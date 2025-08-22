Заявление Лаврова сорвало переговоры Москвы с Вашингтоном по гарантиям безопасности Украины - Bloomberg
Киев • УНН
Заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о возможных гарантах безопасности для Украины сорвало переговоры Москвы с Вашингтоном. Кремль может попытаться снизить уровень двусторонней встречи.
Заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о том, что государствами-гарантами безопасности для Украины могут выступить Россия, Китай и США, фактически сорвало переговоры Москвы с Вашингтоном. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на неназванного европейского чиновника, сообщает УНН.
Детали
По его словам, кремль теперь может попытаться убедить Белый дом отказаться от настаивания на гарантиях безопасности для Украины и снизить уровень встречи российского диктатора Владимира Путина с Президентом Украины Владимиром Зеленским "до встречи с чиновниками более низкого уровня, чтобы избежать новых санкций США".
Несколько высокопоставленных европейских чиновников и дипломатов, пожелавших остаться анонимными, заявили, что рассматривают комментарии Лаврова как попытку затормозить процесс, и выразили сомнение в том, что Путин готов заключить сделку. Трамп настаивает на встрече Путина и Зеленского для прямых переговоров как следующем этапе усилий США по прекращению войны, которая длится уже четвертый год
Авторы отмечают, что Лавров в своем заявлении обозначил давнюю позицию, что интересы безопасности Москвы должны учитываться в любом урегулировании. При этом Россия неоднократно заявляла, что Украина должна отказаться от амбиций вступить в НАТО и принять нейтральный статус. Она также отклонила присутствие войск стран НАТО в Украине.
"Это вызывает вопрос о том, пошла ли Москва на уступки на встрече Путина с Трампом - как утверждают США - или делегация США могла неправильно понять открытость Путина к гарантиям безопасности для Украины", - резюмирует издание.
Напомним
На днях министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что вопрос безопасности решить без Российской Федерации "не получится", а диалог без участия РФ является "утопией и путем в никуда".
Накануне Лавров уточнил, что Путин готов к встрече с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Встреча возможна при условии хорошо проработанных вопросов, требующих рассмотрения на высшем уровне.
