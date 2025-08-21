Украина не доверяет российским "гарантиям мира", нужны реальные действия – Ермак

$41.380.02
48.170.16
ukenru
Эксклюзив
10:22 • 2268 просмотра
Министерство социальной политики, семьи и единства продолжит работу над платформой для украинцев за рубежом
07:38 • 15744 просмотра
"Фламинго" с радиусом 3000 км: Зеленский рассказал об успехах украинской ракетной программы
06:16 • 26776 просмотра
546 из 574 российских дронов и 31 из 40 ракет обезврежены над Украиной, в том числе один из 4 "Кинжалов"
05:30 • 32108 просмотра
Вице-президент США Вэнс: Европе придется взять на себя "львиную долю" расходов по гарантиям безопасности для Украины
20 августа, 15:55 • 59111 просмотра
США ввели санкции против судей Международного уголовного суда
Эксклюзив
20 августа, 11:22 • 152778 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
20 августа, 09:46 • 68551 просмотра
Реорганизация Министерства национального единства: в Минсоцполитики объяснили, повлияет ли это на политику в отношении ВПЛ
Эксклюзив
20 августа, 09:29 • 124679 просмотра
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
20 августа, 08:14 • 326994 просмотра
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоровPhoto
Эксклюзив
20 августа, 06:54 • 100625 просмотра
Нардепа Нимченко обокрали на парковке возле супермаркета
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+26°
3.9м/с
38%
745мм
Популярные новости
Украина под массированным ночным ударом: взрывы в Киеве, Львове и Луцке21 августа, 01:48 • 54783 просмотра
Удар по Мукачево: не менее 12 пострадавших, местных просят оставаться дома21 августа, 04:21 • 51358 просмотра
Ракетная атака рф на предприятие на Закарпатье: разрушены склады - ОВА05:21 • 33989 просмотра
Ночной удар рф вызвал задержки восьми поездов более чем на час: список06:48 • 18272 просмотра
Поручение Президента по удешевлению лекарств остается невыполненным – эксперт10:15 • 8932 просмотра
публикации
Поручение Президента по удешевлению лекарств остается невыполненным – эксперт10:15 • 9282 просмотра
Народные депутаты еще в 2020 году предупреждали о правовой коллизии, которая теперь лишила акционеров банков доступа к правосудию20 августа, 12:11 • 72021 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
20 августа, 11:22 • 152809 просмотра
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
Эксклюзив
20 августа, 09:29 • 124702 просмотра
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоровPhoto20 августа, 08:14 • 327059 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Андрій Єрмак
Си Цзиньпин
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Крым
Европа
Волынская область
Реклама
УНН Lite
Холли Берри отпраздновала 59-й день рождения на Бора-Бора и поделилась эффектными снимками в бикиниPhoto20 августа, 12:51 • 42728 просмотра
Valentino назначил Риккардо Беллини новым генеральным директором20 августа, 12:45 • 39005 просмотра
Звезда "Звездных войн" рассказал, что размышлял об эмиграции из-за переизбрания Трампа20 августа, 11:47 • 39483 просмотра
Звезда "Purple Rain" судится с наследниками Prince из-за имени "Аполлония"20 августа, 09:18 • 67960 просмотра
Евровидение-2026 состоится в Вене: "Винер Штадтхалле" снова станет ареной мирового шоу20 августа, 08:11 • 83896 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Крылатая ракета
Нефть
Пистолет
Гривна

Украина не доверяет российским "гарантиям мира", нужны реальные действия – Ермак

Киев • УНН

 • 506 просмотра

Глава Офиса президента заявил, что слова путина о мире ничего не стоят без реальных действий. Украина доверяет только гарантиям от США, европейских стран и "Коалиции желающих".

Украина не доверяет российским "гарантиям мира", нужны реальные действия – Ермак

Слова российского диктатора владимира путина о "желании мира и прекращении войны" ничего не стоят, если за ними не будут стоять реальные действия. Об этом в интервью Corriere della Sera заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, передает УНН.

Детали

Как отметил Ермак, Украина больше не доверяет российским "гарантиям мира". Он вспомнил Будапештский меморандум 1994 года, по которому Украина избавилась от запасов советского ядерного оружия на своей территории, а США, Великобритания и россия взяли на себя обязательства гарантировать территориальную целостность, суверенитет, независимость и безопасность Украины.

Конкретно, мы доверяем только гарантиям, предоставленным нашими друзьями и союзниками, а именно США, европейскими странами и "Коалиции желающих"

- заявил Ермак.

На вопрос "Что Украина будет делать, когда россияне не согласятся на размещение иностранных войск в качестве миротворцев?", Ермак ответил: "Нельзя принимать все диктаты россии. Нужно вступить в логику переговоров. Да, россия будет продолжать противодействовать. Но у нее будет меньше пространства для маневров".

Напомним

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что ряд стран готов отправить свои войска на территорию Украины, однако для этого нужно согласование с Соединенными Штатами Америки.

В то же время пока точно неизвестно, какие именно страны готовы направить свои военные контингенты - вероятно, речь идет о Великобритании, Франции и Германии.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
Владимир Путин
Офис Президента Украины
Андрій Єрмак
Франция
Великобритания
Европа
Германия
Соединённые Штаты
Украина