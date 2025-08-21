Трамп не намерен участвовать в переговорах Зеленского и Путина - The Guardian
Киев • УНН
Дональд Трамп не будет принимать непосредственного участия во встрече между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Президент США встретится с ними после их будущих вероятных переговоров.
Президент США Дональд Трамп не будет принимать непосредственного участия в вероятной будущей встрече между российским и украинским президентами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом сообщает The Guardian, передает УНН.
Детали
По данным публикации, Трамп намерен организовать трехстороннюю встречу с двумя лидерами только после того, как Путин и Зеленский встретятся между собой. Однако пока неизвестно, где и когда именно состоится эта встреча.
Я просто хочу посмотреть, что произойдет на встрече. Так что они сейчас ее организовывают, и мы посмотрим, что будет
В Белом доме отмечают: президент США занял "выжидательную позицию", пишет The Guardian.
Напомним
Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина не согласится на территориальные уступки.
Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что слова Путина о мире ничего не стоят без реальных действий. Он добавил, что Украина больше не доверяет российским "гарантиям мира".
Президент Чехии Петр Павел заявил, что в переговорах по завершению войны в Украине возможны временные территориальные уступки. По его словам, это не означает легитимизацию оккупации и нарушение международного права, а отражает реальность на поле боя и стремление избежать многолетнего конфликта с многочисленными жертвами.