Трамп не намерен участвовать в переговорах Зеленского и Путина - The Guardian

Президент США Дональд Трамп не будет принимать непосредственного участия в вероятной будущей встрече между российским и украинским президентами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом сообщает The Guardian, передает УНН.

По данным публикации, Трамп намерен организовать трехстороннюю встречу с двумя лидерами только после того, как Путин и Зеленский встретятся между собой. Однако пока неизвестно, где и когда именно состоится эта встреча.

Я просто хочу посмотреть, что произойдет на встрече. Так что они сейчас ее организовывают, и мы посмотрим, что будет