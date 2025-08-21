$41.380.02
14:24 • 11594 перегляди
Defence City прийнято – яка ситуація з резидентством української авіації?
Ексклюзив
12:55 • 13041 перегляди
Втручання Кабміну у маркетингові угоди між фармвиробниками та аптеками загрожує конкуренції та розвитку сфери - Американська торгівельна палата
Ексклюзив
21 серпня, 12:13 • 19949 перегляди
Депутати оскаржать в КСУ закон, який позбавляє акціонерів банків, що перебувають в процесі ліквідації, доступу до правосуддя - нардеп
21 серпня, 11:27 • 12788 перегляди
Свириденко: уряд готує 155 шкіл до повернення до офлайн-навчання та обіцяє гарячі обіди для учнів з 1-го по 11-й класи
Ексклюзив
21 серпня, 10:22 • 23777 перегляди
Міністерство соцполітики, сім'ї та єдності продовжить роботу над платформою для українців за кордоном
21 серпня, 07:38 • 59412 перегляди
"Фламінго" з радіусом 3000 км: Зеленський розповів про успіхи української ракетної програми
21 серпня, 06:16 • 68033 перегляди
546 з 574 російських дронів та 31 з 40 ракет знешкоджено над Україною, у тому числі один з 4 "Кинджалів"
21 серпня, 05:30 • 70924 перегляди
Віцепрезидент США Венс: Європі доведеться взяти на себе "левову частку" витрат за гарантії безпеки для України
20 серпня, 15:55 • 93704 перегляди
США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 215759 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Білий дім висміяв ідею рф стати одним із гарантів безпеки України

Київ • УНН

 • 38 перегляди

росія запропонувала стати гарантом безпеки України, але Білий дім висміяв цю ідею. Адміністрація Трампа таємно глузувала з пропозиції міністра закордонних справ Лаврова.

Білий дім висміяв ідею рф стати одним із гарантів безпеки України

росія запропонувала стати одним із гарантів безпеки України. Однак Білий дім висміяв таку ідею. Про йе повідомляє The Guardian, пише УНН.

Деталі

Видання зазначає, що прийняття російським диктатором володимиром путіним гарантій безпеки для України, подібних до тих, що надає НАТО, може бути не таким простим.

Міністр закордонних справ росії сергій лавров запропонував, щоб росія стала одним із гарантів безпеки України

Однак, за словами чиновника Білого дому, адміністрація президента США Дональда Трампа таємно висміяла таку пропозицію.

Нагадаємо

Глава мзс рф сергій лавров заявив, що москва не погодиться вирішувати питання колективної безпеки без її участі. Він назвав діалог без росії "утопією і шляхом в нікуди".

Ольга Розгон

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
The Guardian
Білий дім
НАТО
Дональд Трамп
Угорщина
Україна