Белый дом высмеял идею рф стать одним из гарантов безопасности Украины

$41.380.02
48.170.16
ukenru
14:24 • 11567 просмотра
Defence City принят – какова ситуация с резидентством украинской авиации?
Эксклюзив
12:55 • 13019 просмотра
Вмешательство Кабмина в маркетинговые соглашения между фармпроизводителями и аптеками угрожает конкуренции и развитию сферы - Американская торговая палата
Эксклюзив
12:13 • 19925 просмотра
Депутаты обжалуют в КСУ закон, лишающий акционеров банков, находящихся в процессе ликвидации, доступа к правосудию - нардеп
21 августа, 11:27 • 12777 просмотра
Свириденко: правительство готовит 155 школ к возвращению к офлайн-обучению и обещает горячие обеды для учеников с 1-го по 11-й классы
Эксклюзив
21 августа, 10:22 • 23742 просмотра
Министерство социальной политики, семьи и единства продолжит работу над платформой для украинцев за рубежом
21 августа, 07:38 • 59296 просмотра
"Фламинго" с радиусом 3000 км: Зеленский рассказал об успехах украинской ракетной программы
21 августа, 06:16 • 67919 просмотра
546 из 574 российских дронов и 31 из 40 ракет обезврежены над Украиной, в том числе один из 4 "Кинжалов"
21 августа, 05:30 • 70811 просмотра
Вице-президент США Вэнс: Европе придется взять на себя "львиную долю" расходов по гарантиям безопасности для Украины
20 августа, 15:55 • 93601 просмотра
США ввели санкции против судей Международного уголовного суда
Эксклюзив
20 августа, 11:22 • 215574 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Популярные новости
Украинские дроны парализовали логистику врага на важном направленииPhotoVideo21 августа, 08:14 • 4988 просмотра
Украина настаивает на "времени тишины"перед переговорами - путин ставит ультиматумы - Зеленский21 августа, 09:07 • 7136 просмотра
Убийство на фуникулере: обвиняемый Косов объяснил, почему не сказал полиции, что его избивали подросткиPhoto21 августа, 09:16 • 7928 просмотра
Поручение Президента по удешевлению лекарств остается невыполненным – эксперт21 августа, 10:15 • 85547 просмотра
В Киеве работает ПВО на фоне угрозы вражеских дронов21 августа, 10:49 • 4298 просмотра
публикации
Поручение Президента по удешевлению лекарств остается невыполненным – эксперт21 августа, 10:15 • 86111 просмотра
Народные депутаты еще в 2020 году предупреждали о правовой коллизии, которая теперь лишила акционеров банков доступа к правосудию20 августа, 12:11 • 117589 просмотра
УНН Lite
Холли Берри отпраздновала 59-й день рождения на Бора-Бора и поделилась эффектными снимками в бикиниPhoto20 августа, 12:51 • 67228 просмотра
Valentino назначил Риккардо Беллини новым генеральным директором20 августа, 12:45 • 61793 просмотра
Звезда "Звездных войн" рассказал, что размышлял об эмиграции из-за переизбрания Трампа20 августа, 11:47 • 60774 просмотра
Звезда "Purple Rain" судится с наследниками Prince из-за имени "Аполлония"20 августа, 09:18 • 87637 просмотра
Евровидение-2026 состоится в Вене: "Винер Штадтхалле" снова станет ареной мирового шоу20 августа, 08:11 • 102319 просмотра
Белый дом высмеял идею рф стать одним из гарантов безопасности Украины

Киев • УНН

 • 12 просмотра

россия предложила стать гарантом безопасности Украины, но Белый дом высмеял эту идею. Администрация Трампа тайно насмехалась над предложением министра иностранных дел лаврова.

Белый дом высмеял идею рф стать одним из гарантов безопасности Украины

россия предложила стать одним из гарантов безопасности Украины. Однако Белый дом высмеял такую идею. Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.

Детали

Издание отмечает, что принятие российским диктатором владимиром путиным гарантий безопасности для Украины, подобных тем, что предоставляет НАТО, может быть не таким простым.

Министр иностранных дел россии сергей лавров предложил, чтобы россия стала одним из гарантов безопасности Украины.

Однако, по словам чиновника Белого дома, администрация президента США Дональда Трампа тайно высмеяла такое предложение.

Напомним

Глава МИД рф сергей лавров заявил, что москва не согласится решать вопросы коллективной безопасности без ее участия. Он назвал диалог без России "утопией и путем в никуда".

Ольга Розгон

