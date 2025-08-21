Белый дом высмеял идею рф стать одним из гарантов безопасности Украины
Киев • УНН
россия предложила стать гарантом безопасности Украины, но Белый дом высмеял эту идею. Администрация Трампа тайно насмехалась над предложением министра иностранных дел лаврова.
россия предложила стать одним из гарантов безопасности Украины. Однако Белый дом высмеял такую идею. Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.
Детали
Издание отмечает, что принятие российским диктатором владимиром путиным гарантий безопасности для Украины, подобных тем, что предоставляет НАТО, может быть не таким простым.
Министр иностранных дел россии сергей лавров предложил, чтобы россия стала одним из гарантов безопасности Украины.
Однако, по словам чиновника Белого дома, администрация президента США Дональда Трампа тайно высмеяла такое предложение.
Напомним
Глава МИД рф сергей лавров заявил, что москва не согласится решать вопросы коллективной безопасности без ее участия. Он назвал диалог без России "утопией и путем в никуда".