Украина не доверяет российским "гарантиям мира", нужны реальные действия – Ермак

Слова российского диктатора владимира путина о "желании мира и прекращении войны" ничего не стоят, если за ними не будут стоять реальные действия. Об этом в интервью Corriere della Sera заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, передает УНН.

Детали

Как отметил Ермак, Украина больше не доверяет российским "гарантиям мира". Он вспомнил Будапештский меморандум 1994 года, по которому Украина избавилась от запасов советского ядерного оружия на своей территории, а США, Великобритания и россия взяли на себя обязательства гарантировать территориальную целостность, суверенитет, независимость и безопасность Украины.

Конкретно, мы доверяем только гарантиям, предоставленным нашими друзьями и союзниками, а именно США, европейскими странами и "Коалиции желающих" - заявил Ермак.

На вопрос "Что Украина будет делать, когда россияне не согласятся на размещение иностранных войск в качестве миротворцев?", Ермак ответил: "Нельзя принимать все диктаты россии. Нужно вступить в логику переговоров. Да, россия будет продолжать противодействовать. Но у нее будет меньше пространства для маневров".

Напомним

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что ряд стран готов отправить свои войска на территорию Украины, однако для этого нужно согласование с Соединенными Штатами Америки.

В то же время пока точно неизвестно, какие именно страны готовы направить свои военные контингенты - вероятно, речь идет о Великобритании, Франции и Германии.