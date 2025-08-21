$41.380.02
Ексклюзив
10:22 • 632 перегляди
Міністерство соцполітики, сім'ї та єдності продовжить роботу над платформою для українців за кордоном
07:38 • 12180 перегляди
"Фламінго" з радіусом 3000 км: Зеленський розповів про успіхи української ракетної програми
06:16 • 23564 перегляди
546 з 574 російських дронів та 31 з 40 ракет знешкоджено над Україною, у тому числі один з 4 "Кинджалів"
05:30 • 29757 перегляди
Віцепрезидент США Венс: Європі доведеться взяти на себе "левову частку" витрат за гарантії безпеки для України
20 серпня, 15:55 • 57421 перегляди
США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 149050 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
20 серпня, 09:46 • 67987 перегляди
Реорганізація Міністерства нац'єдності: у Мінсоцполітики пояснили, чи вплине це на політику щодо ВПО
Ексклюзив
20 серпня, 09:29 • 121641 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
20 серпня, 08:14 • 320368 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto
Ексклюзив
20 серпня, 06:54 • 98490 перегляди
Нардепа Німченка обікрали на парковці біля супермаркету
Україна не довіряє російським "гарантіям миру", потрібні реальні дії - Єрмак

Київ • УНН

 • 50 перегляди

Голова Офісу президента заявив, що слова путіна про мир нічого не варті без реальних дій. Україна довіряє лише гарантіям від США, європейських країн та "Коаліції охочих".

Україна не довіряє російським "гарантіям миру", потрібні реальні дії - Єрмак

Слова російського диктатора володимира путіна про "бажання миру і припинення війни" нічого не варті, якщо за ними не стоятимуть реальні дії. Про це в інтерв'ю Corriere della Sera заявив голова Офісу президента України Андрій Єрмак, передає УНН.

Деталі

Як зазначив Єрмак, Україна більше не довіряє російським "гарантіям миру". Він згадав Будапештський меморандум 1994 року, за яким Україна позбавилась запасів радянської ядерної зброї на своїй територій, а США, Велика Британія і росія взяли на себе зобов’язання гарантувати територіальну цілісність, суверенітет, незалежність і безпеку України.

Конкретно, ми довіряємо лише гарантіям, наданим нашими друзями та союзниками, а саме США, європейськими країнами та "Коаліції охочих"

- заявив Єрмак.

На питання "Що Україна буде робити, коли росіяни не погодяться на розміщення іноземних військ у якості миротворців?", Єрмак відповів: "Не можна приймати всі диктати росії. Потрібно вступити в логіку переговорів. Так, росія продовжуватиме протидіяти. Але у неї буде менше простору для маневрів".

Нагадаємо

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що низка країн готова відправити свої війська на територію України, однак для цього треба узгодження зі Сполученими Штатами Америки.

Водночас наразі точно невідомо, які саме країни готові направити свої військові контингенти - ймовірно, йдеться про Велику Британію, Францію і Німеччину.

Євген Устименко

