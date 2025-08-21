$41.380.02
Ексклюзив
12:55 • 2170 перегляди
Втручання Кабміну у маркетингові угоди між фармвиробниками та аптеками загрожує конкуренції та розвитку сфери - Американська торгівельна палата
Ексклюзив
12:13 • 9506 перегляди
Депутати оскаржать в КСУ закон, який позбавляє акціонерів банків, що перебувають в процесі ліквідації, доступу до правосуддя - нардеп
11:27 • 4976 перегляди
Свириденко: уряд готує 155 шкіл до повернення до офлайн-навчання та обіцяє гарячі обіди для учнів з 1-го по 11-й класи
Ексклюзив
10:22 • 12691 перегляди
Міністерство соцполітики, сім'ї та єдності продовжить роботу над платформою для українців за кордоном
21 серпня, 07:38 • 32743 перегляди
"Фламінго" з радіусом 3000 км: Зеленський розповів про успіхи української ракетної програми
21 серпня, 06:16 • 42325 перегляди
546 з 574 російських дронів та 31 з 40 ракет знешкоджено над Україною, у тому числі один з 4 "Кинджалів"
21 серпня, 05:30 • 45845 перегляди
Віцепрезидент США Венс: Європі доведеться взяти на себе "левову частку" витрат за гарантії безпеки для України
20 серпня, 15:55 • 70524 перегляди
США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 174455 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
20 серпня, 09:46 • 72430 перегляди
Реорганізація Міністерства нац'єдності: у Мінсоцполітики пояснили, чи вплине це на політику щодо ВПО
Трамп не має наміру бути залученим у переговори Зеленського і путіна - The Guardian

Київ • УНН

 • 1350 перегляди

Дональд Трамп не братиме безпосередньої участі у зустрічі між володимиром путіним і Володимиром Зеленським. Президент США зустрінеться з ними після їхніх майбутніх ймовірних переговорів.

Трамп не має наміру бути залученим у переговори Зеленського і путіна - The Guardian

Президент США Дональд Трамп не братиме безпосередньої участі у ймовірній майбутній зустрічі між російським і українським президентами володимиром путіним і Володимиром Зеленським. Про це повідомляє The Guardian, передає УНН.

Деталі

За даними публікації, Трамп має намір організувати тристоронню зустріч з двома лідерами лише після того, як путін і Зеленський зустрінуться між собою. Однак наразі невідомо, де і коли саме відбудеться ця зустріч.

Я просто хочу подивитися, що відбудеться на зустрічі. Тож вони зараз її організовують, і ми подивимося, що буде

 - заявив Трамп.

У Білому домі зазначають: президент США зайняв "вичікувальну позицію", пише The Guardian.

Нагадаємо

Радник Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Україна не погодиться на територіальні поступки.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що слова путіна про мир нічого не варті без реальних дій. Він додав, що Україна більше не довіряє російським "гарантіям миру".

Президент Чехії Петер Павел заявив, що у переговорах щодо завершення війни в Україні можливі тимчасові територіальні поступки. За його словами, це не означає легітимізацію окупації та порушення міжнародного права, а відображає реальність на полі бою і прагнення уникнути багаторічного конфлікту з численними жертвами.

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Петр Павел
The Guardian
Офіс Президента України
Білий дім
Дональд Трамп
Михайло Подоляк
Андрій Єрмак
Чехія
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна