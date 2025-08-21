Трамп не має наміру бути залученим у переговори Зеленського і путіна - The Guardian
Київ • УНН
Дональд Трамп не братиме безпосередньої участі у зустрічі між володимиром путіним і Володимиром Зеленським. Президент США зустрінеться з ними після їхніх майбутніх ймовірних переговорів.
Президент США Дональд Трамп не братиме безпосередньої участі у ймовірній майбутній зустрічі між російським і українським президентами володимиром путіним і Володимиром Зеленським. Про це повідомляє The Guardian, передає УНН.
Деталі
За даними публікації, Трамп має намір організувати тристоронню зустріч з двома лідерами лише після того, як путін і Зеленський зустрінуться між собою. Однак наразі невідомо, де і коли саме відбудеться ця зустріч.
Я просто хочу подивитися, що відбудеться на зустрічі. Тож вони зараз її організовують, і ми подивимося, що буде
У Білому домі зазначають: президент США зайняв "вичікувальну позицію", пише The Guardian.
Нагадаємо
Радник Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Україна не погодиться на територіальні поступки.
Голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що слова путіна про мир нічого не варті без реальних дій. Він додав, що Україна більше не довіряє російським "гарантіям миру".
Президент Чехії Петер Павел заявив, що у переговорах щодо завершення війни в Україні можливі тимчасові територіальні поступки. За його словами, це не означає легітимізацію окупації та порушення міжнародного права, а відображає реальність на полі бою і прагнення уникнути багаторічного конфлікту з численними жертвами.