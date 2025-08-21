Трамп не намерен участвовать в переговорах Зеленского и Путина - The Guardian

$41.380.02
48.170.16
ukenru
Эксклюзив
12:55 • 2066 просмотра
Вмешательство Кабмина в маркетинговые соглашения между фармпроизводителями и аптеками угрожает конкуренции и развитию сферы - Американская торговая палата
Эксклюзив
12:13 • 9158 просмотра
Депутаты обжалуют в КСУ закон, лишающий акционеров банков, находящихся в процессе ликвидации, доступа к правосудию - нардеп
11:27 • 4790 просмотра
Свириденко: правительство готовит 155 школ к возвращению к офлайн-обучению и обещает горячие обеды для учеников с 1-го по 11-й классы
Эксклюзив
10:22 • 12551 просмотра
Министерство социальной политики, семьи и единства продолжит работу над платформой для украинцев за рубежом
21 августа, 07:38 • 32453 просмотра
"Фламинго" с радиусом 3000 км: Зеленский рассказал об успехах украинской ракетной программы
21 августа, 06:16 • 42061 просмотра
546 из 574 российских дронов и 31 из 40 ракет обезврежены над Украиной, в том числе один из 4 "Кинжалов"
21 августа, 05:30 • 45592 просмотра
Вице-президент США Вэнс: Европе придется взять на себя "львиную долю" расходов по гарантиям безопасности для Украины
20 августа, 15:55 • 70298 просмотра
США ввели санкции против судей Международного уголовного суда
Эксклюзив
20 августа, 11:22 • 174012 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
20 августа, 09:46 • 72346 просмотра
Реорганизация Министерства национального единства: в Минсоцполитики объяснили, повлияет ли это на политику в отношении ВПЛ
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+27°
3.5м/с
39%
745мм
Популярные новости
Удар по Мукачево: не менее 12 пострадавших, местных просят оставаться дома21 августа, 04:21 • 67642 просмотра
Удар рф по Львову: известно о погибшем и двух пострадавших - ОВА21 августа, 05:08 • 11567 просмотра
Ракетная атака рф на предприятие на Закарпатье: разрушены склады - ОВА21 августа, 05:21 • 50080 просмотра
Ночной удар рф вызвал задержки восьми поездов более чем на час: список21 августа, 06:48 • 34074 просмотра
Поручение Президента по удешевлению лекарств остается невыполненным – эксперт10:15 • 34171 просмотра
публикации
Депутаты обжалуют в КСУ закон, лишающий акционеров банков, находящихся в процессе ликвидации, доступа к правосудию - нардеп
Эксклюзив
12:13 • 9158 просмотра
Поручение Президента по удешевлению лекарств остается невыполненным – эксперт10:15 • 34354 просмотра
Народные депутаты еще в 2020 году предупреждали о правовой коллизии, которая теперь лишила акционеров банков доступа к правосудию20 августа, 12:11 • 87780 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
20 августа, 11:22 • 174012 просмотра
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
Эксклюзив
20 августа, 09:29 • 140559 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Фридрих Мерц
Сергей Кузьминых
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Европа
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Холли Берри отпраздновала 59-й день рождения на Бора-Бора и поделилась эффектными снимками в бикиниPhoto20 августа, 12:51 • 51089 просмотра
Valentino назначил Риккардо Беллини новым генеральным директором20 августа, 12:45 • 46800 просмотра
Звезда "Звездных войн" рассказал, что размышлял об эмиграции из-за переизбрания Трампа20 августа, 11:47 • 46745 просмотра
Звезда "Purple Rain" судится с наследниками Prince из-за имени "Аполлония"20 августа, 09:18 • 74712 просмотра
Евровидение-2026 состоится в Вене: "Винер Штадтхалле" снова станет ареной мирового шоу20 августа, 08:11 • 90256 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Лекарственные средства
Гривна
Пистолет
Нефть

Трамп не намерен участвовать в переговорах Зеленского и Путина - The Guardian

Киев • УНН

 • 1302 просмотра

Дональд Трамп не будет принимать непосредственного участия во встрече между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Президент США встретится с ними после их будущих вероятных переговоров.

Трамп не намерен участвовать в переговорах Зеленского и Путина - The Guardian

Президент США Дональд Трамп не будет принимать непосредственного участия в вероятной будущей встрече между российским и украинским президентами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом сообщает The Guardian, передает УНН.

Детали

По данным публикации, Трамп намерен организовать трехстороннюю встречу с двумя лидерами только после того, как Путин и Зеленский встретятся между собой. Однако пока неизвестно, где и когда именно состоится эта встреча.

Я просто хочу посмотреть, что произойдет на встрече. Так что они сейчас ее организовывают, и мы посмотрим, что будет

- заявил Трамп.

В Белом доме отмечают: президент США занял "выжидательную позицию", пишет The Guardian.

Напомним

Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина не согласится на территориальные уступки.

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что слова Путина о мире ничего не стоят без реальных действий. Он добавил, что Украина больше не доверяет российским "гарантиям мира".

Президент Чехии Петр Павел заявил, что в переговорах по завершению войны в Украине возможны временные территориальные уступки. По его словам, это не означает легитимизацию оккупации и нарушение международного права, а отражает реальность на поле боя и стремление избежать многолетнего конфликта с многочисленными жертвами.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
Владимир Путин
Петр Павел
Хранитель
Офис Президента Украины
Белый дом
Дональд Трамп
Михаил Подоляк
Андрій Єрмак
Чешская Республика
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина