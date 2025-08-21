Україна не довіряє російським "гарантіям миру", потрібні реальні дії - Єрмак
Київ • УНН
Голова Офісу президента заявив, що слова путіна про мир нічого не варті без реальних дій. Україна довіряє лише гарантіям від США, європейських країн та "Коаліції охочих".
Слова російського диктатора володимира путіна про "бажання миру і припинення війни" нічого не варті, якщо за ними не стоятимуть реальні дії. Про це в інтерв'ю Corriere della Sera заявив голова Офісу президента України Андрій Єрмак, передає УНН.
Деталі
Як зазначив Єрмак, Україна більше не довіряє російським "гарантіям миру". Він згадав Будапештський меморандум 1994 року, за яким Україна позбавилась запасів радянської ядерної зброї на своїй територій, а США, Велика Британія і росія взяли на себе зобов’язання гарантувати територіальну цілісність, суверенітет, незалежність і безпеку України.
Конкретно, ми довіряємо лише гарантіям, наданим нашими друзями та союзниками, а саме США, європейськими країнами та "Коаліції охочих"
На питання "Що Україна буде робити, коли росіяни не погодяться на розміщення іноземних військ у якості миротворців?", Єрмак відповів: "Не можна приймати всі диктати росії. Потрібно вступити в логіку переговорів. Так, росія продовжуватиме протидіяти. Але у неї буде менше простору для маневрів".
Нагадаємо
Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що низка країн готова відправити свої війська на територію України, однак для цього треба узгодження зі Сполученими Штатами Америки.
Водночас наразі точно невідомо, які саме країни готові направити свої військові контингенти - ймовірно, йдеться про Велику Британію, Францію і Німеччину.