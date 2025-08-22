Заявление Лаврова сорвало переговоры Москвы с Вашингтоном по гарантиям безопасности Украины - Bloomberg

$41.380.02
21 августа, 14:24 • 18809 просмотра
Defence City принят – какова ситуация с резидентством украинской авиации?
Эксклюзив
21 августа, 12:55 • 21760 просмотра
Вмешательство Кабмина в маркетинговые соглашения между фармпроизводителями и аптеками угрожает конкуренции и развитию сферы - Американская торговая палата
Эксклюзив
21 августа, 12:13 • 27624 просмотра
Депутаты обжалуют в КСУ закон, лишающий акционеров банков, находящихся в процессе ликвидации, доступа к правосудию - нардеп
21 августа, 11:27 • 17037 просмотра
Свириденко: правительство готовит 155 школ к возвращению к офлайн-обучению и обещает горячие обеды для учеников с 1-го по 11-й классы
Эксклюзив
21 августа, 10:22 • 29420 просмотра
Министерство социальной политики, семьи и единства продолжит работу над платформой для украинцев за рубежом
21 августа, 07:38 • 69516 просмотра
"Фламинго" с радиусом 3000 км: Зеленский рассказал об успехах украинской ракетной программы
21 августа, 06:16 • 77624 просмотра
546 из 574 российских дронов и 31 из 40 ракет обезврежены над Украиной, в том числе один из 4 "Кинжалов"
21 августа, 05:30 • 80348 просмотра
Вице-президент США Вэнс: Европе придется взять на себя "львиную долю" расходов по гарантиям безопасности для Украины
20 августа, 15:55 • 102278 просмотра
США ввели санкции против судей Международного уголовного суда
Эксклюзив
20 августа, 11:22 • 232173 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Силы обороны зачистили 6 населенных пунктов от россиян на Покровском направлении - Сырский21 августа, 15:09
Удар рф по Мукачево: число пострадавших возросло до 2321 августа, 17:31
Рада приняла закон, ограничивающий доступ к данным о недвижимости21 августа, 17:42
Белый дом высмеял идею рф стать одним из гарантов безопасности Украины21 августа, 18:10
Еврокомиссар ставит под сомнение реальный авторитет Путина на фоне заявлений Лаврова20:25
Defence City принят – какова ситуация с резидентством украинской авиации?21 августа, 14:24
Депутаты обжалуют в КСУ закон, лишающий акционеров банков, находящихся в процессе ликвидации, доступа к правосудию - нардеп
Эксклюзив
21 августа, 12:13 • 27624 просмотра
Поручение Президента по удешевлению лекарств остается невыполненным – эксперт21 августа, 10:15
Народные депутаты еще в 2020 году предупреждали о правовой коллизии, которая теперь лишила акционеров банков доступа к правосудию20 августа, 12:11
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
20 августа, 11:22 • 232173 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Александр Сырский
Петер Сийярто
Скотт Бессент
Украина
Соединённые Штаты
Венгрия
Европа
Беларусь
Холли Берри отпраздновала 59-й день рождения на Бора-Бора и поделилась эффектными снимками в бикини20 августа, 12:51
Valentino назначил Риккардо Беллини новым генеральным директором20 августа, 12:45
Звезда "Звездных войн" рассказал, что размышлял об эмиграции из-за переизбрания Трампа20 августа, 11:47
Звезда "Purple Rain" судится с наследниками Prince из-за имени "Аполлония"20 августа, 09:18
Евровидение-2026 состоится в Вене: "Винер Штадтхалле" снова станет ареной мирового шоу20 августа, 08:11
Беспилотный летательный аппарат
Крылатая ракета
Нефть
Футбол
Хранитель

Заявление Лаврова сорвало переговоры Москвы с Вашингтоном по гарантиям безопасности Украины - Bloomberg

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о возможных гарантах безопасности для Украины сорвало переговоры Москвы с Вашингтоном. Кремль может попытаться снизить уровень двусторонней встречи.

Заявление Лаврова сорвало переговоры Москвы с Вашингтоном по гарантиям безопасности Украины - Bloomberg

Заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о том, что государствами-гарантами безопасности для Украины могут выступить Россия, Китай и США, фактически сорвало переговоры Москвы с Вашингтоном. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на неназванного европейского чиновника, сообщает УНН.

Детали

По его словам, кремль теперь может попытаться убедить Белый дом отказаться от настаивания на гарантиях безопасности для Украины и снизить уровень встречи российского диктатора Владимира Путина с Президентом Украины Владимиром Зеленским "до встречи с чиновниками более низкого уровня, чтобы избежать новых санкций США".

Несколько высокопоставленных европейских чиновников и дипломатов, пожелавших остаться анонимными, заявили, что рассматривают комментарии Лаврова как попытку затормозить процесс, и выразили сомнение в том, что Путин готов заключить сделку. Трамп настаивает на встрече Путина и Зеленского для прямых переговоров как следующем этапе усилий США по прекращению войны, которая длится уже четвертый год

- говорится в статье.

Авторы отмечают, что Лавров в своем заявлении обозначил давнюю позицию, что интересы безопасности Москвы должны учитываться в любом урегулировании. При этом Россия неоднократно заявляла, что Украина должна отказаться от амбиций вступить в НАТО и принять нейтральный статус. Она также отклонила присутствие войск стран НАТО в Украине.

"Это вызывает вопрос о том, пошла ли Москва на уступки на встрече Путина с Трампом - как утверждают США - или делегация США могла неправильно понять открытость Путина к гарантиям безопасности для Украины", - резюмирует издание.

Напомним

На днях министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что вопрос безопасности решить без Российской Федерации "не получится", а диалог без участия РФ является "утопией и путем в никуда".

Накануне Лавров уточнил, что Путин готов к встрече с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Встреча возможна при условии хорошо проработанных вопросов, требующих рассмотрения на высшем уровне.

Сейчас сигналы из россии непристойны, они пытаются "соскочить" с необходимости проводить встречу - Зеленский21.08.25, 20:28

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Владимир Путин
Белый дом
НАТО
Дональд Трамп
Китай
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина