат Украина и россия, и трехсторонний - Украина, США, россия. Мы обсуждали это в Вашингтоне. Путин говорил об этом на звонке президенту Трампу. Сейчас сигналы из россии просто, если честно, непристойные. Они пытаются соскочить с необходимости проводить встречу, они не хотят заканчивать эту войну. Они продолжают массированные атаки против Украины, и очень жесткие штурмы на фронте

- сказал Зеленский.

Он добавил, что эту войну необходимо завершать, усиливая давление на рф.

Ничего, кроме силы и давления, путин не понимает. Конечно, мы делаем и будем делать все необходимое, чтобы защитить наше государство и защитить наших людей. Президент США абсолютно правильно говорит: не только в обороне это надо делать

- добавил Зеленский.

Напомним

российский диктатор владимир путин требует от Украины вывести войска из Донбасса, отказаться от вступления в НАТО и не "впускать" западные войска в страну.

В москве утверждают, что путин готов к встрече с Владимиром Зеленским. Но "следует хорошо проработать все вопросы, которые требуют рассмотрения на высшем уровне".

Павел Башинский

Владимир Путин
Донецкая область
НАТО
Вашингтон
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Венгрия
Украина