Білий дім висміяв ідею рф стати одним із гарантів безпеки України
Київ • УНН
росія запропонувала стати гарантом безпеки України, але Білий дім висміяв цю ідею. Адміністрація Трампа таємно глузувала з пропозиції міністра закордонних справ Лаврова.
росія запропонувала стати одним із гарантів безпеки України. Однак Білий дім висміяв таку ідею. Про йе повідомляє The Guardian, пише УНН.
Деталі
Видання зазначає, що прийняття російським диктатором володимиром путіним гарантій безпеки для України, подібних до тих, що надає НАТО, може бути не таким простим.
Міністр закордонних справ росії сергій лавров запропонував, щоб росія стала одним із гарантів безпеки України
Однак, за словами чиновника Білого дому, адміністрація президента США Дональда Трампа таємно висміяла таку пропозицію.
Нагадаємо
Глава мзс рф сергій лавров заявив, що москва не погодиться вирішувати питання колективної безпеки без її участі. Він назвав діалог без росії "утопією і шляхом в нікуди".